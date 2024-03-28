Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ni Ziyaret Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ni Ziyaret Etti

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği\'ni Ziyaret Etti

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ni ziyaret etti ve esnaf ile iyi ilişkilerin önemini vurguladı. Seçer, 'Halk Kart' uygulaması ile esnafa katkı sağlandığını belirtti.

28.03.2024 18:39  Güncelleme: 18:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ni (ESOB) ziyaret etti. Esnaf ve yerel yönetimin iyi ilişkiler içerisinde olmasının son derece önemli olduğuna dikkati çeken Seçer, "Göreve geldiğimiz günden itibaren hem esnafla hem de esnafların bağlı olduğu STK'larla iyi ilişkiler içerisinde olduk" dedi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin Adayı Seçer, Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ni ziyaret etti. Başkan Seçer'e ziyaretinde CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, CHP Mezitli Belediye Başkan Adayı Ahmet Serkan Tuncer ve CHP Akdeniz İlçe Başkanı Semih Palamut eşlik etti.

Ziyarette konuşan Seçer, kendisinin de ahilik geleneğiyle büyümüş bir insan olduğunu belirterek, esnaflığın kazanç kapısı olmasının yanı sıra öğretici bir okul niteliğinde de olduğunu söyledi. Esnaf ve yerel yönetimin iyi ilişki içerisinde olmasının önemini vurgulayan Başkan Seçer, "Göreve geldiğimiz günden itibaren hem esnafla hem de esnafların bağlı olduğu STK'larla iyi ilişkiler içerisinde olduk" diye konuştu.

'HALK KART' UYGULAMASI İLE 460 ESNAFA KATKI SAĞLANIYOR

Esnafla sık sık bir araya geldiklerini ve esnafa katkı sunma gayreti içerisinde olduklarını belirten Seçer, 'Halk Kart' uygulamasından söz etti. Halk Kart uygulamasının günübirlik değil sürdürülebilir bir uygulama olduğuna değinen Seçer, şu bilgileri verdi:

"Halk Kart'a ayda 5 milyon 600 bin lira para yüklüyoruz. Yurttaşlar gidip bakkaldan alışveriş ediyorlar. Bizim de anlaşmalı olduğumuz 460 esnaf var. Yılda 67 milyon lira küçük bakkalların kasasına Büyükşehir kaynaklı para giriyor. Bu projeleri çoğaltmamız lazım. Biz belediye olarak bunlar üzerine çalışalım ama Esnaf Odası da bu konuda bize önerilerle gelebilir. Biz her konuda iş birliği yaparız."

"KİM OLURSA OLSUN KAPIMIZ HER ZAMAN AÇIK"

İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri konusu hakkında konuşan Seçer, Mersin'de hazine arazisi sıkıntısı yaşandığını ve bu yüzden organize sanayi bölgeleri için uygun arsa bulunamadığını söyledi. Büyükşehir olarak Huzurkent'te bir lojistik merkezi yaptıklarını kaydeden Seçer, Akdeniz ilçesinde gerçekleştirdikleri imar çalışmalarının ardından 3 bin 500 hektar alanı imara açtıklarını, ilçe belediyesinin de sorumluluk alanındaki imar çalışmalarını bitirmesinin ardından bölgede, sanayi, depolama, lojistik alanlarının oluşturabileceğini aktardı. Bugüne kadar olduğu gibi ikinci dönemlerinde de aynı doğrultuda çalışacaklarını söyleyen Seçer, sorunların çok olduğu sektörlerle bir araya gelerek problemleri çözmeye çalıştıklarını kaydetti. Tüm meslek dalları için kapılarının açık olduğunu Seçer, "Kim olursa olsun biz kapımızı her zaman açtık. Yeter ki bize gelen talepler makul ve mantıklı olsun. Bizim kapımızdan kimse dönmedi" dedi.

