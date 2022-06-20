Merkez pazar yeri inşaat alanını inceledi - Son Dakika
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Merkez pazar yeri inşaat alanını inceledi

20.06.2022 09:28
Merkez pazar yeri inşaat alanını inceledi

Merkez pazar yeri inşaat alanını gezen Belediye Başkanı Alim Işık, çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Merkez pazar yeri inşaat alanını gezen Belediye Başkanı Alim Işık, çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Yıkım çalışmaları devam eden merkez pazar yerini ziyaret eden Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Kütahya'ya yakışan bir pazar yeri için çalışmaların başladığını ifade etti. Bölgede örnek gösterilecek bir proje çalışması ile merkez pazar yeri inşaatının kısa süre içinde tamamlanarak yeniden Kütahyalılara hizmet vereceğini dile getiren Başkan Işık, emeği geçenlere teşekkür ederek, çalışanlara kolaylıklar diledi. - KÜTAHYA

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Kütahya'da konser Kütahya'da konser Kütahya'nın simgesi 'Çinili vazo' aslına uygun olacak Kütahya'nın simgesi 'Çinili vazo' aslına uygun olacak
Kaynak: İHA

Alim Işık, Kütahya, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Merkez pazar yeri inşaat alanını inceledi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Merkez pazar yeri inşaat alanını inceledi - Son Dakika
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