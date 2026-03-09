Muğla'da Kadınlar "Yaşam, Özgürlük" Sloganıyla Yürüdü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Muğla'da Kadınlar "Yaşam, Özgürlük" Sloganıyla Yürüdü

09.03.2026 01:16  Güncelleme: 02:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Menteşe ilçesinde kadınlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenledikleri yürüyüşte kadın haklarına yönelik saldırılara karşı mücadele edeceklerini duyurdular. Yürüyüş sırasında 'Kadın, yaşam, özgürlük' sloganları atıldı.

Haber: Esma TURAN

(MUĞLA) - Muğla'nın Menteşe ilçesinde kadınlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yürüyüş düzenledi. Sınırsızlık Meydanı'nda yapılan basın açıklamasında, laik hukuk sistemi ve Medeni Kanun'un kadınların eşit ve özgür yaşayabilmesinin temeli olduğunu belirtilerek, kadın haklarına yönelik saldırılara karşı mücadele edileceği belirtildi.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Menteşe Kadın Platformu'nun çağrısıyla bir araya gelen kadınlar, Akyol Parkı'ndan başlayarak Sınırsızlık Meydanı'na yürüdü. Yürüyüş sırasında, "Kadın, yaşam, özgürlük", "Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz" sloganları atan kadınlar "6284'ü uygula", "Kadın cinayetleri politiktir" yazılı dövizler taşıdı.

Yürüyüşün ardından Sınırsızlık Meydanı'nda basın açıklaması yapıldı. Kadınlara, Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal da destek verdi. Menteşe Kadın Platformu adına basın açıklamasını Nilüfer Enginsu ve Nuran Aldan okudu.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bizi itaat etmeye zorlayanlara inat, 8 Mart'ta kadın dayanışmasını ve feminist mücadelemizi yükseltiyoruz. Bugün Muğla'da Kavaklıdere'de Sermin Bacak evli olduğu erkek Ali Bacak tarafından öldürüldü. Şiddetin bu denli artmasının nedeni muhafazakar politikalar ve kadınlara yönelik şiddete karşı uygulanan cezasızlık politikalarıdır. Kadınlar başvurabilecekleri makamlara başvurup defalarca yardım istemelerine rağmen 6284  sayılı Kanun etkin uygulanmamakta tedbir, koruma, önlem alınmamaktadır. Kadın katilleri ataerkil, ahlakçı söylemlere sarılarak erkek adalet tarafından ceza indirimleri almaktadır. Biz biliyoruz ki kadın cinayetleri politiktir. Her gün en az 5 kadın erkekler tarafından öldürülmekte, bir o kadar kadın şüpheli şekilde hayatını kaybetmektedir. Kadınlar başvurup defalarca yardım istemelerine rağmen 6284 etkin uygulanmamaktadır."

Söyleyemediklerini kağıtlara yazdılar

Öte yandan Sınırsızlık Meydanı'nda Menteşe Kent Konseyi Kadın Meclisi stant kurdu. "Adını değil sözünü bırak" sloganıyla hazırlanan standda kadınlar, söyleyemediklerini kağıtlara yazarak sandığa attı. Kadın Meclisi yetkilileri, kağıtlara yazılanların daha sonra rapor haline getirileceğini belitti.

Kaynak: ANKA

Menteşe, 8 Mart, Muğla, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Muğla'da Kadınlar 'Yaşam, Özgürlük' Sloganıyla Yürüdü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kuveyt ve BAE’den iki tarafa da ‘diyaloğa dönün’ çağrısı Kuveyt ve BAE’den iki tarafa da ‘diyaloğa dönün’ çağrısı
Beşiktaş’tan TFF’ye tarihi VAR teklifi Beşiktaş'tan TFF'ye tarihi VAR teklifi
Irak Meclisi’nden ABD ve İsrail karşıtı sloganlar yükseldi Irak Meclisi'nden ABD ve İsrail karşıtı sloganlar yükseldi
İran: Birçok Amerikalı asker esir alındı İran: Birçok Amerikalı asker esir alındı
İlker Yağcıoğlu, Okan Buruk’un tercihi karşısında şaştı kaldı İlker Yağcıoğlu, Okan Buruk'un tercihi karşısında şaştı kaldı
Erbil’de peş peşe patlamalar Havalimanı vuruldu Erbil'de peş peşe patlamalar! Havalimanı vuruldu

01:03
Hindistan: İran gemisinin konumunu İsrail’e biz verdik
Hindistan: İran gemisinin konumunu İsrail'e biz verdik
00:03
Yüksel Yıldırım: Avrupa maçımız olmasaydı Fenerbahçe’nin içinden geçerdik
Yüksel Yıldırım: Avrupa maçımız olmasaydı Fenerbahçe'nin içinden geçerdik
23:51
Domenico Tedesco’dan takımına öz eleştiri: Bize gol atmak çok kolay, orta yapmanız yeterli
Domenico Tedesco'dan takımına öz eleştiri: Bize gol atmak çok kolay, orta yapmanız yeterli
22:37
İran savaşında hayatını kaybeden ABD askeri sayısı 7’ye yükseldi
İran savaşında hayatını kaybeden ABD askeri sayısı 7'ye yükseldi
22:31
İran’da yeni dini lider Mücteba Hamaney oldu
İran'da yeni dini lider Mücteba Hamaney oldu
22:27
ABD’de Missouri eyaletindeki Kansas Kenti Uluslararası Havalimanı potansiyel bir “tehdit“ nedeniyle alarm verildi. Alana iniş yapan uçaklar pistte bekletilirken, terminalde bulunan yaklaşık 2 bin kişi de tahliye edildi.
ABD'de Missouri eyaletindeki Kansas Kenti Uluslararası Havalimanı potansiyel bir "tehdit" nedeniyle alarm verildi. Alana iniş yapan uçaklar pistte bekletilirken, terminalde bulunan yaklaşık 2 bin kişi de tahliye edildi.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2026 02:35:35. #7.12#
SON DAKİKA: Muğla'da Kadınlar "Yaşam, Özgürlük" Sloganıyla Yürüdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.