Mersin Büyükşehir Belediyesi, 5 Yılda 170 Milyon Yolcuya Ulaşım Sağladı

Yerel

5 yılda 170 milyondan fazla yolcuyu kentin her noktasına taşıyan Mersin Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı, 170'i kadın 895 şoför ile vatandaşa sağlıklı, güvenli, konforlu, çevreci ve ekonomik ulaşım sağlamayı sürdürüyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı, donanımlı uzman kadrosuyla 5 yılda 170 milyondan fazla yolcuyu kentin her noktasına taşıdı. Yeni alınan çevreci otobüsler ve açılan hatlarla Mersin içi ulaşımı kolaylaştıran Büyükşehir, Tarsus'tan Anamur'a kadar olan geniş yol ağıyla Mersinlilere hizmet etmeye devam ediyor. Ekipler, araçların bakım-onarımından temizliğine kadar her türlü ihtiyacını ise geçen yıl hizmete açılan 'Toplu Taşıma Yerleşkesi'nde gideriyor.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in göreve geldiği 2019 yılından itibaren toplu taşıma hizmetlerinde vizyonlarını geliştirdiklerini söyleyen Toplu Taşıma Şube Müdürü Bayram Demir, şu bilgileri verdi:

"OTOBÜSLERİN TEMİZLİĞİNDE KULLANDIĞIMIZ 100 LİTRE SUDAN 80 LİTRESİNİ GERİ DÖNÜŞÜMDE KULLANIYORUZ"

"En başta yolcu sayılarının artışında bunu görebilmekteyiz. 2019-2023 yılları arasında tam 170 milyona yakın yolcu taşıdık. Her geçen yıl, yüzde 12 ile 20 arasında bir yolcu artışımız var. Bundaki en büyük faktör; yaptığımız hizmetin güvenilir, hijyenik, ekonomik ve dakik olması. Bundan dolayı yolcuların her geçen gün beklentileri ve toplu taşımaya da ilgileri artmakta. İnsanların toplu taşımaya güveni arttıkça, bireysel araçlar azalmakta ve şehrimize de çevreci bir politikayla karbondioksit salınımı azalmaktadır. Çevreye duyarlı otobüslerimizle güvenli bir toplu taşıma hizmeti sunmaktayız. Otobüslerin temizliğinde kullandığımız 100 litre sudan 80 litresini, geri dönüşümde kullanabilmekteyiz. Bu da değişen mevsim koşullarında, su ihtiyacımızı en aza indirgiyor. Otobüslerin yıkanması sonrası ortaya çıkan yağmurlu, çamurlu ya da yağlı suları ayrıştırırken, o suya tekrar oksijen verip çevreye o şekilde bırakmaktayız. Otobüslerin kendisinde olduğu gibi, altyapısında kullandığımız hizmetler de tamamen çevreye duyarlı."

Artan yolcu sayısını kaldırabilmek için otobüs sayısını ve şoför kadrolarını da genişlettiklerine dikkat çeken Demir, "2019-2023 yılları arasında kadın sürücü sayımızda tam 4 kat bir artış var. Şu anda toplam şoför sayımız 895 olup, bunun 170'i kadın şoförlerimizden oluşuyor" dedi.

Kadın şoförlere pozitif ayrımcılık yaptıklarının da altını çizen Demir, kadın sürücülerin yolcularla daha çok empati kurduğunu ve yolcuların kadın şoförlerden daha memnun olduğunu vurguladı. Şoför adayı kadınlara da seslenen Demir, iş başvurusu sürecini, şu sözlerle anlattı:

"Otobüs ehliyeti, psikoteknik ve SRC belgesi olanlar, MERCEK eğitim merkezlerine ya da direkt Ulaşım Dairesi Başkanlığı'na iş başvurusunda bulunuyorlar. İlk başta bir sınavdan geçiyorlar, direksiyon becerileri test ediliyor. Daha sonra işe alınmaya müteakip 2 aylık bir eğitimleri var. 2 aylık eğitimi tamamlayanlar da seferlere çıkıyorlar. Şoförlerimiz hem bilişsel seviyede, hem de uygulama düzeyinde tamamen topluma hizmet edecek kapasiteye hazır hale gelince sefere çıkarmaktayız."

Tarsus'tan Anamur'a kadar olan 320 kilometreye yakın bir kıyı şeridinin, Büyükşehir'in ulaşım araçlarıyla gidebileceğini söyleyen Demir, "Adeta şehirlerarası bir otobüs firması gibi, Tarsus'taki bir vatandaşımız Anamur'a kadar aktarmalı bir sistemde sadece belediye otobüslerinden yararlanarak ekonomik bir şekilde seyahat edebiliyor" diye konuştu.

Ulaşım Ana Koordinasyon Merkezi sayesinde toplu taşıma camiasının çağ atladığını kaydeden Demir, otobüslerin sevk ve idaresinin yanı sıra; bakım-onarım, temizlik gibi bütün işlemlerinin de Toplu Taşıma Yerleşkesi'nde yapıldığını belirtti. Ulaşım Ana Koordinasyon Merkezi'nin, yolcuların bütün beklentilerine hitap ettiğini söyleyen Demir, şunları dile getirdi:

"Sadece yolcularımızla değil, aynı zamanda diğer şehirlerden gelen insanlara da örneğin taksi, taksi ücretleri, nereden taksi bulabilecekleri gibi konularda yardımcı olmaktayız. Okul servislerinin yasal prosedüre uygun olup olmadığını, hangi güzergahı takip ettiklerini, ne kadar ücret aldıkları gibi birçok alanda da hizmet vermekteyiz. Mersin'e ilk kez gelen konuklarımıza da akıllı ulaşım sistemlerinden çok rahat bir şekilde, nereden nereye, ne zaman, ne kadar, ne miktarda gideceği ile ilgili bütün bilgileri verebilmekteyiz."

Bütün otobüslerin engelli vatandaşlar için tam uyumlu olduğuna değinen Demir, konuya ilişkin şunları kaydetti:

"TÜM ARAÇLARIMIZ ENGELLİ VATANDAŞLARIMIZA UYUMLU"

"Toplu taşıma araçlarımız hem görsel, hem işitsel, hem de ortopetik engelli vatandaşlarımız için uyumludur ve bunlar da Mersin Valiliği tarafından da hem erişilebilir, hem de güvenli olarak sertifikalandırılmıştır. Amacımız sadece insanları taşımak değil. Trafiğin yoğunluğunu azaltmak için, insanları bireysel araçlandırmadan uzak tutmamız gerekiyor. Sürekli toplu taşımayı kullanan biriyseniz, normalde yüzde 10 ve yüzde 15 aylık abone indirimleri var. Aynı zamanda engelli ve 65 yaş üstü vatandaşlarımız için araçlarımız ücretsiz olup, öğrencileri 1 liraya taşıyoruz."

Toplu taşıma kullanan yolcuların Mersin'de otobüslere güvenle binebileceğini de dile getiren Demir sözlerini, şöyle tamamladı:

"Toplu taşıma araçlarımızın; çok güvenli, hijyenik ve sağlıklı bir ulaşım modu olduğunu söyleyebiliriz. Vatandaşlarımız bize güvenmeye ve tercih etmeye devam etsinler. Böylece en güvenli ve en sağlıklı ulaşım tercihini de yapmış olacaklar."