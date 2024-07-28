Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Silifke Sosyal Yaşam Merkezi İnşaatını İnceledi - Son Dakika
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Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Silifke Sosyal Yaşam Merkezi İnşaatını İnceledi

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Silifke Sosyal Yaşam Merkezi İnşaatını İnceledi

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, yapımı devam eden Silifke Sosyal Yaşam Merkezi inşaatını yerinde inceledi. Tesisin özellikleri ve tamamlanma tarihi hakkında bilgi veren Başkan Seçer, Silifke halkının kullanımına uygun birçok fonksiyonun merkezde yer alacağını belirtti.

28.07.2024 13:04  Güncelleme: 13:06
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Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, yapımı devam eden ve tamamlandığında Silifke halkının hizmetine sunulacak olan 'Silifke Sosyal Yaşam Merkezi' inşaatını yerinde inceledi.

Tesisin inşaatı hakkında yetkililerden bilgi alan Başkan Seçer, Silifkeli her vatandaşın kullanımına uygun birçok fonksiyonun merkezde yer alacağını belirterek, "Burada çocuk gelişim merkezimiz var, 6 derslikten oluşuyor. Buradaki fonksiyon; çocuk atölyelerinin olması, çocukların eğlenerek eğitim alması. Yine burada çok amaçlı bir salonumuz var, toplantıların, gösterilerin, etkinliklerin yapılabileceği, tiyatro oynanabilecek bir alan. Ayrıca bir amfi tiyatro var, yine vatandaşlarımızın açık havada gösterileri izleyebilecekleri bir bölüm inşa ediyoruz. Çocuk oyun alanları, spor alanlarımız, yürüyüş parkuru, koşu parkuru, çocuklarımız için survivor alanımız var. Sosyal Yaşam Merkezimiz bittiği zaman çok keyifli bir yer olacak" dedi.

Silifke için de yeni konsept bir yaşam merkezi olacağına değinen Seçer, "Bu yılın sonuna kadar bitirmeyi amaçlıyoruz. İnşaatı da bir hayli süratli gidiyor. Silifkeli hemşehrilerimizin hizmetine açacağız" diye konuştu.

Silifke halkına tam donanımlı tesis

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından temeli mart ayında atılan 'Silifke Sosyal Yaşam Merkezi' içerisinde; çocuk gelişim merkezi binası, okuma salonu binası, amfi tiyatro, çocuk oyun alanı, survivor alanı ve spor alanları yer alacak.

Başkan Seçer'in geçtiğimiz mart ayında Silifke ziyaretinde sözünü vermesinin ardından kısa sürede temeli atılan merkez, hizmete girdiğinde 7'den 70'e tüm Silifke halkının faydalanabileceği bir tesis haline gelecek. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Silifke Sosyal Yaşam Merkezi İnşaatını İnceledi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Silifke Sosyal Yaşam Merkezi İnşaatını İnceledi - Son Dakika
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