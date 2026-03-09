Muğla'da Kadınlar "Yaşam, Özgürlük" Sloganıyla Yürüdü

Haber: Esma TURAN

(MUĞLA) - Muğla'nın Menteşe ilçesinde kadınlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yürüyüş düzenledi. Sınırsızlık Meydanı'nda yapılan basın açıklamasında, laik hukuk sistemi ve Medeni Kanun'un kadınların eşit ve özgür yaşayabilmesinin temeli olduğunu belirtilerek, kadın haklarına yönelik saldırılara karşı mücadele edileceği belirtildi.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Menteşe Kadın Platformu'nun çağrısıyla bir araya gelen kadınlar, Akyol Parkı'ndan başlayarak Sınırsızlık Meydanı'na yürüdü. Yürüyüş sırasında, "Kadın, yaşam, özgürlük", "Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz" sloganları atan kadınlar "6284'ü uygula", "Kadın cinayetleri politiktir" yazılı dövizler taşıdı.

Yürüyüşün ardından Sınırsızlık Meydanı'nda basın açıklaması yapıldı. Kadınlara, Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal da destek verdi. Menteşe Kadın Platformu adına basın açıklamasını Nilüfer Enginsu ve Nuran Aldan okudu.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bizi itaat etmeye zorlayanlara inat, 8 Mart'ta kadın dayanışmasını ve feminist mücadelemizi yükseltiyoruz. Bugün Muğla'da Kavaklıdere'de Sermin Bacak evli olduğu erkek Ali Bacak tarafından öldürüldü. Şiddetin bu denli artmasının nedeni muhafazakar politikalar ve kadınlara yönelik şiddete karşı uygulanan cezasızlık politikalarıdır. Kadınlar başvurabilecekleri makamlara başvurup defalarca yardım istemelerine rağmen 6284 sayılı Kanun etkin uygulanmamakta tedbir, koruma, önlem alınmamaktadır. Kadın katilleri ataerkil, ahlakçı söylemlere sarılarak erkek adalet tarafından ceza indirimleri almaktadır. Biz biliyoruz ki kadın cinayetleri politiktir. Her gün en az 5 kadın erkekler tarafından öldürülmekte, bir o kadar kadın şüpheli şekilde hayatını kaybetmektedir. Kadınlar başvurup defalarca yardım istemelerine rağmen 6284 etkin uygulanmamaktadır."

Söyleyemediklerini kağıtlara yazdılar

Öte yandan Sınırsızlık Meydanı'nda Menteşe Kent Konseyi Kadın Meclisi stant kurdu. "Adını değil sözünü bırak" sloganıyla hazırlanan standda kadınlar, söyleyemediklerini kağıtlara yazarak sandığa attı. Kadın Meclisi yetkilileri, kağıtlara yazılanların daha sonra rapor haline getirileceğini belitti.