Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin Rum Ortodoks Kilisesi'ni ziyaret etti - Son Dakika
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Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin Rum Ortodoks Kilisesi'ni ziyaret etti

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin Rum Ortodoks Kilisesi\'ni ziyaret etti

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin Rum Ortodoks Kilisesi'ni ziyaret ederek, Mersin'in çeşitliliğine vurgu yaptı ve belediye başkanlığının ideolojik bağnazlığı ve dinsel taassubu kabul etmediğini belirtti.

17.03.2024 14:22  Güncelleme: 14:28
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Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin Rum Ortodoks Kilisesi'ni ziyaret etti. Başkan Seçer, "Burası Mersin. Burada Türkiye'ye dair her şey var. Her semavi din, her etnik yapı, her inanç grubu, her sosyo-kültürel ve sosyo-ekonomik gruba mensup  insan var. Burada belediye başkanı olmak başka bir karakter ister. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı ideolojik bağnazlığı ve dinsel taassubu kabul etmez" diye konuştu.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin Adayı Seçer, Mersin Rum Ortodoks Kilisesi'ni ziyaret etti. Seçer, Mersin Rum Ortodoks Kilisesi Pederi Coşkun İspir Teymur nezdinde tüm camiaya bu ortamı hazırladığı için teşekkürlerini sundu. Seçer, şöyle konuştu:

"'Seçim yapacağız, oy istiyoruz' demek beni üzer. Yani mesele bu gaye değil. Ama; 'Bizim hem Ortodoks Kilisemiz ile hem de Katolik Kilisemiz ile bugüne kadar çok güzel münasebetlerimiz var. Seçim öncesi bu kadar yeri ziyaret ediyorsunuz Sayın Başkan, kısa da olsa onları onurlandırmak lazım.' dediler. Mutlaka ilişkilerimiz çok iyidir ama insanlar bu seçim arifesinde bunları haklı olarak bekler. Bir seçim arifesi ama biz buradayız, eminiz ve vatandaşımız bizlerin yanında olacak. Seçim stresi yaşamadığımı söyleyebilirim. Bir belediye başkanının da seçim stresi yaşıyorsa görevi bırakması gerektiğini düşünüyorum. İyi bir belediye başkanı seçime giderken çok rahat olur ve 'Benim vicdanım rahat. Ben 5 yıldır görev yapıyorum. Zaten benim görev alanım belli, yetkilerim tanımlanmış, hukuken de dinen de vicdanen de son derece müsterihim.Vatandaşlarım uygun görüyorsa zaten beni tekrar destekleyecek, tekrar Başkan seçecek' der. Onun ötesinde bir şey düşünmez. Ama yeni bir aday olsaydım kendimi tanıtmak için 'Ben şunu yapacağım, bunu yapacağım, ben şuyum, geçmişte şu referanslarım, şu başarılarım var' diye gayret sarf ederdim. Şu anda öyle bir durumda değilim."

Belediye Başkanlığı yaptığı 5 yıllık süre zarfında Rum Ortodoks Kilisesi ile bir belediye başkanı vatandaş ilişkisinden öte bir kardeş duygusuyla iletişim içerisinde olduğunun altını çizen Seçer, şöyle devam etti:

"Burası Mersin. Burası önemli bir şehir. Burası Türkiye. Burada Türkiye'ye dair her şey var. Her semavi din, her etnik yapı, her inanç grubu, her sosyo-kültürel ve sosyo-ekonomik gruba mensup insan var. Burada belediye başkanı olmak başka bir karakter ister. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı ideolojik bağnazlığı ve dinsel taassubu kabul etmez."

'EŞİT YURTTAŞLIK' VURGUSU

Herkese bir vatandaş hüviyeti ile bakmanın öneminden söz eden Seçer, Anayasa gereği herkesin eşit yurttaş olduğunun altını çizdi. Seçer, siyasetçiler olarak da kendilerine göre bir hüküm ya da düşünce geliştirme hakkına sahip olmadıklarını ifade ederek, sözlerini şöyle sonlandırdı:

"Anayasa ve Anayasa'ya bağlı kanunlar çerçevesinde biz ülkede görevimiz neyse yönetimde görev alırız. Bu nedenle Belediyem; Belediye Başkanı olarak bir hukuki görevden ve bir idari anlayıştan dolayı da sizlere her zaman eşit yurttaş muamelesi yapma gayreti içerisinde olmuştur. Onu bir tarafa bırakın; bir insan olarak da dünyaya bakış olarak da dünyayı özümseme, okuma olarak da ideoloji olarak da zaten dünyada herkesin kardeş olduğu düşüncesine sahip bir Başkan olarak, 5 yılı çok rahat bir başkanlık dönemi ile herkesle kucaklaşan, herkesi seven, herkese dokunabilen bir Başkan olarak tamamladım. Belki de hayatımın en keyifli 5 yılını yaşadım."

Mersin Rum Ortodoks Kilisesi Pederi Coşkun İspir Teymur da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek,"4 yıldır Mersin'e büyük hizmetler sunan Sayın Başkanımızı büyük bir sevgiyle seviyoruz. 1 Nisan'dan sonra da tekrar kendisini belediye başkanlığı görevini yenilemiş olarak kilisemizde karşılamayı arzu ediyoruz. Çalışmalarında kendilerine başarılar diliyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin Rum Ortodoks Kilisesi'ni ziyaret etti - Son Dakika

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