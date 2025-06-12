Menteşe ve Sindelfingen Belediyeleri Arasında Önemli İş Birliği Protokolü İmzalandı - Son Dakika
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Yerel

Menteşe ve Sindelfingen Belediyeleri Arasında Önemli İş Birliği Protokolü İmzalandı

Menteşe ve Sindelfingen Belediyeleri Arasında Önemli İş Birliği Protokolü İmzalandı
12.06.2025 17:44  Güncelleme: 17:47
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Menteşe Belediyesi, Almanya'nın Sindelfingen Belediyesi ile kültürel ve teknolojik iş birliğini güçlendirmek amacıyla bir protokol imzaladı. Başkan Gonca Köksal Aras, bu iş birliğinin Menteşe'nin uluslararası alanda daha görünür olmasını sağlayacağını vurguladı.

Menteşe Belediyesi ile Almanya'nın Sindelfingen Belediyesi arasında kent diplomasisi alanında önemli bir iş birliği protokolü imzalandı.

Avrupa Konseyi Kongresi Yerel Yönetimler Meclisi Başkanı ve Sindelfingen Belediye Başkanı Dr. Bernd Vöhringer ile Menteşe Belediye Başkanı Şehir Plancısı Gonca Köksal Aras tarafından imzalanan protokol, kültürden dijital dönüşüme pek çok alanda iş birliğini kapsıyor.

Başkan Gonca Köksal Aras, "Menteşe Belediyesi olarak uluslararası alandaki ilk iş birliği protokolümüzü kardeş şehir olma hedefiyle Sindelfingen Belediyesi ile imzaladık" dedi.

Başkan Köksal Aras, "Bu protokol, Menteşe'mizin dünyaya açılan kapısıdır"

İş birliği protokolü hakkında değerlendirmelerde bulunan Başkan Köksal Aras, şunları söyledi: "Uluslararası iş birlikleri ve vizyoner projeler, kentimizin geleceği için büyük önem taşıyor. Bugün burada yalnızca iki belediye arasında değil, halklarımız arasında da kültürel, sosyal, ekonomik ve teknolojik alanlarda kalıcı bir bağ kuruluyor. Sanayi gücü ve yenilikçi vizyonuyla öne çıkan Sindelfingen ile özellikle çevre, gençlik, eğitim, kültür, dijital dönüşüm ve sürdürülebilir şehircilik gibi birçok alanda ortak projeler geliştirmek, birlikte öğrenmek ve üretmek üzere yola çıktık. Bu iş birliği, Menteşe'mizin uluslararası alanda daha görünür olmasını sağlayacak; şehirlerimiz arasında kültürel etkileşimi ve iyi belediyecilik örneklerinin paylaşımını güçlendirecek. Bu protokol, Menteşe'mizin dünyaya açılan kapısıdır. Kentlerimiz arasında dostlukları güçlendirecek, ortak projelere ve karşılıklı öğrenmeye açık, çağdaş bir yerel yönetim olarak bu bağı büyütmeye kararlıyız"

Geçmiş temaslar ve Sindelfingen hakkında

Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ile birlikte geçtiğimiz Mart ayında Avrupa Konseyi Kongresi Yerel Yönetimler Meclisi Başkanı ve Sindelfingen Belediye Başkanı Dr. Bernd Vöhringer ile beraberindeki heyeti Menteşe'de ağırlamış ve önemli temaslarda bulunmuştu.

Sindelfingen, Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletinde yer alan, otomotiv ve tekstil sanayisiyle öne çıkan köklü bir kenttir. Mercedes-Benz'in en büyük üretim tesislerinden birine ev sahipliği yapan şehirde aynı zamanda tarihi dokusunu koruyan birçok yapı da bulunmaktadır. 65 bin nüfuslu Sindelfingen, sanayi kenti kimliğinin yanı sıra kültürel mirasıyla da dikkat çekmektedir. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Menteşe ve Sindelfingen Belediyeleri Arasında Önemli İş Birliği Protokolü İmzalandı - Son Dakika

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