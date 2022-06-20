Merkez pazar yeri inşaat alanını inceledi

Merkez pazar yeri inşaat alanını gezen Belediye Başkanı Alim Işık, çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Yıkım çalışmaları devam eden merkez pazar yerini ziyaret eden Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Kütahya'ya yakışan bir pazar yeri için çalışmaların başladığını ifade etti. Bölgede örnek gösterilecek bir proje çalışması ile merkez pazar yeri inşaatının kısa süre içinde tamamlanarak yeniden Kütahyalılara hizmet vereceğini dile getiren Başkan Işık, emeği geçenlere teşekkür ederek, çalışanlara kolaylıklar diledi. - KÜTAHYA