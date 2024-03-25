Merkezefendi Belediyesi Sırakapılar Mahallesi\'nde iftar programı düzenledi

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Merkezefendi Belediyesi'nin gelenekselleşen iftar programı Sırakapılar Mahallesi'nde düzenlendi. Binlerce kişinin katıldığı iftar yemeğinde konuşma yapan Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Birlikte nice güzel iftarlar geçireceğimiz günler diliyorum" dedi.

Merkezefendi Belediyesi'nin Ramazan ayında geleneksel hale getirdiği mahalle iftarları devam ediyor. Ramazan ayında orucunu birlikte açmak isteyen mahallelileri gönül sofrasında bir araya getiren Merkezefendi Belediyesi, iftar sofrasını bu kez de Sırakapılar Mahallesi'ne kurdu. Sırakapılar Mahallesine kurulan gönül sofralarını dolduran binlerce kişi, ezanın okunmasıyla oruçlarını hep birlikte açtı. İftar programının ardından tasavvuf müzik dinletisi ve semazen gösterisi sahnelendi.

"Ramazan ayının bereketini ve huzurunu yaşatıyoruz"

Ramazan ayının maneviyatını mahallelerde yaşattıklarını belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Ramazan demek; birlik, beraberlik, kardeşlik ve dostluk demek. Mahallelerimizde kurduğumuz gönül sofralarıyla Ramazan ayının o bereketini ve huzurunu yaşatıyoruz. Sizlerle birlikte gönül gönüle, yan yana ve can cana oluyoruz" dedi. - DENİZLİ