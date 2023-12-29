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Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yeni Yılı Kutladı - Son Dakika
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Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yeni Yılı Kutladı

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, yeni yıl dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak, tüm Mersinliler'in yeni yılını kutladı. Seçer, mesajında, 'Mersin'in potansiyelini, halkımızın yaşam kalitesini ve kentimizin kültürel zenginliklerini artırmak için planladığımız kapsayıcı projelerle var gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz. 2024 yılı Mersin'i daha da ileriye taşıma yılı olacak' dedi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yeni Yılı Kutladı
29.12.2023 - 10:07,
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Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, yeni yıl dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak, tüm Mersinliler'in yeni yılını kutladı. Seçer, mesajında, "Mersin'in potansiyelini, halkımızın yaşam kalitesini ve kentimizin kültürel zenginliklerini artırmak için planladığımız kapsayıcı projelerle var gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz. 2024 yılı Mersin'i daha da ileriye taşıma yılı olacak" dedi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, yeni yılı yayımladığı mesajla kutladı. Başkan Seçer, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Sevinçlerini ve üzüntülerini hep birlikte paylaştığımız 2023 yılını geride bırakarak, yeni umutlar ve daha aydınlık bir gelecek dileğiyle 2024 yılına giriyoruz.

Ülkemiz için büyük zorluklarla mücadele ettiğimiz 2023 yılı, Mersin için de gücünü dayanışmadan alan bir yıl oldu. Bir yandan kent sorunlarına çözüm üretirken; diğer yandan çevre illerimizde yaşanan deprem felaketlerinde sergilediğimiz dayanışma ve elde ettiğimiz başarılı sonuçlarla çalışmalarımızı etkin bir şekilde sürdürdük.

Yeni yılda da kalkınmaya duyarlı belediyecilik vizyonumuzla, Mersin'in potansiyelini, halkımızın yaşam kalitesini ve kentimizin kültürel zenginliklerini artırmak için planladığımız kapsayıcı projelerle var gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz. 2024 yılı Mersin'i daha da ileriye taşıma yılı olacak.

Toplumsal barış, demokrasi ve özgürlüğün egemen olduğu yeni bir yıl temennisiyle 2024 yılının dünyaya ve insanlığa sağlık, huzur, mutluluk ve bereket getirmesini tüm kalbimle diliyor, yeni yılınızı kutluyorum."

Kaynak: ANKA
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