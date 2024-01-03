Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Azerbaycan Askeri Dernekler Federasyonu Başkanı Emin Hesenli\'yi ağırladı

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, 3 Ocak Mersin'in Kurtuluşu'nun 102. yıl dönümü dolayısıyla kente gelen Azerbaycan Askeri Dernekler Federasyonu Başkanı Emin Hesenli ve beraberindeki heyeti makamında ağırladı. Azerbaycan'ı Türkiye'den ayrı görmediklerini belirten Seçer, "Umuyorum ki önümüzdeki süreçte de her iki devlet için daha güzel, ferah, refahı artmış, huzur ve kardeşlik içerisinde günler olur" diye konuştu.

Ziyarette, Azerbaycan Askeri Dernekler Federasyonu Başkanı Emin Hesenli, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Genel Başkanı Beyazıt Yumuk, Muharip Gaziler Derneği Mersin Şubesi Başkanı Kemal Cındız, Türkiye Harp Malulü Gaziler-Şehit Dul ve Yetimler Derneği Mersin Şube Başkanı Fatih Tuncer, Azerbaycan askerleri ile Karabağ gazileri ve Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Engin Yıldırım yer aldı.

SEÇER: "AZERBAYCAN İLE TÜRKİYE KARDEŞ MİLLETLERDİR"

Ziyarette konuşan Başkan Vahap Seçer, Azerbaycan ile Türkiye'nin kardeş milletler olduğunu vurgulayarak,"Azerbaycan'ı her zaman kendimizden ayrı görmediğimiz bir devlet ve millet olarak görüyoruz. Umuyorum ki önümüzdeki süreçte de her iki devlet için daha güzel, ferah, refahı artmış, huzur ve kardeşlik içerisinde günler olur" dedi.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Mecbur kalmadıkça savaş bir cinayettir' sözünü hatırlatan Seçer, "Mümkünse savaşmayalım, huzur ve barış içerisinde olalım. Ama gerektiği noktalarda da Türk halkı topraklarını savunacak dirayette, kararlılıkta ve güçtedir" diye konuştu.

HESENLİ: "MERSİN'İN KURTULUŞUNU BERABER KUTLAMAKTAN ŞEREF DUYUYORUM"

Azerbaycan Askeri Dernekler Federasyonu Başkanı Emin Hesenli ise, Mersin'in çok önemli bir şehir olduğuna ve Mersin'de olmaktan mutluluk duyduğuna vurgu yaptı. Türkiye'nin Azerbaycan'a her dönemde destek olduğunu söyleyen Hesenli, "Türkiye'nin bütün insanları bizim yanımızda oldu. Türkiye ile gurur duyuyorum. Burada olmaktan mutluyum. Her yıl Mersin'in kurtuluşunu beraber kutlamaktan, gazilerle beraber olmaktan şeref duyuyorum" diyerek, konukseverliğinden dolayı Başkan Seçer'e teşekkürlerini iletti.