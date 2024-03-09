Mersin Büyükşehir Belediyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde etkinlik düzenledi

Mersin Büyükşehir Belediyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'ne özel olarak kentin birçok noktasında etkinlik düzenledi. Eğitim ve atölye çalışmaları ile kentte kadın farkındalığı artıran Büyükşehir, bu kapsamda Etkinlik ve Nikah Salonu'nda panel düzenledi. Panelde, kadın hareketleri ve sivil toplum faaliyetlerine dair kadın çalışmalarının gelişimi tarihsel bağlamıyla ele alındı. Etkinlikte, üretici kadın stantları da kurularak el emeği ürünler satışa sunuldu.
Mersin'de kadınların eğitim sağlık, kültür-sanat, spor, kariyer ve istihdam gibi birçok alanda fiziksel ve sosyal durumlarının desteklenmesi için hizmet üreten Mersin Büyükşehir Belediyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında kentin birçok noktasında etkinlik düzenledi. Geçen günlerde Tarsus'a Değer Katanlar Kulübü (TADEKA) bünyesinde Tarsus Gençlik Kampı'nda kadın sanatçıları ağırlayan Büyükşehir, kadın atölyelerinde kadın farkındalığı yaratmak amacıyla eğitim düzenledi.
'TÜRKİYE'DE KADIN ÇALIŞMALARI' SUNUM YAPILDI
Büyükşehir'in gerçekleştirdiği etkinliklerin adreslerinden biri Etkinlik ve Nikah Salonu'nda düzenlenen panel oldu. Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen panelde Mersin Üniversitesi Sosyoloji ve Kadın Araştırmaları Bölümü'nden Prof. Dr. Ayşe Azman 'Türkiye'de Kadın Çalışmaları' konulu sunum yaptı. Sunumda Türkiye'de kadın hareketleri tarihsel bağlamıyla ele alınarak, sivil toplum faaliyetlerine dair bilgi verildi.
'KADIN OLMANIN GÜNAHI' BELGESELİ İZLETİLDİ
Panelde, Türkiye'de kadın aktivizminin gelişmesini sağlayan ve kadın hakları savunucusu, gazeteci, düşünür ve yazar Nezihe Muhittin'in hayatını anlatan 'Kadın Olmanın Günahı' adlı belgesel izlendi. Belgeselin sonunda ise Girne Amerikan Üniversitesi Psikoloji ve Felsefe Uzmanı Prof. Dr. Kamuran Elbeyoğlu 'Mersin'de Kadın Çalışmaları' konulu sunum yaptı. Kadının ikincil konumdan kurtulabilmesi ve kendi ayakları üzerinde durabilmesini sosyo-kültürel bağlamda ele aldı.
ÜRETİCİ KADIN STANTLARI AÇILDI
Etkinlikte, TADEKA bünyesinde ve ressam Sema Tüfekçi'nin emek ve destekleri ile Tarsus Gençlik Kampı'nda kadın sanatçıların resmetmiş olduğu eserler de sergilendi. Kentin birçok noktasına kurduğu üretici kadın pazarı ile kadınlara görünürlük kazandıran ve ürünlerinin satılması için pazar ağı oluşturan Büyükşehir, bu kez de üretici kadın stantları ile Galatasaray Meydanı'nda yer aldı. El emeği ile üretilen pek çok ürün alıcılarının satışına sunuldu.
Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Kadın Şube Müdürü Edibe Sahil, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde Büyükşehir Belediyesi olarak kutlama için değil, farkındalık yaratmak, dayanışma içinde olmak için kadınlarla bir araya geldiklerini belirtti. Yapılan etkinlikten bahseden Sahil, şunları söyledi:
"Prof. Dr. Ayşe Azman ve Prof. Dr. Kamuran Elbeyoğlu olmak üzere iki değerli konuğumuz vardı. Onlar bize Mersin'de ve Türkiye'de kadın hareketi konularında sunum gerçekleştirdiler. Ayrıca Nezihe Muhittin belgeselini izledik. Çünkü Nezihe Muhittin kadın hareketinde sesi kısılmış ve sesini çıkaramamış bir öncü. Biz onun hikayesini, kadınlara göstermek istedik. O tarihlerde gerçekleşen olayları kadınlarla paylaşmak istedik. Böyle bir 8 Mart etkinliği planladık."
Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in göreve gelmesiyle birlikte Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi'ni de hayata geçirdiğini aktaran Sahil, şöyle devam etti:
"2019 yılından önce Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi'ni bırakın kadın birimi bile yoktu. Bugün gelinen noktada ise, Türkiye'de çok sayılı olan Kadın Dairesi Başkanlıklarından biridir burası. Birimin içerisinde bir kadın şube müdürlüğü, toplumsal cinsiyet eşitliği şefliği olan bir belediyeyiz. Biz bu birimle ve bu altyapıyla Mersin'de kadın politikalarını etkiliyoruz. Mersin'deki kadın hareketinin öncüsü olabiliyoruz. Kadınlarla ilgili böyle özel bir birimde çalıştığım için kendi adıma çok mutluyum."
Mersin Üniversitesi Sosyoloji ve Kadın Araştırmaları Bölümü'nden Prof. Dr. Ayşe Azman, etkinlikle ilgili şunları dile getitrdi:
"Ben Nezihe Muhittin'i çeşitli sosyal araştırmacı, sosyal tarihçiler aracılığıyla tanıdım ve çok içimi acıtan öyküsü vardı. Onun öyküsü beni onun üzerine daha fazla düşünmeye ve okumaya itti. Açıkçası Nezihe Muhittin çok kıymetli birisi. Özellikle Türkiye'deki siyasal mücadele açısından kritik bir öneme sahip bir isim. Yeni dönemde Başkanımız Vahap Seçer seçilirse çok daha başarılı çalışmalara imza atar."
Etkinlikte sunulan resim sergisinde eseri bulunan Seval Toker, "2 gün bize çok güzel anlar yaşattılar. Biz grup olarak orada resim yaptık ve çok güzel bir şekilde ağırlandık. Büyükşehir Belediyesi, kadın olarak değerimizin farkında olmamızı sağlıyor" diye konuştu.
Yıllardır kadın hakları ve kadın farkındalığı oluşturmak için bireysel mücadele verdiğini söyleyen Hülya Karadağ da "Başkanımız Vahap Seçer kadın haklarına ve kadınlara karşı çok duyarlı. Yaptığı işler de belli zaten. Kadınların bisiklet sürebilmesi için bisiklet yolu yaptı. Kadınlar adına yapılan her şeyi takdir ediyorum" dedi.
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