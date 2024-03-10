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Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Alevi Kültür Dernekleri Mezitli Cemevi'nin açılışına katıldı. Mersin'deki siyasilerin kentin sosyolojik, kültürel ve demografik gerçeği ile hareket etmesi gerektiğinin altını çizen Seçer, "Demokrasinin altını da birçok kavramla taçlandırabiliriz. Bir bebek hassasiyeti ile demokrasiyi korumak lazım. Onu büyütmek, geliştirmek, olgunlaştırmak lazım" dedi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin Adayı Seçer, Alevi Kültür Dernekleri Mezitli Cemevi'nin açılışına katıldı. Alevi Kültür Dernekleri Mezitli Şubesi Semah Ekibi'nin semah dönmesiyle başlayan program, konuşmalarla devam etti.

Mersin'in Türkiye'nin bir yansıması niteliğinde olduğunu kaydeden Seçer, şunları kaydetti:

"ANADOLU TOPRAKLARI ÇOK KADİM TOPRAKLARDIR"

"Özellikle siyasilerinin bu kentin sosyolojik, kültürel, demografik gerçeği ile hareket etmesi lazım. Hem söylemlerinde hem belediye başkanı ise yönetim anlayışlarında buna özen göstermeleri lazım. 5 yıllık hizmet sürem boyunca hep buna özen gösterdim. Anamur'dan Tarsus'a kadar insanların ne siyasi farklılıklarını, ne etnik yapılarını, ne mezheplerini, ne meşreplerini gözettik. Hep bu felsefeyle hareket ettik. Anadolu toprakları çok kadim topraklardır, birçok farklılıklar var. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kapsayıcı, kucaklayıcı, bir çatı altında 72 milleti bir araya getirerek bize laik, demokratik, sosyal, hukuk Türkiye Cumhuriyeti'ni kurduğu tarihten bugüne kadar, Türkiye siyasal anlamda zaman zaman çok karmaşık dönemler, sorunlar yaşadı. Türkiye demokrasi tarihine bakın hep böyle olmuştur. Demokrasinin altını da birçok kavramla taçlandırabiliriz, 10 senede 50 senede 100 senede yetişecek olgunlaşacak bir kavram değildir. Bir bebek hassasiyeti ile demokrasiyi korumak lazım. Onu büyütmek, geliştirmek, olgunlaştırmak lazım."

Cemevlerinin ibadethane statüsü almasının Meclis gündemine önceki dönemlerde sık sık geldiğini kaydeden Seçer, şöyle devam etti:

"Dikkat ediyorum, yaklaşık son 5-10 yıldır bunlar da konuşulmuyor. Hatırlayın bu konuda Alevi önderlerinin de olduğu komisyonlar oluşturulmuştu. Bir süreç ve bir emek harcanmıştı ama sonuca erişilememişti. Ben biliyorum Türkiye Parlamentosu, Türkiye'nin bu gerçeği çerçevesinde Alevi canların haklı taleplerini de olgunlukla değerlendirilecek ve ekseriyetle bu konuda yasal düzenlemeleri yapacaktır. Buna inanıyorum."

Belediye Başkanı olarak her inanç grubundan vatandaşın taleplerini yerine getirmeye çalıştıklarını dile getiren Seçer sözlerine, şöyle son verdi:

"MERSİN HIZLA GELİŞİYOR"

"Yaptığımız hizmet sizlerin bize ödedikleri vergiden aldığımız kaynaklarla harcamalarımızı yaptığımız hizmetlerdir. Kim gelirse gelsin, kim olursa olsun herhangi bir ayrıma maruz bırakmadan onların taleplerini yerine getirmeye çalışırız. Herkes her şeyi hak ediyor. Mersinimiz hızla gelişiyor ama Mersinimizde beraber yaşama arzusu da gelişiyor. O anlayışla olgunlaşıyor. Bunu memnuniyetle takip ediyorum. Bu kültürel zenginlik aslında Mersin'e yarar getirecek bir dinamizmi, bir potansiyeli açığa çıkarıyor. Bunu da unutmamak lazım. Sizleri seviyorum, sayıyorum. Cemevimiz hayırlı uğurlu olsun."

Alevi Kültür Dernekleri Mezitli Şube Başkanı Ferdi Koç da Mezitli'de Cemevi'nin 2009 yılından bu yana faaliyet gösterdiğini ve bölgede Alevilerin hem kültürel hem inanç anlamında önemli ihtiyaçlarına karşılık verdiğini aktardı. Cemevi'ne yapılan desteklerden bahseden Koç, "Gerek Büyükşehir Belediye Başkanımızın gerekse ilçe belediye başkanlarımızın buraya sundukları katkılar var. Bu katkıların, özellikle de bir inanca yapılan yardımların boşa gitmediğini görüyoruz. Halkımız da bunu görüyor ve hiçbir zaman da bunu unutmayacaktır" diye konuştu.

Alevilerin yaşadığı zorluklar olduğunu da dile getiren Koç, örgütlü olmanın önemine değinerek, şöyle devam etti:

"Aleviler, kendi sorunlarını çözebilmek için örgütlü olmak zorundadır. Aleviler kendi sorunlarını ve inanç sorunlarını çözebilmeleri için her noktada bir araya gelip, gerçekten bu var olan haklılığın karşısında direnmeleri gerektiğine inanıyor. Sadece inanç meselesinde değil, siyasal, sosyal, ekonomik her anlamda kendi varlığını, kendi iradelerini, kendi gücünü ortaya koymaları gerekiyor."

Konuşmaların ardından Cemevi'nin açılışı yapıldı. Program, Grup Abdal konseriyle sona erdi.