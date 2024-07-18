Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer\'den Raylı Sistem Projeleri Açıklaması

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Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, ikinci 5 yıllık dönemlerinde bugüne kadar hayal bile edilemeyecek projelerin süratle devam edeceği bilgisini vererek, "Raylı sistemler konusu, uzun bir koşu. Bizim şu anda yaklaşık 50 kilometre civarında raylı sistem projemiz var. Raylı sistemlerde gelecek 50 yılın vizyonunu ortaya koyduk. Bu 5 yıllık süre içerisinde de metro projesini bitirme hedefimiz var. Daha sonra tramvay bağlantıları yapılacak" dedi.

Seçer, kentte devam eden ve başlaması planlanan projelere ilişkin İHA muhabirine açıklamalarda bulundu. Gerek sığınmacı, gerekse deprem kaynaklı artan nüfus artışına paralel olarak ortaya çıkan trafik sorununun çözümüne yönelik çalışmalar kapsamında ilk etapta Sayapark Katlı Kavşak çalışmalarına başlayacakları bilgisini veren Seçer, ardından Hal Katlı Kavşağının yapılacağını söyledi. Hal Katlı Kavşağının yapılacağı bölgede MESKİ'nin, Berdan Barajından gelen ana borusunun geçtiğini hatırlatan Seçer, "Dolayısıyla bunun deplase çalışmalarında bir sorun yaşamamak için önce o tedbiri alıyoruz, daha sonra yine gündemimizde olacak. İlk etapta Sayapark Katlı Kavşağını yapacağız. Tahmin ediyorum Sayapark Katlı Kavşak çalışmalarımız bu yıl sonuna doğru başlayacaktır. Metro inşaatı da hızlanacak, kavşak çalışması da metro ile paralel olacak. Çünkü fuar alanı bölgesinde metronun bir istasyonu olacak. O istasyon ile katlı kavşak bir birine bağlı ilerleyecek. 34. Caddede de tramvay projemiz var. Önümüzdeki gerçekleştireceğimiz raylı sistemlerle paralel olarak bu katlı kavşak çalışması ilerleyecek. Orada hem tramvayın alt yapısını yapıyoruz hem de tramvay, metro istasyonuna bağlı olduğu için onunla beraber başlayacak. Hepsi birbiriyle eşgüdümlü olacak" diye konuştu.

"İkinci 5 yılda hayal bile edilemeyecek projeler süratle devam edecek"

İkinci 5 yıllık dönemlerinde bugüne kadar hayal bile edilemeyecek projelerin süratle devam edeceğini ve önemli bir kısmının da gerçekleşeceğini vurgulayan Seçer, raylı sistemler konusunun uzun bir koşu olduğunu belirterek, "Bizim şu anda yaklaşık 50 kilometre civarında raylı sistem projemiz var. Tarsus raylı sistemi de bunun içerisinde. Raylı sistemler bir kaç modeldir. Biri metro, yer altından yaptığımız. Diğeri raylı sistem, bir diğeri de tramvaydır. Bu yolcu kapasiteleriyle alakalıdır. Biz bu projeleri hazırladık, master plana işledik, onayını aldık. Bakanlıkla proje çalışmalarını bitirdik, Alt Yapı Genel Müdürlüğünden de bunun onayını aldık. Şu anda cumhurbaşkanlığı yatırım programı aşamasında. Biz bu projelerin görev yaptığımız süre içerisinde ne kadarını başarabilirsek, o kadarını başaracağız. Ama önümüzde 50 yıllık bir vizyon ortaya koyduk. İstanbul'un 200 kilometreden fazla raylı sistem çalışması olmuş. Onlar bir asırlık bir çalışma. Asıl mesele raylı sistemlerde gelecek 50 yılın vizyonunu ortaya koyduk. Bunların projelerini hazırladık. Proje hazırlamak 3 günlük, 5 günlük, 5 aylık iş değil, 5 yıldır uğraşıyoruz. Mevcut temelini attığımız metro projesinin finansman izin sorunu vardı, bunları aştık. Şu anda süratle inşaat yeniden başlayacak. Bu çalışmalar yer altından sürecek. Bu 5 yıllık süre içerisinde bizim metro projesini bitirme hedefimiz var. Daha sonra tramvay bağlantıları yapılacak" ifadelerini kullandı.

"Kentin yapı stoku envanterini çıkaracağız"

Muhtemel afetlere yönelik belediye bünyesinde Afet İşleri Daire Başkanlığını oluşturdukları bilgisini de veren Seçer, şöyle devam etti; "Çünkü bugüne kadar afet gerçeğini görememişiz, bununla ilgili bir çalışma olmamış. Afet, sadece deprem değil. Bir çok alanda afet olabilir. Tsunami de bir afet, yangın da su taşkınları da kimyasal patlama da bir afet. Mersin, deprem dışında bütün bunlara uygun bir yer. Bu afet çeşitleriyle bir gün yüz yüze gelebiliriz. Biz Afet İşleri Daire Başkanlığını, deprem sonrası oluşturduk, ilgili birimlerini kurduk. Bunun içerisinde bir afet kampüsü oluşturmaktan tutun da afet döneminde ihtiyaç duyulan malzemelerin depolanacağı alanlardan, afetle ilgili eğitim verecek birimlerine kadar, şehirle ilgili kayıtların bir araya toplanmasına kadar bir çok birimden oluşuyor. Diğer bir çalışmamız da bölgedeki yapı stokunu oluşturmak. Yapı stoku envanterini çıkarmak. Bunların çalışmalarını yapıyoruz. Özellikle sahil şeridi boyunca ekonomik ömrü dolmuş binalar, yapı malzemelerinden kaynaklı afet riski taşıyan binalar, zemin sıvılaşmasından dolayı zemin emniyeti olmayan binalar, bütün bunlar tespit ediliyor ve bunlar yerinde dönüşüm, bölgesel dönüşüm veya kentsel dönüşüm gibi çalışmalar kapsamına alınması gerekiyor. Biz ilk 5 yıl kentin yapı stoku ile ilgili dönüşümü konusunda bir çalışma yapamamıştık ama ikinci 5 yılımızda bizim ortaya koyacağımız kararlı çalışmalardan bir tanesi de bu olacak." - MERSİN