Görev süresi boyunca Mersin'de çok güzel hizmetler yaptıklarını ve belediyenin mali tablosunu kendi dönemlerinde düzelttiklerini belirten Seçer, Belediyenin kaynaklarını büyük bir denge içinde yönettiklerinin altını çizdi. Seçer, Büyükşehir'in güçlü bir belediye olduğunu da sözlerine ekleyerek, şöyle konuştu:

"MERSİN KABUK DEĞİŞTİRİYOR"

"Biz göreve geldiğimizde böyle bir denge yoktu. Biz göreve geldikten sonra her yerde 'Mersin, güçlü bir belediyedir. Ben güçlü bir belediye başkanıyım ve Mersin güçlüdür' diyorum. Şu anda belediyemizin dengeleri yerinde. Mersin'de her renk, her etnik ve mezhepsel yapı var ve huzur içinde yaşıyorlar. Bu dengeleri iyi koruyup belediye başkanlığı yaptık. İkinci dönemde de aynı şekilde yolumuza devam edeceğiz. Artık daha farklı bir Mersin görmeye başladınız.  Caddelerimiz daha iyi. Çok güzel yollar, bisiklet yolları, bulvarlar, kaldırımlar yapıyoruz. Mersin kabuk değiştiriyor."

Mersin ESOB Yönetim Kurulu Başkanı Veysel Sarı, Seçer'in göreve gelmesinden bu yana 5 yıllık görev süresinde esnaf ve sanatkarlara devamlı destek olduğunu belirtti. Sarı, "Başkan'ımız Vahap Seçer seçildiği günden beri esnafımız için elinden gelen bütün imkanları kullanmak ve yollarımızı açmak için büyük uğraşlar verdi" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Vahap Seçer, Mersin, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ni Ziyaret Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Solana ve The Book of Meme (BOME) Piyasada Yükselişte
    18 Mar Solana ve The Book of Meme (BOME) Piyasada Yükselişte

    Solana'nın yerel kripto para birimi SOL ve meme tabanlı kripto para birimi The Book of Meme (BOME), kripto para piyasasında ve sosyal medyada dikkat çekici performanslar sergileyerek büyük ilgi görüyor. SOL'un fiyatı son yedi gün içinde yüzde 45 artarak 200 dolar seviyesini aşarken, BOME de piyasaya sürülmesinden bu yana yüzde 82 değer kazandı. Solana'nın yarattığı hareketlilik, DeFi ekosistemine olan ilginin artmasıyla da paralellik gösteriyor.

  • Gökhan Zan: TİP'in açıklamasının yasal karşılığı yok, adayım
    18 Mar Gökhan Zan: TİP'in açıklamasının yasal karşılığı yok, adayım

    Türkiye İşçi Partisi'nin Hatay adayı Gökhan Zan, partinin adaylığını geri çekmesiyle ilgili konuştu. Parti açıklamasının yasal ve siyasal karşılığı olmadığını belirten zan, şantaj ve tehditlere boyun eğmeyeceğini vurguladı.

  • TİP'in adaylığını çektiği Gökhan Zan ile ilgili bomba iddia: AK Parti'den 5 milyon dolar ve TRT'de spor yorumculuğu istemiş
    18 Mar TİP'in adaylığını çektiği Gökhan Zan ile ilgili bomba iddia: AK Parti'den 5 milyon dolar ve TRT'de spor yorumculuğu istemiş

    Türkiye İşçi Partisi'nin Hatay adaylığını geri çektiği Gökhan Zan "Tehdit ve şantaja maruz kaldım" ifadelerini kullanırken kamuoyu bomba bir iddiayla sarsıldı. Zan'ın bir aracı üzerinden adaylıktan çekilmemesi karşılığında AK Parti'den 5 milyon dolar talep ettiği, ikinci bir görüşmede ise TRT spor yorumculuğu talep ettiği öne sürüldü. Söz konusu iki pazarlığın kayıtlarına erişen TİP'in de Gökhan Zan ile ilgili böyle bir karar aldığı ifade ediliyor.

