Meral Akşener: Emeklilerin geçim sıkıntısı görülmeli - Son Dakika
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Yerel

Meral Akşener: Emeklilerin geçim sıkıntısı görülmeli

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Eskişehir'de emeklilerin geçim sıkıntısını dile getirdi ve destek istedi.

27.03.2024 18:58  Güncelleme: 19:20
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MELTEM KARAKAŞ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Eskişehir'de; "Bütün bir seçim boyunca emekliyi konuştum. 10 bin lira emekli maaşı alan bir insanın geçinmesi mümkün değil. Bayram ikramiyesinin 7 bin lira olması gerektiğini, sizlere seyyanen 11 bin lira zam yapılması gerektiğini söyledim bir buçuk ay boyunca. 60 yaşında emeğiyle çalışan bir insan geçinememekten şikayet ediyor. Bunun görülmesi lazım" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Eskişehir Hamamyolu Caddesi'nde esnafı ziyaret etti. Akşener'e Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Melih Aydın, Odunpazarı Belediye Başkanı Emine Edizgil de eşlik etti. Esnafın sıkıntılarını ve taleplerini dinleyen Akşener, partisinin belediye başkan adaylarına destek istedi.

"60 YAŞINDA EMEĞİYLE ÇALIŞAN BİRİ GEÇİNEMİYOR"

Akşener, gün içinde hiç siftah yapmayan bir esnafla sohbet edip alışveriş yaptı. Yolunu kesen ve geçinemediğini söyleyen emekli bir çiftçiyi de dinleyen Akşener, "Bütün bir seçim boyunca emekliyi konuştum. 10 bin lira emekli maaşı alan bir insanın geçinmesi mümkün değil. Hele ki kira verirse aç. Dolayısıyla bu bayram ikramiyesinin 7 bin lira olması gerektiğini, sizlere seyyanen 11 bin lira zam yapılması gerektiğini ve en düşük emekli maaşının asgari ücret kadar olması gerektiğini söyledim bir buçuk ay boyunca. 60 yaşında emeğiyle çalışan bir insan geçinememekten şikayet ediyor. Bunun görülmesi lazım. Dolayısıyla söylemek istediğim şu; elimi tutun, güç verin bana. Bak nasıl söke söke bu haklar alınıyormuş görün" dedi.

"BİZİM MAHSULÜMÜZ PARA ETMİYOR"

Ekonomik sıkıntılardan bahseden emekli çiftçi, "İlaçlarımız yüzde 200 arttı. Geçen sene 100 lira aldığımız ilaç bu yıl 300 lira. Bizim mahsulümüz para etmiyor" diye konuştu.

Bir dükkanda çalışan vatandaş, "Biz gençler olarak durumumuzun iyi olduğunu söyleyemem. Açıköğretim okudum şimdi burada çalışıyorum. Şu devirde üniversiteyi bitirip iş bulma ümidimiz yok. Hiç kimse artık okuduğu bölümün işini yapamıyor" dedi. Kiraların çok yüksek olduğunu belirten bir başka esnaf ise "25 bin lira kiramız var" ifadelerini kullandı.

Ziyaretlerin ardından Akşener, Eskişehir'den ayrıldı.

Meral Akşener: Emeklilerin geçim sıkıntısı görülmeli
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Meral Akşener: Emeklilerin geçim sıkıntısı görülmeli - Son Dakika

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