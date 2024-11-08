Mereto Dağı'ndaki Lisede Protez El Üretimi

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Mereto Dağı eteklerindeki lisede üç boyutlu baskıyla protez el yapıldı

BATMAN - Batman'ın Sason ilçesindeki 3 bin rakımlı Mereto Dağı eteklerinde bulunan Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, üç boyutlu baskıyla yaptıkları mekanik protez el ile ampütelerin umudu oluyor.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından liselerde kurulan tasarım beceri atölyelerinden biri olan Batman Sason Anadolu Lisesi atölyesinde görsel sanatlar öğretmeni Ahmet Avcı, öncülüğünde üç boyutlu baskıyla protez el yapıldığını belirten Sason İlçe Milli eğitim Müdürü Kamuran Aldemir, yapılan elin aynı zamanda bir sosyal sorumluluk projesi olduğunu belirtti. Aldemir, "Bu güzel çalışma Sason Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından yapılmıştır. Özelikle uzuv kaybı yaşayan vatandaşlara yönelik yapılan bu güzel çalışma aynı zamanda bir sosyal sorumluluk projesidir. Biraz daha geliştirilmesi durumunda ampute olan her kesin rahatlıkla kullana bileceği protez el oldu" dedi.

"Çok az maliyetli, çok işlevli protez el yapıldı"

Anadolu lisesinde yapılan protez elin çok az maliyetle yapıldığını belirten okul müdür yardımcısı Uğur Taşkın, "Görsel sanatlar öğretmeni Ahmet Avcı, öncülüğünde öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz protez el yaptılar. Çok az bir maliyetle bunu ortaya çıkardılar. Yapılan bu robot el temel işlevleri rahatlıkla yerine getirebiliyor. Rahatlıkla kapıyı açabildiği gibi, rahatlıkla bir çay bardağını da tutabiliyor. Amuputasyon geçiren dezavantajlı engelli bireylerimize yardımcı olabilmek ve bununla birlikte öğrencilerimizin becerilerini artırma ve duyarlılığını artırmak için ortaya konan bir sosyal proje çalışmasıdır. Daha sonraki süreçte mekanik robotik el olarak geliştirerek vatandaşların daha fazla yararlanabileceği bir el haline getirmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.

Sason'daki 3 bin rakımlı dağ eteklerinde bulunan okulda üç boyutlu baskıyla yapılan protez el, amputelere bir çok günlük işlerinde kolaylık sağlıyor.