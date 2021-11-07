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Menteşe Mutfak Kültürü Atölyesi ilk konuklarını ağırladı - Son Dakika

Menteşe Mutfak Kültürü Atölyesi ilk konuklarını ağırladı

07.11.2021 20:04

Menteşe Mutfak Kültürü Atölyesi ilk konuklarını ağırladı Menteşe'de kültür turizminin canlandırılması, gastronomi potansiyelinin turizme entegre edilmesi amacıyla açılışı yapılan 'Menteşe Mutfak Kültürü Atölyesi' ilk konuklarını ağırladı.

Menteşe Mutfak Kültürü Atölyesi ilk konuklarını ağırladı

Menteşe'de kültür turizminin canlandırılması, gastronomi potansiyelinin turizme entegre edilmesi amacıyla açılışı yapılan 'Menteşe Mutfak Kültürü Atölyesi' ilk konuklarını ağırladı.

MUĞLA - Denizli Doğa Yürüyüş Spor Kulübü Derneği üyesi 200 kişi tarihi Şaraphanede kahvaltı yaptıktan sonra Değirmendere Kanyonu yürüyüşünü gerçekleştirdi.

Kafileyi Menteşe Saburhane Mutfak Kültürü Atölyesinde karşılayan Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, kültür turizminin canlanması adına kısa zamanda önemli adımlar atıldığını kaydetti. Menteşe'nin turizm potansiyeline vurgu yapan Başkan Gümüş, "Şuan Menteşe'de Muğla'nın merkezindesiniz. Eski Muğla'nın da tam merkezinde bulunuyoruz. Bu bölgede geçmişte 1922 yılına kadar Türkler ve Rumlar kardeşçe yaşamıştır. Kentsel sit bölgesidir ve koruma altındadır. 400'e yakını tescilli yapı olmak üzere 4 bin civarında eski Muğla Evi yer almaktadır. Bu evlerimizde Rum evi ve Türk evi olarak adlandırılır. Yürüyüş esnasında evleri görmenizi isterim. Çünkü Türkiye'de böylesine korunan evler başka bir yerde yok. Bugün Değirmendere Kanyonunu gezeceksiniz. Yukarıda Mabolla Antik kenti var. Tarihi Milattan önce 3 bin yıllara kadar dayanıyor. Oradan aşağıya indiğiniz zaman, Kızıldağ Mesire Alanımız var. Orası da çok güzel bir bölge. Menteşe Belediyesi olarak Kızıldağ'ı yeniden düzenleyerek canlandırıyoruz. Şahidi Camimiz var. Muğla'nın hoşgörüsü de Mevlana'nın da müritlerinden Şahidi'den gelmektedir. Turizm deyince akla Bodrum, Fethiye geliyor ama kültür turizmi konusunda Muğla'nın başkenti konumundayız. Yukarıda kilisemizde var. Kilise Büyükşehir Belediyemiz tarafından kamulaştırıldı. Tekrar inşası başlayacak ve kültür turizmine kazandırılacak. Menteşemiz kültür merkezi olacak, başkenti olacak. Siz değerli misafirlerimizin bizlerle beraber olması, bölgemizi gezerek tanıtması çok değerli. Geldiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Keskin: "İyi ki komşuyuz, iyi ki Egeliyiz"

Başkan Gümüş'e misafirperverliğinden dolayı teşekkür eden Denizli Doğa Yürüyüş Spor Kulübü Derneği Başkanı İbrahim Yavuz Keskin, Menteşe ilçesine ilk kez tur düzenlediklerini, bu turun düzenlenmesinde Menteşe Mutfak Kültürü Atölyesi'nin etkili olduğunu, Değirmendere kanyonunu ilk kez göreceklerini belirtti. Keskin açıklamasında şunları söyledi: "Başkanımıza, Saburhane'ye, Menteşe Mutfak Kültürü Atölyesine hem kulübüm adına hem de sizler adına teşekkür ederim. Umarım bunların devamı olur. Daha çok insanları getiririz. Sosyal medya tanıtım yönünden çok etkili. Duyurdukça daha çok insan gelecektir. Ben her şey için teşekkür ediyorum. İyi ki komşuyuz, iyi ki Egeliyiz" dedi.

Konuşmaların ardından Denizli'den gelen yürüyüş kafilesi Timur Kocabıçak şefliğinde Saburhane Kadınları tarafından hazırlanan yöresel kahvaltı yaparak, Değirmendere Kanyonu yürüyüşünü gerçekleştirdi.

Menteşe Mutfak Kültürü Atölyesi ilk konuklarını ağırladı
Menteşe Mutfak Kültürü Atölyesi ilk konuklarını ağırladı
Menteşe Mutfak Kültürü Atölyesi ilk konuklarını ağırladı
Menteşe Mutfak Kültürü Atölyesi ilk konuklarını ağırladı

Kültür Turizmi, Gastronomi, Denizli, Muğla, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Menteşe Mutfak Kültürü Atölyesi ilk konuklarını ağırladı - Son Dakika


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