  • Güney Kore ve Japonya, Kuzey Kore'nin Japon Denizi'ne 3 balistik füze fırlattığını açıkladı
    18 Mar Güney Kore ve Japonya, Kuzey Kore'nin Japon Denizi'ne 3 balistik füze fırlattığını açıkladı

    Güney Kore ve Japonya, Kuzey Kore'nin Japon Denizi'ne üç balistik füze fırlattığını açıkladı. Füzelerin yaklaşık 300 kilometre mesafe katederek Japon Denizi'ne düştüğü belirtildi. Denemeler, Kore Yarımadası'nda barışı ve istikrarı tehdit ettiği gerekçesiyle şiddetle kınandı. Japonya Başbakanı, füze denemelerini Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarını ihlal olarak nitelendirdi.


18:39 Habur Gümrük Kapısı’nda 850 kilogram eroin ele geçirildi Habur Gümrük Kapısı'nda 850 kilogram eroin ele geçirildi
18:18 Özel bankalar da emekli promosyon programına katıldı Özel bankalar da emekli promosyon programına katıldı
17:16 Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan, esnaf ziyaretinde vatandaşa yumruk attı Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan, esnaf ziyaretinde vatandaşa yumruk attı
16:38 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocaeli’de atılan slogan karşısında şaşkınlık yaşadı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocaeli'de atılan slogan karşısında şaşkınlık yaşadı
14:38 İsmailağa ile Cübbeli Ahmet arasındaki kavgada yeni perde Tartışma yaratan video yeniden dolaşıma sokuldu İsmailağa ile Cübbeli Ahmet arasındaki kavgada yeni perde! Tartışma yaratan video yeniden dolaşıma sokuldu
17:00 Bakanlık harekete geçti “Jasmine bebek“ için toplatma kararı Bakanlık harekete geçti! "Jasmine bebek" için toplatma kararı
16:28 ABD’de geminin çarpmasıyla yıkılan köprüden nehre düşen 2 kişinin cesedi bulundu ABD'de geminin çarpmasıyla yıkılan köprüden nehre düşen 2 kişinin cesedi bulundu
16:20 Federasyon oruç tutma yasağı koydu Yıldız futbolcu, milli takım kampından ayrıldı Federasyon oruç tutma yasağı koydu! Yıldız futbolcu, milli takım kampından ayrıldı
15:59 İngiltere’de gösteri uçağı düştü, pilot yanarak can verdi İngiltere'de gösteri uçağı düştü, pilot yanarak can verdi
15:52 Sarıyer’deki çatışmanın arkasından “Kürt Tilkisi“ çıktı Sarıyer'deki çatışmanın arkasından "Kürt Tilkisi" çıktı
15:49 Tek bir konuya dikkat çekti Ancelotti’den 6-1 yenildiğimiz Avusturya maçı sonrası Arda’ya telefon Tek bir konuya dikkat çekti! Ancelotti'den 6-1 yenildiğimiz Avusturya maçı sonrası Arda'ya telefon
15:25 Alacaklılar kapıya dayanmıştı Ekol Asansörleri, 34 yıllık faaliyetinin ardından iflasını açıkladı Alacaklılar kapıya dayanmıştı! Ekol Asansörleri, 34 yıllık faaliyetinin ardından iflasını açıkladı
14:50 “Ben Hz. Meryem“ videosu ortalığı karıştırdı Hedefteki isimden açıklama geldi: Gerçek değil, dava açıyorum "Ben Hz. Meryem" videosu ortalığı karıştırdı! Hedefteki isimden açıklama geldi: Gerçek değil, dava açıyorum
14:30 AKP İzmir adayı Hamza Dağ’a TKP’li olduğunu söyleyen kişi tartışma yarattı AKP İzmir adayı Hamza Dağ'a TKP'li olduğunu söyleyen kişi tartışma yarattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2024 19:22:42. #1.12#
SON DAKİKA: Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ni Ziyaret Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement