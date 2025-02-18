Menteşe Devlet Hastanesi Boşaltılacak

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(MUĞLA)- Muğla'da depreme dayanıksız olduğu söylenen Menteşe Devlet Hastanesi'nin, deprem riski taşıyan ve güçlendirmeye uygun olmayan blokları boşaltılacak.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin hizmete girmesiyle birlikte 2018 yılında Menteşe Devlet Hastanesi hakkında "depreme dayanıksız" raporu verildi ve yıkım kararı alınarak kapatıldı. Sonrasında Menteşe Devlet Hastanesi'nin faaliyete geçmesi için 2018'de Sağlık Bakanlığı'na başvuruda bulunuldu ve hastane 15 Mayıs 2020 yılında acil servisin açılması ile hizmete başladı. Daha sonraki süreçte poliklinikler, klinikler, ameliyathane, palyatif bakım servisi ve yoğun bakım gibi birimler de faaliyete geçirildi.

Bağımsız Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyonuna bağlı Birlik Sağlık Sen Muğla Temsilcisi Abdullah Gül, 2024 Nisan ayında hastane önünde yaptığı basın açıklamasında, 2018 yılında Menteşe Devlet Hastanesi'nin, Sıtkı Koçman Üniversitesi tarafından yapılan deprem tahkikatında 3 bloğunun acilen yıkılması gerektiği ve 1 bloğunun da depreme dayanıksız olup güçlendirme yapılması gerektiğini öne sürmüştü.

Menteşe Devlet Hastanesi hizmetine devam ederken, Sağlık Bakanlığı'nın Sağlıklı Çözüm isimli sosyal medya hesabından, hastaneye boşaltılma talimatı verildiği duyuruldu. Yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık tesislerimizin yıkım süreçleri, 'Sağlık Yapıları Yıkım Karar Komisyonu Teşkili, Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönerge' doğrultusunda bir komisyon marifetiyle değerlendirilmekte ve karara bağlanmaktadır. Muğla Menteşe Devlet Hastanesi binalarıyla ilgili medyaya yansıyan iddialar titizlikle incelenmiş olup, Sayın Bakanımız Kemal Memişoğlu tarafından hastanenin deprem riski taşıyan ve güçlendirmeye uygun olmayan bloklarının boşaltılması talimatı verilmiştir."

Konuya ilişkin bugün Menteşe Devlet Hastanesi önünde açıklama yapan Birlik Sağlık Sen Muğla Temsilcisi Abdullah Gül, şöyle konuştu:

"Sonunda insanlarımız öldürülmeden önlem alıyor. Menteşe, Hatay olmayacak. İnsanlarımız hastanelerin enkazında ölmeden önlem alınmaya karar verildi. Bilindiği üzere 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli 11 ilimizde yaşanan depremde, depreme dayanıksız raporları olan hastaneler faaliyette tutuldu ve enkazlarında yüzlerce vatandaşımız mezar oldu. Aynı durumda olan Menteşe Devlet Hastanesi, sebepleri ve kaderi aynı olmasın diye verdiğimiz mücadele Sağlık Bakanımızın talimatıyla sonuç buldu. Özellikle son zamanlarda Ege'de gerçekleşen depremler insanlarımızın hayat riskini çok yükseltmişken, bu adım Muğla halkı için önemli bir karardır. Bakanımızın, belgelerle verdiğimiz mücadeleyi haklı bularak tahliye kararı vermesi başta insanlığa ve Türk milletine verdiği değeri ortaya koymuştur. İnanıyoruz ki en kısa sürede bu karar domino etkisi yaratarak, başta ilimizdeki diğer depreme dayanıksız sağlık tesisleri olmak üzere Denizli Devlet Hastanesi'nde ve ülkemizdeki tüm depreme dayanıksız sağlık tesislerinde tahliye kararı alınarak önlem alınmasını umutla bekliyoruz.

"200 yataklı hastanenin de ilimize bir an önce kazandırılması bekliyoruz"

Ayrıca tahliye talimatı verilen Menteşe Devlet Hastanesi'nin yerine yapılacağı müjdelenen 200 yataklı hastanenin de ilimize bir an önce kazandırılması bekliyoruz. Mücadelemiz burada bitmeyecek. Tahliye kararı verilen hastane binasının, devletin imkanını harcayanlar ve Hatay'da canlarımızın hastanelerde mezar olmasına sebep olanlarla hukuk mücadelemiz tüm kararlılığıyla devam etmektedir. Birlik Sağlık-Sen olarak, insanlarımızın en temel hakkı olan yaşam hakkı için her platformda diklenmeden, dik durarak ilk gün olduğu gibi şimdi de mücadele etmeye devam ediyoruz. Geldiğimiz noktada hastanelerimizin bu durumda olması kabul edilecek bir durum değildir. Menteşe Devlet Hastanesi'nin bir milat olmasını diliyoruz. Ülke genelinde aynı kaderi paylaşan hastanelerimizin için bakanlığımızın kısa zamanda aynı müjdeli haberleri paylaşacağını bekliyoruz ve bunun içinde mücadele devam edeceğiz."