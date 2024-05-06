Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Muhtarlarla Buluştu

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Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, yerel seçimlerin andından muhtarlarla bir araya geldi.

Muhtarlar Buluşması kapsamında ilk olarak Akdeniz, Mezitli, Yenişehir ve Toroslar olmak üzere 4 merkez ilçenin muhtarlarıyla bir araya gelen Seçer, görevlerine devam eden muhtarlara tebrik, yeni seçilen muhtarlara ise hayırlı olsun dileğinde bulundu. Vatandaşların ihtiyaç duyduğu her şeyi kendisinden talep etmesi gerektiğini ifade eden Seçer, "Belediye başkanı şehrin her şeyidir. Vatandaş benden isteyecek, eksiğini, gediğini, taleplerini ve şikayetlerini dile getirecek. Hizmet aldığı noktada hayır duasını, teşekkürünü edecek. Zaten bizim en büyük enerjimiz vatandaşın sevgisidir" dedi.

"Geçen dönem 22 kadın muhtarımız vardı, şu anda 50"

Seçer, 355 muhtarın yeni seçildiğini, önceki dönem görev yapan 455 muhtarın da görevlerine devam ettiğini belirtti. Kadın muhtarların sayılarının artmasına ilişkin de temsilde adalet vurgusu yapan Seçer, "4 merkez ilçemizin 204 muhtarının 75'i yeni seçildi, 129'u da görevine devam ediyor. Sevindirici bir nokta da geçen dönem 22 kadın muhtarımız vardı, şu anda 50 kadın muhtarımız var. Yeterli mi? Değil. Ama olsun. 22'den 50'ye çıkmak da güzeldir. Türkiye nüfusunun yüzde 50'si kadındır. Her alanda temsiliyette adaletli olacağız. İstiyoruz ki kadın muhtarların sayıları daha da artsın" diye konuştu.

"Seçimlerde herkes üzerine düşen mesajı aldı"

31 Mart Yerel Seçimlerinin, Türkiye'deki siyasi yol haritasını değiştiren bir seçim olduğunu ifade eden Seçer, seçim sonuçlarının iyi değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Seçer, "Ben milletimin ferasetine her zaman güvendim. Vatandaşların, bir seçimde iktidara getirdiği bir partiyi, bir seçim sonra yerle yeksan ettiğini Türkiye'nin siyasi tarihinde görebilirsiniz. Ben milletimin ferasetine inanıyorum. Seçimlerde herkes üzerine düşen mesajı aldı. Hepimiz aldık. Ben de aldım ve dedim ki; 'çalışan, ayrımcılık yapmayan, halka dokunan, samimi olan ve halkın kalbine giren kazanır.' Doğru düşünmüşüm, felsefem doğruymuş. Şu anda o felsefem daha da zenginleşti, sağlamlaştı ve artık daha da inanıyorum" dedi.

"Muhtarlarımızla mesai arkadaşıyız"

Vatandaşlara hizmet götürme noktasında muhtarlarla iş birliğinin önemine değinen Seçer, "Muhtarlarımızla mesai arkadaşıyız. Birbirimizi sevmek zorunda değiliz, iş birliği yapmak zorundayız. Benim daire başkanım, şahsım, partim ve dünya görüşüm muhtarı alakadar etmemeli. O da mahallesine, mahalle sakinine götüreceği hizmetle meşgul olmalı. Sadece Büyükşehir Belediyesi ile değil, ilçe belediyelerimizle diyaloglarını sağlam kurmalı. Her şeyin başı iyi diyalog, iletişim ve saygı dili. Birbirimize saygıyla ve sevgiyle yaklaşacağız. Çözülmeyecek hiçbir sorun yok, hepsinin üstesinden geliriz" şeklinde konuştu.

Muhtarlara Teksin uygulamasını etkin kullanmalarını öneren Seçer, uygulamayı vatandaşların da etkin kullanmasını sağlamalarını tavsiye etti. Teksin uygulamasına ilçe belediyelerini entegre etmek için öneri sunduklarını ifade eden Seçer, ilçe belediyeleriyle uyumlu çalışabilmek adına bunun önem arz ettiğini kaydetti.

"Sorunları, birbirimize yardımcı olarak çözeceğiz"

İlçe belediye başkanları ve muhtarlarla uyum içerisinde çalışmalarının Mersin'i ve vatandaşları olumlu etkileyeceğine işaret eden Seçer, "Sorunları, 'benim görev alanım, senin görev alanın' deyip birbirimize atarak, birbirimizi halk karşısında inciterek, sıkıntıya sokarak değil, birbirimize yardımcı olarak çözeceğimizden vatandaşlarımızın emin olmasını istiyoruz. Muhtarlarımızı da yapıcı bir şekilde bu işin içerisine kattığımız zaman Mersin çok daha güzel hizmet alır, büyür, gelişir ve herkesin yaşamak istediği bir kent haline gelir" dedi.

İkinci 5 yıllık çalışma sürecinde eski politikaları devam ettireceklerini vurgulayan Seçer, yeni vizyon projeleriyle de Mersin'i ve Mersinlileri kalkındıracaklarını kaydetti. Seçer, şöyle devam etti: "Mersin'de ikinci 5 yılda vatandaşlarımızı raylı sistemlerle seyahat ettireceğiz. Yakın zamanda Metro'nun inşaatı hızlanacak. Kentsel dönüşüm, yerinde dönüşüm ve sosyal konut projelerini beraber yürüteceğiz. Vatandaşlarımızın uygun fiyatlarla belediye evlerinde kirayla yaşamalarını ve kira öder gibi taksitlerle konut sahibi olmasını sağlayacağız"

Seçer, ayrıca Müftü Deresi Yaşam Vadisi projesinden de bahsederek, Mersin'e yakışır projelerin altına imza atacaklarını dile getirdi. - MERSİN