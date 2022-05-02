Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, 1 Mayıs'ta İşçi ve Emekçilerle Birlikte Yürüdü - Son Dakika

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde işçi ve emekçilerle Cumhuriyet Meydanı'nda buluştu. Kortejde işçilerle birlikte yürüyen Seçer, yürüyüşün ardından Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen kutlamaya katıldı.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde işçi ve emekçilerle Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya geldi. Korteje katılan ve işçilerle birlikte yürüyen Seçer, burada işçilere ve emekçilere seslendi.

"ALIN TERİ DÖKEN HERKES BİZİM MESAİ ARKADAŞIMIZ"

Cumhuriyet Meydanı'ndaki kutlama programında, Mersin Emek ve Demokrasi Platformu adına DİSK Genel İş Mersin Şube Başkanı Kemal Göksoy, 1 Mayıs için hazırlanan ortak metni okudu.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Seçer, şunları söyledi:

"Bugün, işçi sınıfı için özel bir gün. İş, emek, demokrasi, adalet; bu taleplerin özgürce dile getirildiği bir gün. Daha iyi bir dünya için işçilerin sesini duyurduğu bir gün. Ben de burada Mersin halkına hizmet eden, emek sınıfı ile, mesai arkadaşlarımızla beraber onların bayramını kutlamaya geldim. Kol gücüyle çalışan, beyniyle, düşüncesiyle, zekasıyla kente değerler katan, alın teri döken herkes bizim mesai arkadaşımız. Biz de yöneticiler olarak onların emeklerinin karşılığının yerine getirilmesi, haklarının verilmesi adına onların yanında durarak değerlendirmeler yapıyoruz, kararlar veriyoruz. Emeğin daha değerli olduğu, sömürünün olmadığı, özellikle demokrasinin kurum ve kurallarıyla işlediği; hakkın, hukukun, adaletin olduğu bir ülke diliyorum. Elbette sadece dilek değil, bunun için çabalıyoruz, gayret ediyoruz, bunun için hizmet ediyoruz, halkımızla iç içe oluyoruz. Bütün işçi, emekçi sınıfının Emek ve Demokrasi Günü'nü kutluyorum. Nice bayramlar diliyorum."

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde sanatçı İlkay Akkaya da şarkılar seslendirdi.