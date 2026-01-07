Üniversitelilerin final stresine sıcak bir mola: Başkan Kavuş\'tan gençlere çorba ikramı

Konya'nın merkez Meram ilçe Belediyesi ve Meram Gençlik Meclisi, final sınavı heyecanı yaşayan Necmettin Erbakan Üniversitesi öğrencileri için anlamlı bir etkinlik gerçekleştirdi. Etkinlik çerçevesinde Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ve Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu sınav maratonunun en yoğun günlerinde öğrencilere çorba ikramında bulundu.

Etkinlikte sıcak çorbanın yanında sıcak sohbetler de paylaşıldı

Üniversitenin Köyceğiz kampüsünde sıcak ve samimi bir atmosferde gerçekleşen etkinlikte Başkan Kavuş ve Rektör Zorlu, öğrencilerle tek tek ilgilenerek hem sınav süreçlerine dair sohbet etti hem de moral verdi. Sıcak çorbanın yanı sıra sıcak diyalogların da paylaşıldığı etkinlik, gençlerin yüzlerinde tebessüme dönüştü. Etkinliğin ardından hem mimarisi ve görselliğiyle hem de fonksiyonel yapısı ile dikkat çeken NEÜ Ahmet Keleşoğlu Kütüphanesi'ne geçen Başkan Kavuş, burada da final sınavlarına hazırlanan öğrencileri ders başında ziyaret etti. Sessizliğin hakim olduğu kütüphanede öğrencilerle kısa sohbetler gerçekleştiren Başkan Kavuş, onlara başarı dileklerini iletti. Öğrencilerin taleplerini ve düşüncelerini de dinleyen Kavuş, eğitimin ve gençliğin her zaman öncelikleri arasında olduğunu bir kez daha vurguladı.

Başkan Kavuş: "Gençlerimiz gelecek, biz gençlerimiz için çalışıyoruz"

Final sınavlarının öğrenciler için hem zihinsel hem de duygusal olarak yoğun bir dönem olduğuna dikkat çeken Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, "Gençlerimiz, hayallerine giden yolda büyük bir emek ve sabırla çalışıyor. Bizler de Meram Belediyesi olarak onların bu zorlu sürecinde yanlarında olduğumuzu hissettirmek istedik. Gençlik Meclisimizin bu etkinliğinde paylaştığımız bir kase çorba belki küçük bir ikram ama onlara yalnız olmadıklarını ve Meram'ın bir aile olduğunu hissettirmek çok değerli. Özellikle şehir dışından gelerek burada eğitim gören evlatlarımızın kendilerini evlerinde gibi hissetmeleri bizim için çok kıymetli. Bugün kampüste ve kütüphanede gençlerimizle gerçekleştirdiğimiz sohbetler, yaptığımız şeyin ne denli derin bir anlam taşıdığını da gösterdi. Tüm öğrencilerimize sınavlarında ve hayat yolculuklarında başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı. - KONYA