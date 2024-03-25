Mersin Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisi 1. Dönem Toplantısını Gerçekleştirdi

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Çocukların kent yönetimi ile ilgili kararlara dahil edildiği Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Çocuk Meclisi, 1. Dönem mart ayı Olağan Meclis Toplantısı'nı yaptı.

Çocuk dostu belediyecilik anlayışı ile çocukların kent yönetiminde söz sahibi olabilmesi ve kentle ilgili kararlar alırken onların da ihtiyaç ve taleplerinin dinlenilmesi amacıyla hayata geçirilen Çocuk Meclisi, 1. Dönem Çocuk Meclisi mart ayı Olağan Meclis Toplantısı'nı yaptı. Kongre ve Sergi Sarayı Çok Amaçlı Salon'da yoklamanın alınmasıyla başlayan toplantı, Meclis Başkanı Meriç Yeşilçayır'ın başkanlığında yürütüldü. Toplantıda, komisyonlardan gelen 2, gündem olarak ise 9 madde görüşüldü.

Görüşülen maddeler arasında özellikle dezavantajlı çocuk gruplarının sosyal hayatta daha çok yer alabilmesi için sosyal tesisler, çevre ve kültür gezileri, çocuklara yönelik Büyükşehir Belediyesi'nin gazete, dergi, dijital yayınlar çıkartması gibi başlıklar yer aldı.

Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Şerife Hasoğlu Dokucu, Çocuk Meclisi'ni hayata geçirmeden önce çocuklarla uzun sohbetler yaptıklarını dile getirdi. Çocukların yaşadığı en büyük problemler arasında "büyüklerin kendilerini anlamadığı" olduğunu aktaran Dokucu, şunları söyledi:

"AMACIMIZ ÇOCUKLARIN KENDİLERİNİ İFADE ETMESİNİ SAĞLAMAK"

"Bundan hareketle Çocuk Meclisi kurmaya karar verdik. Türkiye'de Çocuk Meclisi kurmuş olan diğer bütün şehirlerde incelemelerde bulunduk. Çocuk Meclisi'mizi oluşturduk. Önce bir çocuk platformu oluşturduk. Çocuk platformuna kayıt olan çocuklar, Çocuk Meclisi'ne gelecek olan arkadaşlarını seçtiler. İlçe nüfuslarına göre meclis üyelerinin ilçelerdeki sayısını belirledik. Cinsiyet eşitliğine önem verdik. Şimdi hem bir Çocuk Platformu'muz hem de bir Çocuk Meclisimiz var. Hepsiyle diyalog halindeyiz. Çocuklar, meclisi benimsediler ve içselleştirdiler. Amacımız onların kendilerini ifade etmesini sağlamak. Buna da hakları var. Çünkü içinde bulunduğumuz dünyayı onlara bırakacağız. Sorunları çözümünde söz sahibi olmaları gerekiyor. Çok da güzel idare ediyorlar."

Meclis Başkanı Meriç Yeşilçayır, toplantıya Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in de katılması dolayısıyla mutlu olduğunu paylaştı. Yeşilçayır, "Meclis üyelerimizle birlikte kararları oyladık. Büyükler çoğu zaman biz küçüklerin gözünden olaylara bakamıyorlar. Bakmak isteseler bile bizim ne yaşadığımızı ve ne hissettiğimizi çok iyi anlayamıyorlar. Onun için Çocuk Meclisi kurma kararı aldılar. Büyükşehir'de 'Söz küçüğün' olması çok güzel. Meclis'te bütün çocukların sesi oluyoruz" dedi.

Toroslar Meclis üyesi Görkem Şekerer, Çocuk Meclisi'nin çok güzel geçtiğini söyleyerek, "Aldığımız kararlar çok önemli. Vahap Başkanımız da bize katıldı. Bu sayede çocukların ihtiyaçları daha çok önemseniyor. Çocuk Meclisi sayesinde Mersinli çocukların sesi duyuluyor ve istedikleri yapılıyor" dedi.

Tarsus Meclis Üyesi Ali Ege Gen ise "Burada istediğimiz talepleri ilettik. Başkanımız da geldi ve onu çok seviyoruz. Başkanımız çocukların haklarını da savunuyor ve çocukları seviyor. Meclis'te Mersin'de çocukların sesi oluyoruz" diye konuştu.

"HİÇBİR BASKI YOK"

Toroslar Meclis üyesi ve Bilim ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Efe Tendik, Meclis'in yarattığı farkları anlatarak, şunları dile getirdi:

"Mersin'in bütün ilçelerinden çocukların bir arada özgürce ve hiçbir baskı olmadan fikirlerini ifade edebildiği bir ortam sağladı. Belediyemiz Mersin'de çocuklar için daha yaşanılır bir kent oluşturmamızı sağlayacak. Burada arkadaşımızla birlikte hem şehrimizi hem belediyemizi daha güzel hale getirebilmek için sürekli görüşmeler yapıyoruz. Başkanımız ikinci 5 yılında Mersin'e daha güzel hizmetlerde bulunacak."

Eşitlik Komisyonu Başkan Vekili Ayşe Berrak Albayrak da Meclis'in çok güzel geçtiğini belirterek, şunları aktardı:

"Meclis'te düşüncelerimizi açıkça ifade edebildiğimiz için projelerde bize de kendimi anlatma imkanı sunuyor. Çocuk Meclisi'nde yapılan her proje Türkiye'de her bir çocuğun sesi olabilir. Özellikle komisyonlarda da bu şekilde ilerliyoruz. Mersin'de yapacağımız en ufak bir proje Türkiye'de bir çocuğun hayatını değişmesini sağlayabilir. Bu açıdan çok güzel hissettiriyor."