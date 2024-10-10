Merkezefendi Belediyesi Halk Et Mağazası Açıldı

Yerel

(DENİZLİ)- Merkezefendi Belediyesi'nin Halk Et mağazasının ilk şubesi törenle açıldı. Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Merkezefendi'de herkes güvenilir, uygun fiyatlı ve kaliteli ete ulaşsın istiyoruz. Merkezefendi Belediyesi'nin bütün kaynaklarını hemşehrilerimiz için kullanmak için var gücümüzle çalıştık, çalışmaya devam ediyoruz. Merkezefendi Halk Et ilçemize ve şehrimize hayırlı olsun" dedi.

Değirmenönü Mahallesi'nde hizmet verecek olan ilk şubenin açılışı yoğun katılım ile gerçekleştirildi. Törenine Cumhuriyet Halk Partisi Denizli İl Başkanı Ali Osman Horzum, Cumhuriyet Halk Partisi Denizli Milletvekili Şeref Arpacı, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Pamukkale Belediye Başkanı Ali Rıza Ertemur, Cumhuriyet Halk Partisi Merkezefendi İlçe Başkanı Müjdat İlhan, Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Marım, ilçe belediye başkanları, meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"Merkezefendi'de herkes güvenilir, uygun fiyatlı ve kaliteli ete ulaşsın istiyoruz"

2019'dan bu yana sosyal belediyecilik ile hizmet ettiklerini belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan şöyle konuştu:

"Biz istedik ki temel gıda maddeleri olan ete, süte ve ekmeğe hiç kimse muhtaç kalmasın. Biz geçtiğimiz beş yılda da yeni dönemde de Merkezefendi Belediyesi'nin bütün kaynaklarını hemşehrilerimiz için kullanmak için var gücümüzle çalıştık, çalışmaya devam ediyoruz. Halk Et'i, Halk Süt'ü ve Halk Ekmek'i aynı anda yapan Türkiye'deki tek ilçe belediyesiyiz. Merkezefendi'ye de bu yakışırdı. Merkezefendi Halk Et hemşehrilerimize ve ilçemize hayırlı, uğurlu olsun.

Derin bir ekonomik sıkıntı içindeyiz. Bu sıkıntı temel gıda maddelerini almamız da zorluyor, çocuklarımız yeteri kadar beslenemiyor. Tüm temel hak ve ihtiyaçlarımızda büyük problemler var. Kültürel ve sanatsal faaliyetlere de para ayıramıyoruz. 2019'dan itibaren önce insan, önce yaşam dedik. Eğer bir baba o akşam evine yemek götüremiyorsa, çocuk o evde süt içemiyorsa, ailenin evine 1 kilo et girmiyorsa bizlerin bunun sorumluluğunu ve vicdanını taşımamız gerekiyor dedik. Biz Merkezefendi'de eşitlikten ve adaletten yana bir sistem kurmaya çalışıyoruz. Merkezefendi'de herkes güvenilir, uygun fiyatlı ve kaliteli ete ulaşsın istiyoruz. Emeklilerimizi 12 bin 500 TL'ye mahkum edemeyiz dedik. O yüzden emeklilere Merkezefendi Halk Et Mağazamızda yüzde 20 ek indirim var. Hemşehrilerimizin her zaman yanındayız."

"Halk Ekmek ve Halk Süt zincirine bugün Halk Et'i de ekledik"

Cumhuriyet Halk Partisi Merkezefendi İlçe Başkanı Müjdat İlhan, "Denizli, kendi içerisinde yarattığı güzelliklerle, yurttaşın yüzünü az da olsa tebessüm ettirmeyi başaran illerin başında geliyor. Bu konuda katkısı olan Merkezefendi Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Çünkü bu bizim için büyük bir ayrıcalık. Merkezefendi Halk Et ilçemize hayırlı olsun" dedi.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu da, "2019'dan beri çıktığı yolculukta sadece insanı ve halkını önde tutan Belediye Başkanımız Şeniz Doğan, bugün de yeni bir güzellikle bizleri buluşturdu. Bu sürecin içinde bütün belediye başkanlarımla daha güzel bir Denizli'yi birlikte yaratmak için çalışıyoruz. Sayın Başkanımızla başlayan Merkezefendi Halk Ekmek bugün Denizli'nin birçok noktasına yayılmış durumda. Umarım Merkezefendi Halk Et de aynı şekilde bütün Denizli'de faaliyet gösterir. Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz bu mağaza bizim için çok önemli. Başkanıma teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Cumhuriyet Halk Partisi Denizli Milletvekili Şeref Arpacı ise "Yerelde bugün bizi çok mutlu eden derman belediyeciliğin en güzel örneklerini sergileyen başkanımıza çok teşekkür ederim. Yerelde doğru işleri yaptığımızda, derman belediyeciliği uyguladığımızda çok güzel işler ortaya çıkıyor. Halk Ekmek ve Halk Süt zincirine bugün Halk Et'i de ekledik. Halktan aldığı gücü halka harcayan, halkın kaynaklarını halka harcayan, derman belediyeciliği uygulayan başkanlarım iyi ki varsınız, teşekkür ediyorum" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Denizli İl Başkanı Ali Osman Horzum, "Değerli Başkanımız, bizim Şeniz'imizin yapmış olduğu bir faaliyet için buradayız. Derman belediyecilik adına halkın öncelikleri adına çok güzel işler yapıyoruz. Denizli'yi daha yaşanabilir, daha mutlu ve huzurlu bir şehir yapmak için tüm başkanlarımızla beraber çalışıyoruz. Başkanımıza Merkezefendi Halk Et'i hayata geçirdiği için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri Merkezefendi Halk Et Mağazası'nın açılış kurdelesini kesti. Alanı dolduran Denizlililere de Merkezefendi Halk Et Mağazası'nın ürünleri ikram edildi.