Yerel

Merkezefendi Belediyesi çiftçilere 100 ton gübre desteği sağladı

DENİZLİ - Merkezefendi Belediyesi, Kırsal Kalkınma Eylem Planı doğrultusunda çiftçilere 100 ton gübre desteği sağladı. Çiftçiler Kumkısık Mahallesi'nde düzenlenen programda gübrelerini teslim aldılar.

Daha önce üreticilere bir çok kez; fide, küçükbaş hayvan ve yem desteğinde bulunan Merkezefendi Belediyesi bu kez de çiftçilere 100 ton gübre desteğinde bulundu. Merkezefendi Belediyesi'nden ilçe sınırları içerisinde arpa ve buğday üretimi yapan 'ÇKS' belgesine sahip çiftçilere, 30 dekara kadar her üç dekar başına bir çuval gübre desteği sağlandı.

Kumkısık Mahallesi'nde gübre dağıtım programında Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Denizli Ziraat Odası Başkanı Hamdi Gemici, Denizli Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Baha Yanarca, 195 sayılı Denizli Tarım Kredi Kooperatifi Müdürü İlhan Çiçek, muhtarlar ve çiftçiler katıldı. Program sonunda çiftçiler belgeleriyle birlikte gübrelerini görevlilerden teslim aldı.

"Çiftçinin yüzünü güldürmeye devam edeceğiz"

Her zaman üreticinin ve çiftçinin yanlarında olduklarını belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Göreve geldiğimiz günden itibaren üretim bizim için çok önemliydi. Üretimin, toprağın ve suyun ne kadar kıymetli olduğunu hepimiz biliyoruz. Alım gücünün olmadığı bu günlerde sizlere destek olmak için elimizden gelen gayreti ve özveriyi gösteriyoruz. Tarım için projelerimiz var ama bu yetmez dedik Kırsal Kalkınma Eylem Planı'nı gerçekleştirdik. Biz sadece burada 100 ton gübre dağıtımı değil. Dağıtımdan da önemlisi bir eylem planı çerçevesinde ilçemiz sınırlarındaki üretimin hayvancılığın yapıldığı bölgelerde desteklerimizi sürdürüyoruz. Çiftçilerimizin yüzünü güldürmeye devam edeceğiz" dedi.

"Merkezefendi'de her çocuklarımız Halk Süt ile buluşuyor"

Başkan Doğan, "Üreticimiz hiç yalnız kalsın istemiyoruz. 2019'da hemşehrilerimizi ilk Halk Süt ile buluşturduk. Bugün 2 ve 5 yaşındaki her çocuğumuz Halk Süt ile buluşuyor. Halk Süt'ü kooperatif ile iş birliği içinde yapıyoruz. Yani her zaman biz üreticinin elinden tutan Kooperatifleri de desteklemeye çalıştık. Artık çocuklar süte ulaşamaz hale geldi. Ama Merkezefendi Belediyemizde Halk Süt ile birlikte çocuklarımız yeterli şekilde gelişimlerine devam ediyor. Türkiye'de Halk Süt ile nüfusa oranla çocuklara en çok süt desteğinde bulunan ikinci belediye olma özelliğini sürdürüyor" diye konuştu.

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Kırsal Kalkınma Eylem Planımız çerçevesinde her yıl 100 ton gübre 100 ton yem desteğinde de bulunacağız. Her zaman sizlerin yanındayız. Her zaman sizlerin yanında olduk. Sizlerin hem yalnız kalmasın istiyoruz hem de üretmenizi istiyoruz. Önümüzdeki dönemde de çok güzel projelerimiz olacak. Yem desteğimiz, gübre desteğimiz, fide desteğimiz, küçük baş hayvan desteğimiz var. Önümüzdeki dönemde de mazot desteğimiz ile çiftçilerimize destek olacağız" dedi.

"Desteklerin artarak devam etmesini diliyorum"

Denizli Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Baha Yanarca, "Tarımsal alanda maliyetlerin arttığı bu dönemde Merkezefendi Belediyemizin böyle bir destekte bulunması çok anlamlı. Çiftçilerimiz adına desteklerin artarak devam etmesini diliyorum. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan'a verdiği desteklerden dolayı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Tarıma verilen her desteğe minnettarız"

Denizli Ziraat Odası Başkanı Hamdi Gemici, "Her türlü zorluğa rağmen üretmeye devam eden üreticilerimiz. Bu zor dönemlerimizde bu destekler bize motivasyon oluyor. 2019'dan bu yana Merkezefendi Belediye Başkanımız Şeniz Doğan, her zaman bize destekte bulundu. Bu destekler bizlerin üretimde daha heyecanlı ve dört kolla sarılmamızı sağlıyor. Tarıma verilen her desteğe minnettar olmaya devam edeceğiz" dedi.