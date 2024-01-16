Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin GİAD Üyeleriyle Bir Araya Geldi

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin Girişimci İş Adamları Derneği (Mersin GİAD) üyeleri ile bir araya geldi. Mersin'de Belediye Başkanı olmaktan mutluluk duyduğunu belirten Seçer, "Bir kamu görevi yapıyorsunuz. Bizde her şey bir tüccarın düşündüğü gibi değildir. Bizde maliyet hesabı olmaz. Kar değil, cebin yararı değil, bizde kamu yararı vardır. Onun da dengesini kurarsınız" dedi.

Düzenlenen yemeğe, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin GİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Serkan İzol ve Mersin GİAD üyeleri katılım sağladı.

"BİZDE MALİYET HESABI OLMAZ. BİZDE KAMU YARARI VARDIR"

Programda konuşan Başkan Seçer, yapmış olduğu belediye başkanlığından hoşnut olduğunu, aldığı sonuçtan da mutluluk duyduğu dile getirdi. Sokağa rahat çıkan bir belediye başkanı olduğunun altını çizen Seçer, belediye başkanlığı yaparken aldığı kararlardaki gündeminin kimin memnun olup olmayacağı yönünde değil, o kararın adaletli olup olmadığıyla ilgili olduğunu dile getirerek, adalet kavramını önemsediğini vurguladı. Seçer, "Belediyecilikte bir kamu görevi yapıyorsunuz. Bizde her şey bir tüccarın düşündüğü gibi değildir. Bizde maliyet hesabı olmaz. Kar değil, cebin yararı değil, bizde kamu yararı vardır. Onun da dengesini kurarsınız" dedi.

Büyükşehir Belediyesi olarak finansmanı iyi yöneterek, son derece güçlü bir disiplin sağladıklarını belirten Seçer, gelir bütçesi gerçekleşme oranlarının yüzde 104,53 gider bütçesi gerçekleşme oranlarının da yüzde 90.22 olduğunu ifade ederek, her yılki gerçekleşme oranlarının yaklaşık olarak bu düzeylerde olduğuna vurgu yaptı.. Bütçe yapmak konusunda detaylı bilgiler veren Seçer, yatırım programlarını da her yıl Büyükşehir Meclisi'ne sunduklarını anlattı. Bu sunumda da nerede neler yapacaklarını anlattıklarından söz eden Seçer, şöyle devam etti:

"Biz yatırım programlarını yaparken de akşamdan sabaha oturup yazmıyoruz. 'Hangi bölgede memnuniyet, hangi bölgede şikayet var, hangi bölgede ne talep ediliyor?' diye araştırıyoruz. Kimi yolu, yıllardır süren bir kanalizasyon sorunu ya da içme suyu sorunu varsa onları inceliyoruz. ya da 'sosyal politikalarda çok daha etkin olmamız lazım' gibi faktörleri alıyoruz. Diyoruz ki; 'Biz şu yolu, şu projeyi, kültürde şunu, sanatta bunu yapacağız.' Bunların maliyetini de karşısına yazıyoruz. Bir denk bütçe oluşturuyoruz ve harfiyen de buna uyuyoruz."

Yönetime geldikleri dönemde Büyükşehir'in geliri kadar borcu olduğunu söyleyen Seçer, belediyeyi 5 yıldır ciddi bir mali disiplinle yönettiklerini kaydetti. Seçer, "Şu anda bizim bütçemiz 20 milyar lira, borç 2.5 milyar lira. Şimdi bizim bütçemizin yaklaşık olarak yüzde 12'si, 13'ü borç. MESKİ'de de aynı tablo var" dedi.

"SORUNLARI FERASETLE, DİRENÇLE, AKILLA AŞTIK"

Seçer, yönetim süreleri boyunca pandemi ve deprem gibi önemli süreçler atlattıklarını, ancak hizmetleri de aksatmadıklarını sözlerine ekleyerek, "Hep birlikte deprem bölgesine gittik. Oradaki vatandaş bizim vatandaşımız. Onların yarasına bir nebze merhem olmak için yaptık. Krizleri ben de yaşadım. Evdeki hesap çarşıya uymadı. İhaleye çıktık, giren olmadı, iş verdik müteahhit yarım bıraktı. Yeni yasalar çıktı, yatırımlar engellendi. Fiyat farkları ile ilgili bir süre beklendi. Bir çok sorunla karşı karşıya kaldık. Onları da ferasetle, dirençle, akılla aştık" dedi.

"HANGİ KÖŞEDE HANGİ HİZMETE İHTİYAÇ VARSA YAPTIM"

Büyükşehir'in kapısını herkese açtıklarını belirten Seçer, "Burası küçük Türkiye. Ben 72 milletin belediye başkanıyım. Kurumuma; şoför, temizlikçi, mühendis olarak girmek isteyen kişilere rengine göre 'seni işe alamam' dediğim noktada benim insanlığımdan şüphe edin. Bizim böyle bir anlayışımız yok. Biz belediyemizi herkese açtık" diye konuştu. Mersin'i çiçek gibi korumak zorunda olduklarının altını çizen Seçer, "Ben bu kente huzuru, kardeşliği, oy vereni de vermeyeni de kucaklamayı vadettim" dedi.

Mersin'in her köşesine hiçbir ayrım yapmadan hizmet götürdüklerinin altını çizen Seçer, halkın da yapılan hizmetlerin farkında olduğunu belirterek, "Halk; 'Bu adam grup yolumuzu yaptı. Su sorunumuz varsa çözüldü. Hayvansal ya da tarımsal destek alıyoruz. Bir ayrımcılık görmedik. Pandemide de, olağanüstü koşullarda yardımda bulundu. Sosyal yardım yapıyor. AK Partili Fatma Bacımın evine gitti. CHP'li Ayşe Bacımın evine de gitti. Bize bunu gösterdi' diyebiliyor. Ben de 'Buradan çok oy aldım, buradan az oy aldım' demedim. Hangi köşede hangi hizmete ihtiyaç varsa yaptım" diye konuştu.

Mersin GİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Serkan İzol ise Büyükşehir'in yaptığı hizmetlerden dolayı Seçer'e teşekkürlerini ileterek, bir araya gelmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi. Programda Seçer, Mersin GİAD üyelerinin yatırım, sosyal politikalar, metro, ulaşım, istihdam, deprem, kentsel dönüşüm, sanayi siteleri gibi konulardaki kente dair sorularını yanıtladı. Program toplu fotoğraf çekimin ardından sona erdi.