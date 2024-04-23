Mersin Akdeniz Belediye Başkanı koltuğunu çocuklara devretti

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Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediye Başkanı Hoşyar Sarıyıldız, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu, Devrim Geriş ile Tuna Akdoğan adlı çocuklara devretti.

Temsili devir teslim töreni için Başkan Sarıyıldız ile ele ele belediyeye gelen Devrim Geriş ile Tuna Akdoğan adlı çocuklar, personel tarafından kolonyalarla karşılandı. Ardından makama geçen çocuklar, başkan olarak ilgili birimlere talimatlarını verdi. Çocuklar, mahallesinde kütüphane olmadığını belirterek bir kütüphane yapılmasını isteyerek, 23 Nisan'ı bir bayram olarak hediye eden Atatürk'e teşekkür etti. Ardından, sokakların daha temiz olmasını istediler.

"Çocuklarımıza daha güvenli ve güzel bir dünya sunmak için çalışacağız"

Çocukları ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını dile getiren Akdeniz Belediyesi Başkanı Hoşyar Sarıyıldız; "Bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Bizler de geleceğimiz olan çocuklarımıza koltuklarımızı emanet ederek, çocuklarımızın aslında imkan verildiğinde neler yapabileceklerini göstermiş olduk. Bizlere ne kadar parlak bir geleceklerinin olduğunu, duruşları ve konuşmalarıyla aktarmış oldular. Akdeniz Belediyesi yönetimi olarak, Akdeniz'in, çocukların güvenli yaşadıkları, yeşil alanlara sahip oldukları ve geleceklerinin birlikte inşa edildiği bir belediye için çalışacağız" dedi. - MERSİN