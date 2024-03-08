Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, kent merkezini yeniden canlandırmak için çalışmalar yapıyor

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Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, kent merkezini yeniden canlandırmak için çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Seçer, Akdeniz ilçesinde çarşı esnafı ile bir araya geldi. Mersin'in her geçen gün büyüdüğünü ve büyük AVM'lerin yapılmasıyla birlikte kent merkezinin boşaldığını söyleyen Seçer, durağanlıktan iş yapamayan esnaf için çarşı merkezde yeni bir durak açtıklarını belirtti. Seçer, "Esnaf halinden şikayetçi. Bu durağın açılmasının nedeni sizlerin talebi. 'Biz iş yapamıyoruz, müşteri gelmiyor en azından bu durakla birlikte buraya minibüsler, otobüsler girerse esnafta hareketlenir, faydası olur' dediniz. Biz de bu önerinizi dikkate aldık. Şimdi minibüs ve otobüsler buradan geçiyor. Yolcu indirip, bindiriyor. Buranın da hareketlenmesine katkı sağlıyor" dedi.

Tarihi bir özellikte olduğunu belirttiği kent merkezinde 49 dönümlük bir alanda çalışma yaptıklarını kaydeden Seçer, kent merkezini yeniden canlandırmak için bu çalışmaların oldukça önemli olduğunun altını çizdi. Çarşı merkezde yapılan ve yapılması planlanan restorasyon çalışmalarına değinen Seçer, "Kırmızı Lacivert İşhanını boşalttık. Zafer Çarşısının da boşaltılmasını bekliyoruz. Özel İdare İşhanının tamamını yıkıp orayı kent meydanına çevireceğiz. Kasaplar Çarşısını da kamulaştırdık. Oranın da restorasyonuna başlayacağız. Orayı; hediyelik eşya, kafe, restoran, her dükkanın farklı fonksiyon yüklendiği daha çok turistik bir mekan haline getireceğiz. İnsanlar bu bölgeye geldiği zaman orada zaman geçirebilecek. Azak Hanın sahipleriyle de görüşüldü. Aynı zamanda Karamancılar Konağında restorasyon çalışmalarını başlattık. Yakın zamanda onu da tamamlayacağız. Gülnar Otelini restore ettik. Güzel bir gastronomi evi oldu. Bütün bu çalışmalar bölgenin canlanmasını sağlayacak çalışmalar" diye konuştu.

Kent merkezinde sit alanları olduğunu ve yapılan çalışmaların izne ve projeye tabi olması gerektiğini vurgulayan Seçer, bu çalışmaların belli prosedürler çerçevesinde yapıldığını ifade etti. Taş Binanın restorasyon çalışmalarına da başlandığını söyleyen Seçer, 1 Nisan'dan sonra başkanlık makamının yeni yerine taşınacağını belirtti. - MERSİN