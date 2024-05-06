Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Muhtarlarla Buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Muhtarlarla Buluştu

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Muhtarlarla Buluştu

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, yerel seçimlerin ardından muhtarlarla bir araya geldi. Seçer, muhtarlara tebriklerini ileterek, vatandaşların ihtiyaçlarını kendisine iletmeleri gerektiğini vurguladı. Ayrıca, kadın muhtarların sayısının artmasının temsilde adalet için önemli olduğunu belirtti.

06.05.2024 17:48  Güncelleme: 17:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, yerel seçimlerin andından muhtarlarla bir araya geldi.

Muhtarlar Buluşması kapsamında ilk olarak Akdeniz, Mezitli, Yenişehir ve Toroslar olmak üzere 4 merkez ilçenin muhtarlarıyla bir araya gelen Seçer, görevlerine devam eden muhtarlara tebrik, yeni seçilen muhtarlara ise hayırlı olsun dileğinde bulundu. Vatandaşların ihtiyaç duyduğu her şeyi kendisinden talep etmesi gerektiğini ifade eden Seçer, "Belediye başkanı şehrin her şeyidir. Vatandaş benden isteyecek, eksiğini, gediğini, taleplerini ve şikayetlerini dile getirecek. Hizmet aldığı noktada hayır duasını, teşekkürünü edecek. Zaten bizim en büyük enerjimiz vatandaşın sevgisidir" dedi.

"Geçen dönem 22 kadın muhtarımız vardı, şu anda 50"

Seçer, 355 muhtarın yeni seçildiğini, önceki dönem görev yapan 455 muhtarın da görevlerine devam ettiğini belirtti. Kadın muhtarların sayılarının artmasına ilişkin de temsilde adalet vurgusu yapan Seçer, "4 merkez ilçemizin 204 muhtarının 75'i yeni seçildi, 129'u da görevine devam ediyor. Sevindirici bir nokta da geçen dönem 22 kadın muhtarımız vardı, şu anda 50 kadın muhtarımız var. Yeterli mi? Değil. Ama olsun. 22'den 50'ye çıkmak da güzeldir. Türkiye nüfusunun yüzde 50'si kadındır. Her alanda temsiliyette adaletli olacağız. İstiyoruz ki kadın muhtarların sayıları daha da artsın" diye konuştu.

"Seçimlerde herkes üzerine düşen mesajı aldı"

31 Mart Yerel Seçimlerinin, Türkiye'deki siyasi yol haritasını değiştiren bir seçim olduğunu ifade eden Seçer, seçim sonuçlarının iyi değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Seçer, "Ben milletimin ferasetine her zaman güvendim. Vatandaşların, bir seçimde iktidara getirdiği bir partiyi, bir seçim sonra yerle yeksan ettiğini Türkiye'nin siyasi tarihinde görebilirsiniz. Ben milletimin ferasetine inanıyorum. Seçimlerde herkes üzerine düşen mesajı aldı. Hepimiz aldık. Ben de aldım ve dedim ki; 'çalışan, ayrımcılık yapmayan, halka dokunan, samimi olan ve halkın kalbine giren kazanır.' Doğru düşünmüşüm, felsefem doğruymuş. Şu anda o felsefem daha da zenginleşti, sağlamlaştı ve artık daha da inanıyorum" dedi.

"Muhtarlarımızla mesai arkadaşıyız"

Vatandaşlara hizmet götürme noktasında muhtarlarla iş birliğinin önemine değinen Seçer, "Muhtarlarımızla mesai arkadaşıyız. Birbirimizi sevmek zorunda değiliz, iş birliği yapmak zorundayız. Benim daire başkanım, şahsım, partim ve dünya görüşüm muhtarı alakadar etmemeli. O da mahallesine, mahalle sakinine götüreceği hizmetle meşgul olmalı. Sadece Büyükşehir Belediyesi ile değil, ilçe belediyelerimizle diyaloglarını sağlam kurmalı. Her şeyin başı iyi diyalog, iletişim ve saygı dili. Birbirimize saygıyla ve sevgiyle yaklaşacağız. Çözülmeyecek hiçbir sorun yok, hepsinin üstesinden geliriz" şeklinde konuştu.

