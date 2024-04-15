Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, SMA hastası Mehmet Ali\'ye destek verdi

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Erdemli ilçesinde yaşayan ve SMA Tip 1 hastalığı ile mücadele eden 1,5 yaşındaki Mehmet Ali Gölgeli'nin kampanyasına destek verdi.
SMA'lı çocukların tedavisi için aileleri tarafından başlatılan kampanyaları destekleyen Başkan Seçer, Erdemli ilçesinde yaşayan ve SMA Tip 1 hastalığı ile mücadele eden 1,5 yaşındaki Mehmet Ali Gölgeli'nin ailesiyle yayın gerçekleştirerek kampanyaya destek oldu.
Başkan Seçer, Mehmet Ali bebeğin tedavisi için ailesinin uzun süredir mücadele ettiğini hatırlatarak, kampanyanın kısa sürede tamamlanmasını ve Mehmet Ali'nin tedavi olup sağlığına kavuşmasını diledi. Mersin ve Türkiye'nin her tarafından yayını izleyenleri kampanyaya katkı sunmaya davet eden Seçer, "Azı-çoğu yok, damlaya damlaya birikecek göl olacak. Kampanyanın şu anda yüzde 93'ü tamamlandı, kalan yüzde 7'lik bölümü de tamamlanacaktır diye umut ediyorum. Sizlerin de çabalarını uzun süredir takip ediyorum. Gerçekten emeğinize sağlık" dedi.
Mersin'de yaşayan herkesin her sorununda yanında olmak için gayret gösterdiklerini vurgulayan Seçer, bunun sorumluluktan öte insani görevleri olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:
"Mutlaka görevimiz gereği her konuya duyarlı olmak durumundayız ama bir de bunun insani boyutu var. Benim için öncelik olan vicdani ve insani boyutudur. Hepimiz evlat sahibiyiz, bu konuda Mehmet Ali bebeğin ailesinin sıkıntılarını fark ediyoruz, görüyoruz ve biliyoruz. Birebir yaşamasak da bir anne ve babanın neler çektiğini gayet iyi biliyoruz. Bizim de katkılarımızla Mehmet Ali'yi bir an önce tedaviye göndereceğiz. Bizleri mutlu eden ve sizleri huzurlu kılan güzel işler yapacağız. Mersin bizim için önemli. yurttaşlarımızın mutluluğu bizim için her şeyden öte. Mehmet Ali'ye şifa olalım, sırada Azra bebek ve Mahmut Aras var. Şimdi Mehmet Ali'nin çok az bir tamamlanacak kısmı kaldı. Onu tamamlayalım, diğer bebeklerimize de sırayla destek oluyoruz ve olmaya devam edeceğiz."
Kampanyanın tamamlanması için Mersin halkından destek isteyen Mehmet Ali bebeğin annesi Sümeyye Gölgeli, destekleri dolayısıyla Seçer'e teşekkürlerini ileterek, "Gerçekten kampanya sürecinde desteğinizi her zaman yanımızda hissettik. İyi ki varsınız, iyi ki bebeklerimize destek oldunuz, iyi ki bebeklerimize sahip çıktınız. Mehmet Ali SMA'ya karşı çok güzel mücadele ediyor. İlacı alınca yanınıza yürüyerek gelmesini umut ediyoruz" diye konuştu.
MEHMET ALİ BEBEĞİN KAMPANYASINDA SONA GELİNDİ
13 günlükken SMA Tip 1 teşhisi konulan Mehmet Ali bebek, 21 aydır hastalıkla mücadele ediyor. 19 aydır Valilik onaylı süren ve yüzde 93'e ulaşılan kampanyanın tamamlanmasının ardından Mehmet Ali bebek gen tedavisi ile sağlığına kavuşabilecek.
Mehmet Ali bebeğe destek olmak isteyenler; sosyal medyada @sma.mehmetali.destek kullanıcı adından bağış için gerekli bilgilere ulaşabilicek.
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