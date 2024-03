Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği\'ni Ziyaret Etti

Yerel

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ni (ESOB) ziyaret etti. Esnaf ve yerel yönetimin iyi ilişkiler içerisinde olmasının son derece önemli olduğuna dikkati çeken Seçer, "Göreve geldiğimiz günden itibaren hem esnafla hem de esnafların bağlı olduğu STK'larla iyi ilişkiler içerisinde olduk" dedi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin Adayı Seçer, Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ni ziyaret etti. Başkan Seçer'e ziyaretinde CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, CHP Mezitli Belediye Başkan Adayı Ahmet Serkan Tuncer ve CHP Akdeniz İlçe Başkanı Semih Palamut eşlik etti.

Ziyarette konuşan Seçer, kendisinin de ahilik geleneğiyle büyümüş bir insan olduğunu belirterek, esnaflığın kazanç kapısı olmasının yanı sıra öğretici bir okul niteliğinde de olduğunu söyledi. Esnaf ve yerel yönetimin iyi ilişki içerisinde olmasının önemini vurgulayan Başkan Seçer, "Göreve geldiğimiz günden itibaren hem esnafla hem de esnafların bağlı olduğu STK'larla iyi ilişkiler içerisinde olduk" diye konuştu.

'HALK KART' UYGULAMASI İLE 460 ESNAFA KATKI SAĞLANIYOR

Esnafla sık sık bir araya geldiklerini ve esnafa katkı sunma gayreti içerisinde olduklarını belirten Seçer, 'Halk Kart' uygulamasından söz etti. Halk Kart uygulamasının günübirlik değil sürdürülebilir bir uygulama olduğuna değinen Seçer, şu bilgileri verdi:

"Halk Kart'a ayda 5 milyon 600 bin lira para yüklüyoruz. Yurttaşlar gidip bakkaldan alışveriş ediyorlar. Bizim de anlaşmalı olduğumuz 460 esnaf var. Yılda 67 milyon lira küçük bakkalların kasasına Büyükşehir kaynaklı para giriyor. Bu projeleri çoğaltmamız lazım. Biz belediye olarak bunlar üzerine çalışalım ama Esnaf Odası da bu konuda bize önerilerle gelebilir. Biz her konuda iş birliği yaparız."

"KİM OLURSA OLSUN KAPIMIZ HER ZAMAN AÇIK"

İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri konusu hakkında konuşan Seçer, Mersin'de hazine arazisi sıkıntısı yaşandığını ve bu yüzden organize sanayi bölgeleri için uygun arsa bulunamadığını söyledi. Büyükşehir olarak Huzurkent'te bir lojistik merkezi yaptıklarını kaydeden Seçer, Akdeniz ilçesinde gerçekleştirdikleri imar çalışmalarının ardından 3 bin 500 hektar alanı imara açtıklarını, ilçe belediyesinin de sorumluluk alanındaki imar çalışmalarını bitirmesinin ardından bölgede, sanayi, depolama, lojistik alanlarının oluşturabileceğini aktardı. Bugüne kadar olduğu gibi ikinci dönemlerinde de aynı doğrultuda çalışacaklarını söyleyen Seçer, sorunların çok olduğu sektörlerle bir araya gelerek problemleri çözmeye çalıştıklarını kaydetti. Tüm meslek dalları için kapılarının açık olduğunu Seçer, "Kim olursa olsun biz kapımızı her zaman açtık. Yeter ki bize gelen talepler makul ve mantıklı olsun. Bizim kapımızdan kimse dönmedi" dedi.

Görev süresi boyunca Mersin'de çok güzel hizmetler yaptıklarını ve belediyenin mali tablosunu kendi dönemlerinde düzelttiklerini belirten Seçer, Belediyenin kaynaklarını büyük bir denge içinde yönettiklerinin altını çizdi. Seçer, Büyükşehir'in güçlü bir belediye olduğunu da sözlerine ekleyerek, şöyle konuştu:

"MERSİN KABUK DEĞİŞTİRİYOR"

"Biz göreve geldiğimizde böyle bir denge yoktu. Biz göreve geldikten sonra her yerde 'Mersin, güçlü bir belediyedir. Ben güçlü bir belediye başkanıyım ve Mersin güçlüdür' diyorum. Şu anda belediyemizin dengeleri yerinde. Mersin'de her renk, her etnik ve mezhepsel yapı var ve huzur içinde yaşıyorlar. Bu dengeleri iyi koruyup belediye başkanlığı yaptık. İkinci dönemde de aynı şekilde yolumuza devam edeceğiz. Artık daha farklı bir Mersin görmeye başladınız. Caddelerimiz daha iyi. Çok güzel yollar, bisiklet yolları, bulvarlar, kaldırımlar yapıyoruz. Mersin kabuk değiştiriyor."

Mersin ESOB Yönetim Kurulu Başkanı Veysel Sarı, Seçer'in göreve gelmesinden bu yana 5 yıllık görev süresinde esnaf ve sanatkarlara devamlı destek olduğunu belirtti. Sarı, "Başkan'ımız Vahap Seçer seçildiği günden beri esnafımız için elinden gelen bütün imkanları kullanmak ve yollarımızı açmak için büyük uğraşlar verdi" diye konuştu.