Muhtarlara Teksin uygulamasını etkin kullanmalarını öneren Seçer, uygulamayı vatandaşların da etkin kullanmasını sağlamalarını tavsiye etti. Teksin uygulamasına ilçe belediyelerini entegre etmek için öneri sunduklarını ifade eden Seçer, ilçe belediyeleriyle uyumlu çalışabilmek adına bunun önem arz ettiğini kaydetti.

"Sorunları, birbirimize yardımcı olarak çözeceğiz"

İlçe belediye başkanları ve muhtarlarla uyum içerisinde çalışmalarının Mersin'i ve vatandaşları olumlu etkileyeceğine işaret eden Seçer, "Sorunları, 'benim görev alanım, senin görev alanın' deyip birbirimize atarak, birbirimizi halk karşısında inciterek, sıkıntıya sokarak değil, birbirimize yardımcı olarak çözeceğimizden vatandaşlarımızın emin olmasını istiyoruz. Muhtarlarımızı da yapıcı bir şekilde bu işin içerisine kattığımız zaman Mersin çok daha güzel hizmet alır, büyür, gelişir ve herkesin yaşamak istediği bir kent haline gelir" dedi.

İkinci 5 yıllık çalışma sürecinde eski politikaları devam ettireceklerini vurgulayan Seçer, yeni vizyon projeleriyle de Mersin'i ve Mersinlileri kalkındıracaklarını kaydetti. Seçer, şöyle devam etti: "Mersin'de ikinci 5 yılda vatandaşlarımızı raylı sistemlerle seyahat ettireceğiz. Yakın zamanda Metro'nun inşaatı hızlanacak. Kentsel dönüşüm, yerinde dönüşüm ve sosyal konut projelerini beraber yürüteceğiz. Vatandaşlarımızın uygun fiyatlarla belediye evlerinde kirayla yaşamalarını ve kira öder gibi taksitlerle konut sahibi olmasını sağlayacağız"

Seçer, ayrıca Müftü Deresi Yaşam Vadisi projesinden de bahsederek, Mersin'e yakışır projelerin altına imza atacaklarını dile getirdi. - MERSİN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Belediye, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Muhtarlarla Buluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:28 Gaziantep’teki katliam gibi kazada can kaybı 9’a yükseldi Gaziantep'teki katliam gibi kazada can kaybı 9'a yükseldi
17:05 Yeğenini belediye şirketine başkan olarak atayan Bozbey’den garip savunma: Bu gençler hiç mi çalışmayacak Yeğenini belediye şirketine başkan olarak atayan Bozbey'den garip savunma: Bu gençler hiç mi çalışmayacak?
16:53 Kuzey Irak’a hava harekatı 16 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi Kuzey Irak'a hava harekatı! 16 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
16:35 Masadaki ana başlık öğretmen atamaları Kabine toplantısı Beştepe’de başladı Masadaki ana başlık öğretmen atamaları! Kabine toplantısı Beştepe'de başladı
14:47 İsrail’den Refah’a hava saldırısı Ölü ve yaralılar var İsrail'den Refah'a hava saldırısı! Ölü ve yaralılar var
18:16 1 sezonda 2 ayrılık Nenad Bjelica, Almanya’da da tutunamadı 1 sezonda 2 ayrılık! Nenad Bjelica, Almanya'da da tutunamadı
17:13 Türkücü Aydın Aydın, “Nesli tükenmesin“ diye eşeklere sembolik nikah kıydı Türkücü Aydın Aydın, "Nesli tükenmesin" diye eşeklere sembolik nikah kıydı
17:05 Milli muharip uçak KAAN tekrar göklerde İkinci uçuş da tamam Milli muharip uçak KAAN tekrar göklerde! İkinci uçuş da tamam
17:01 Çırak, alışveriş yapmadı diye turisti bıçakladı Çırak, alışveriş yapmadı diye turisti bıçakladı
16:53 TFF, Hatayspor’a haciz gönderdi TFF, Hatayspor'a haciz gönderdi
16:38 Halil Umut Meler, Club Brugge-Fiorentina maçını yönetecek Halil Umut Meler, Club Brugge-Fiorentina maçını yönetecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2024 18:30:32. #1.11#
SON DAKİKA: Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Muhtarlarla Buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement