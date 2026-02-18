Menteşe\'ye Geçici İbadethane Kuruldu

Muğla'nın Menteşe ilçesi Orhaniye Mahallesi'nde yer alan '112 Evler' mevkii sakinlerinin uzun süredir beklediği ibadethane talebi, konteyner ibadethane ile karşılık bulurken, geçici ibadethanede Ramazan ayının ilk teravih namazı kılındı.

Orhaniye Mahallesi'nin 112 Evler bölgesinde yaşayan vatandaşlar, mahallelerinde kalıcı bir cami bulunmaması nedeniyle uzun süredir mağduriyet yaşıyor. Bölgede çocuğunluğu yaşlı olan vatandaşlar, en yakın ibadethane olan 41 Evler Camii'ne gitmekte güçlük çekiyor. Ramazan ayının gelişiyle birlikte ibadetlerini toplu halde eda etmek isteyen vatandaşların bu talebi üzerine müftülük bölgeye konteyner ibadethane yerleştirdi.

"Ramazan'dan Ramazan'a ezan sesi duyuyoruz"

Bölgede 30 yıldır ikamet eden Semihe Zeybek, "Bir camimiz olsa herkes gelecek ama olmadığı için kimse gelemiyor. Buradakilerin hepsi yaşlı, uzak camilere gidemiyorlar. 112 Evler'e kalıcı bir cami istiyoruz. Sadece Ramazan aylarında ezan sesi duyuyoruz, diğer zamanlarda ne sabah ne akşam ezan sesini duyamıyoruz. İnşallah burada daimi bir ezan sesi duyarız" dedi.

"Kalıcı bir cami yapılması şart"

Mahalle sakinlerinden Metin Gezer ise, "Bizler için buraya konteyner kurdular ama burası küçük geliyor. Daha önceden burada bir cami yerimiz vardı, bir site alanı içindeydi ama sonra o yer kayboldu gitti. Şu an yerinin nerede olduğunu bile bilmiyoruz. Yetkililere çağrımız; sadece konteyner ile bu iş olmaz. Önceden bakkal dükkanlarında, bulduğumuz boş alanlarda namaz kılıyorduk. Buraya kalıcı bir cami yapılması artık şart" diye konuştu.

Mahalle sakinleri 112 Evler mevkisine yakışır kalıcı bir cami projesinin hayata geçirilmesini dört gözle bekliyor. - MUĞLA