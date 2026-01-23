Meram'da Gençliğin, Sporun ve Eğitimin Adı; MEGA, 2026'ya da güçlü bir programla giriyor - Son Dakika
Meram'da Gençliğin, Sporun ve Eğitimin Adı; MEGA, 2026'ya da güçlü bir programla giriyor

Meram'da Gençliğin, Sporun ve Eğitimin Adı; MEGA, 2026'ya da güçlü bir programla giriyor
23.01.2026 16:26  Güncelleme: 16:32
Konya'nın merkez Meram ilçe Belediyesinin gençlik, eğitim ve spor alanındaki vizyon projesi Meram Gelişim Akademisi (MEGA), 2025 yılında gerçekleştirdiği yüzlerce etkinlik ve binlerce gence dokunan çalışmalarıyla göz doldurdu.

Konya'nın merkez Meram ilçe Belediyesinin gençlik, eğitim ve spor alanındaki vizyon projesi Meram Gelişim Akademisi (MEGA), 2025 yılında gerçekleştirdiği yüzlerce etkinlik ve binlerce gence dokunan çalışmalarıyla göz doldurdu. Meram'da adeta bir eğitim ve gelişim seferberliği başlatan MEGA 2026 yılına da dolu dolu bir programla giriyor.

Meram Belediyesinin İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde yürüttüğü gençlik ve eğitime yönelik MEGA projesi Meram Gelişim Akademisi (MEGA), 2025 yılında olduğu gibi 2026 yılında da ilçede dolu dolu bir takvimle yoluna devam edecek.

MEGA, akademik ve fiziksel gelişimlerinde Meramlı çocukların ve gençlerin yanında

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden Gençliğe Yönelik Yapılan "Eğitim, Spor, Kültür, Sanat, ve Yayıncılık Faaliyetleri" dalında ödül alan MEGA bugüne ilçede yaşayan okul öncesinden başlayarak ilkokuldan liseye hatta üniversite gençliğine yönelik eğitimler ve etkinliklerle çok geniş yelpazede çocuklara ve gençlere hizmet verdi. MEGA, Doğa Okulu ve Trafik Eğitimi gibi uygulamalı programlarla çocukların hem bilinçlenmesi hem de öğrenirken eğlenmesi sağlandı. Akıl ve zeka oyunları yarışmaları, bilim kurdu bilgi yarışmaları, spor turnuvaları, e-spor organizasyonları ve MEGA BilFest Proje Sergisi gibi birçok etkinliğin gerçekleştirildiği MEGA'da yaz ve kış dönemlerine yayılan spor faaliyetleriyle yalnızca akademik değil fiziksel gelişimi de önceleyen bir model ortaya koydu.

Meram gençliğinin güçlü pusulası; MEGA

Çocukların ahlaki karakter gelişimini de destekleyerek milli ve manevi değerlerle buluşturmayı hedefleyen MEGA projeleri 2025'te olduğu gibi 2026'da da artarak devam edecek. MEGA ile Ramazan, İlk Orucum İlk İftarım, İzcilik faaliyetleri, Bizim Çocuk ve Bilim Kurdu dergileri gibi yayınlarla öğrencilerin bilimsel ve sorgulayıcı yönleri desteklenmeye devam edilecek. 2026 yılı programında MEGA atölyeleri, yaz okulları, yaz ve kış spor okulları, Erasmus+ proje yazma eğitimleri ve mahalle bazlı sportif etkinliklerle Meramlı çocuk ve gençlerin hayatına dokunulacak.

Başkan Kavuş; "MEGA 2026'da da yoluna daha geniş bir programla devam edecek"

Meram Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından MEGA'nın 2025 yılı faaliyetleri ve 2026 vizyon programı hakkında sunulan kapsamlı brifing sonrası değerlendirmelerde bulunan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Meram Gelişim Akademisi'nin yalnızca bir eğitim projesi değil, aynı zamanda geleceği inşa eden güçlü bir gençlik yatırımı olduğunu vurguladı. MEGA'nın Meram'da çocukların ve gençlerin potansiyelini ortaya çıkaran, onları sporla, bilimle, kültürle ve değerlerle buluşturan örnek bir proje haline geldiğini ifade eden Başkan Kavuş, akademinin 2026 yılında da daha güçlü, daha kapsayıcı ve daha nitelikli programlarla yoluna kararlılıkla devam edeceğini söyledi. - KONYA

Kaynak: İHA

Gençlik, Kültür, Konya, Yerel, Meram, Spor, Son Dakika

Son Dakika Yerel Meram'da Gençliğin, Sporun ve Eğitimin Adı; MEGA, 2026'ya da güçlü bir programla giriyor - Son Dakika

Meram'da Gençliğin, Sporun ve Eğitimin Adı; MEGA, 2026'ya da güçlü bir programla giriyor
