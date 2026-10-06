Meram Belediyesi marketlerde etiket ve son kullanma tarihi denetimini sürdürüyor

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların güvenli ve sağlıklı bir alışveriş ortamında ihtiyaçlarını karşılayabilmesi amacıyla ilçe genelindeki marketlerde denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Denetimler kapsamında ekipler, özellikle temel gıda ve ihtiyaç ürünlerini mercek altına alıyor.

Vatandaşların güvenli ve bilinçli alışveriş yapabilmesi için raflardaki ürünleri titizlikle inceleyen Meram Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, fiyat ve etiket bilgilerinden gramajlara, son kullanma tarihlerinden ürünlerin mevzuata uygunluğuna kadar birçok başlıkta kontrol gerçekleştiriyor.

Etiket ve kasa fiyatları karşılaştırılıyor

Marketlerde gerçekleştirilen denetimlerde ekipler, ürünlerin raflarda bulunan etiket fiyatları ile kasa fiyatlarını karşılaştırıyor. Fiyatların doğru ve güncel şekilde tüketiciye sunulup sunulmadığını kontrol eden zabıta ekipleri, etiketlerde yer alan ürün bilgilerini de inceliyor. Ürünlerin gramaj bilgilerinin doğruluğu ve etiket üzerinde tüketiciyi yanıltabilecek herhangi bir unsur bulunup bulunmadığı da denetimlerin önemli başlıkları arasında yer alıyor. Yapılan kontrollerde tespit edilen hususlar ekipler tarafından kayıt altına alınarak ilgili süreçler işletiliyor.

Son kullanma tarihleri de tek tek kontrol ediliyor

Market denetimlerinde fiyat kontrollerinin yanı sıra vatandaşların sağlığını doğrudan ilgilendiren ürünlerin son kullanma tarihleri de titizlikle inceleniyor. Özellikle gıda ürünlerinde son kullanma tarihi, ambalaj durumu ve ürünlerin satışa uygunluğu ekipler tarafından kontrol ediliyor. Meram Zabıtası, raflardaki ürünlerin tüketiciye sağlıklı ve doğru bilgilerle sunulması konusunda işletmeleri bilgilendirirken, tespit edilen olumsuzluklarla ilgili gerekli işlemleri de gerçekleştiriyor.

Başkan Kavuş: "Vatandaşımızın hakkını korumak için sahadayız"

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, zabıta ekiplerinin vatandaşların güvenli bir alışveriş ortamında ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için yıl boyunca sahada olduğunu belirtti. Denetimlerin yalnızca fiyat kontrolünden ibaret olmadığını, tüketicinin sağlığını ve haklarını ilgilendiren pek çok unsurun birlikte değerlendirildiğini ifade eden Başkan Kavuş, "Meram'da vatandaşımızın alışveriş yaptığı yerde ne aldığını, hangi fiyata aldığını ve aldığı ürünün güvenilir olduğunu bilmesi en doğal hakkıdır. Biz de bu hakkın korunması için ekiplerimizle sahadayız. Ekiplerimiz, fiyatlardan etiketlere, gramajlardan son kullanma tarihlerine kadar vatandaşımızı ilgilendiren her ayrıntıyı titizlikle kontrol ediyor. Kurallara uygun, şeffaf ve güvenilir bir alışveriş ortamının oluşmasına katkı sağlamak için aralıksız çalışıyoruz" dedi.

Meram Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin, yıl boyunca ilçe genelindeki marketlere yönelik gerçekleştirilen denetimlerin aralıksız olarak devam edeceği bildirildi.