Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, su sıkıntısı hakkında açıklama yaptı

Yerel

(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, MESKİ İleri Teknoloji İzleme ve Kontrol Merkezi'ni ziyaret ederek, son günlerde kentte yaşanan su sıkıntısı hakkında bilgi aldı. Vatandaşların suyu tasarruflu kullanmasını isteyen Seçer, "Özellikle bayram döneminde susuzluk yaşamak istemiyorsak lütfen suyu dikkatli kullanalım. Bahçe sulamasında içme suyumuzu lütfen kullanmayınız, araçlarınızı hortumları takıp suyu ziyan edecek şekilde yıkamayınız, hortumları takıp sokağı, bahçenizi, terasınızı yıkayıp suyumuzu zayi etmeyiniz" dedi.

MESKİ İleri Teknoloji İzleme ve Kontrol Merkezi'ni ziyaret eden Başkan Seçer, mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklık ve öngörülemeyen nüfus artışı nedeniyle su temininde yaşanan olumsuzlukları azaltabilmek için vatandaşlardan suyu tasarrufu kullanmalarını istedi. Seçer, "Yaptığımız bazı çalışmalar, aldığımız ilave önlemler sayesinde an itibarıyla şu anda çok muhtelif noktalar dışında herhangi bir su kesintimiz yok" dedi.

Seçer, şöyle konuştu:

"Birkaç gündür hüküm süren sıcak hava koşulları bazı bölgelerde de su sıkıntısına neden oldu. Doğal olarak havaların ısınmasıyla beraber su tüketimi arttı. Geçtiğimiz kış mevsiminde de özellikle yüksek kesimlerde bizim su depomuz olan Toroslar'a yeterli miktarda kar yağışı olmadı. Zaten yaz mevsiminin sıcak geçmesi durumunda su konusunda bazı sıkıntılar yaşayabileceğimizi düşünüyorduk ve bu anlayışla da tedbirlerimizi aldık. Ancak hava sıcaklığındaki ani değişim, sıcaklığın çok yüksek miktarlarda artması ve nüfusun yoğun olması su kullanımını da çok yüksek miktarda artırdı. Doğal olarak da özellikle yüksek kesimlerde merkez ilçemiz olan Toroslar'da ve Yenişehir'de, buraların yüksek bölgelerinde zaman zaman su kesintileri yaşandı. Vatandaşlarımız bu konuda kısa süreli zorluklar yaşadılar ama an itibarıyla bu zorlukları da büyük bir oranda gidermiş durumdayız. Yaptığımız bazı çalışmalar, aldığımız ilave önlemler sayesinde an itibariyle şu anda çok muhtelif noktalar dışında herhangi bir su kesintimiz yok."

"Suyun değerli olduğunu bilmek durumundayız"

Vahap Seçer ani iklim değişiklikleri, aşırı yağışlar, kuraklık gibi stabil olmayan iklim koşullarıyla karşı karşıya kalınabileceğine işaret ederek, "Bu da bizim hayatımızı olumsuz yönde etkileyecektir. Sıcaklar henüz yeni başlıyor, yaz mevsimine henüz yeni girdik ve tatil dönemi de başlıyor. Genelde bölgemizdeki yurttaşlarımız yaylalara göç edecekler ya da sahildeki yazlık konutlarına gidecekler. Sizlerden şunu istiyoruz; suyun değerli olduğunu bilmek durumundayız" ifadelerini kullandı.

"Bayramda suyu dikkatli kullanalım"

Yaklaşan Kurban Bayramı'nda vatandaşların su tüketimine daha fazla dikkat etmesi gerektiğine vurgu yapan Seçer, şöyle devam etti:

"Bu bayramda özellikle periferideki ilçelerde, yaylalarda ve sahillerde şehir dışından da çok misafirlerimiz gelecek. Özellikle bayram döneminde susuzluk yaşamak istemiyorsak lütfen suyu dikkatli kullanalım. Bahçe sulamasında içme suyumuzu lütfen kullanmayınız, araçlarınızı hortumları takıp suyu ziyan edecek şekilde yıkamayınız, hortumları takıp sokağı, bahçenizi, terasınızı yıkayıp suyumuzu zayi etmeyiniz. Hülasa suyumuzu gereksiz yere tüketmeyiniz.

Bizim yaptığımız planlarda sağladığımız su, temiz içme suyu ve adından da anlaşılacağı gibi içme suyu. Bu, sizlerin tüketebileceği, kullanabileceği su. Bunun dışındaki alanlarda yasal olarak da bu suyu kullanmanız zaten mümkün değil. Dolayısıyla sizlerden ricamız; suyun değerini bilmemiz, suyu zorunlu kalmadıkça bol miktarda kullanmamak, ihtiyacımız kadar kullanmak, suyu korumak. Bu doğrultuda da yaşamımızı sürdürmek ve bunu alışkanlık haline getirmek durumundayız. Umut ediyorum yaptığımız yatırımlarla da önümüzdeki günlerde bu dönemde yaşadığımız dönemsel sorunları da ortadan kaldıracağız."

"Vatandaşlarımızın bize yardımcı olmasını bekliyorum"

Kentin merkezin tükettiği suyun yüzde 85'ini Tarsus'taki Berdan Barajı'ndan aldığını ifade eden Seçer, şunları kaydetti:

"Şu anda terfilerde motorlarımız tam kapasite çalışıyor. Saatte tam kapasite 11 bin metreküp su şehre giriyor. Günlük 250 bin metreküpe tekabül ediyor ve bu su geldiği gibi tüketiliyor. Hatta gündüz saatlerinde giren sudan çok daha fazla tüketimimiz var. Biz akşam yaptığımız bazı hamlelerle depolarımızı tekrar doldurup, günlük sizin su sıkıntısı yaşamanızı önlemeye çalışıyoruz. Bu gerçekler ışığında vatandaşlarımızın bize yardımcı olmasını bekliyorum. Güzel bir bayram geçirmenizi, çocuklarınızla, dostlarınızla, misafirlerinizle huzurlu bir bayram geçirmenizi diliyorum."

Seçer, merkezde yer alan Enerji, Güvenlik ve Sayaç SCADA'larını da ziyaret ederek, çalışmaları hakkında ekipten bilgi aldı.