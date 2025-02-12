Mersin Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisi 2025 Yılına Silifke'de Merhaba Dedi - Son Dakika
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Mersin Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisi 2025 Yılına Silifke'de Merhaba Dedi

Mersin Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisi 2025 Yılına Silifke\'de Merhaba Dedi

Mersin Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisi'nin 2025 yılı ilk toplantısı Silifke'de gerçekleşti. Toplantıda, çocukların görüşleriyle kadın cinayetleri ve çocuğa yönelik şiddet gibi önemli konular ele alındı. Çocuklar, ilçelerin sorunlarını yakından görme ve kent bilincini artırma amacıyla önerilerde bulundu.

12.02.2025 09:33  Güncelleme: 09:35
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Mersin Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisinin 2025 yılı ilk toplantısı, Silifke Belediyesinin ev sahipliğinde Silifke ilçesinde gerçekleştirildi.

Mersin'in yönetiminde çocukların da söz sahibi olabilmesi, fikirlerini ve taleplerini özgürce ifade edebilmesi ve kentin ihtiyaçlarının çocukların dünyasından da görülebilmesi amacıyla 2023 yılında hayata geçirilen Mersin Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisi ilçelere taşındı. Çocukların Mersin'in ilçelerini tanımalarının yanı sıra, ilçelerin sorunlarını yakından görebilmeleri, birbirleriyle daha çok kaynaşmaları ve kentlilik bilincinin daha çok oluşması amacıyla ilçelerde sürecek olan Çocuk Meclisinin 2025 yılında ilk durağı Silifke oldu.

Çocuk Meclisinde, ülke ve Mersin gündemine ilişkin önemli konular görüşüldü

Silifke'de yapılan toplantıda görüşülen maddeler arasında ülke gündeminden de hiç düşmeyen kadın cinayetleri ve çocuğa yönelik şiddete karşı neler yapılabileceğiyle alakalı alınabilecek güvenlik önlemleri görüşüldü. Mersin'de parkların aydınlatılmasıyla ilgili önerge veren çocuklar ayrıca, huzurevine folklor ekibi göndermek, Anıtkabir ziyareti, plajların düzenli olarak temizlenmesi, Mezitli, Mut ve Aydıncık'ta ihtiyaca göre 5. 6. 7. ve 8. sınıflara dershane açılması önergelerini de verdiler. Çocukların görüştüğü konular arasında Bozyazı'ya Kültür Merkezi yapılması, Gülnar'ın Ayvalı Mahallesi'nde bulunan Cumhuriyet Ortaokulu önüne trafik ışığı konulması da vardı. Toplantıyı tamamlayan çocuklar, Sami Göksu Gastronomi Konağını da gezdiler.

"2025 yılının ilk Çocuk Meclisini Silifke'de yaptık"

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Kadın ve Çocuk Şube Müdürü Özay Öztürk, 2025 yılının ilk toplantısını Silifke'de yaptıklarını söyleyerek, "Çocuk Meclisinde 8 komisyonumuz var. Çocuklarımız önce komisyon toplantılarıyla başladılar. Silifke, bir kaynaşma ve buluşma noktası gibi oldu. İlçelerde yapılmasının bir amacı da çocuklarımızın ilçeleri tanımaları ve ilçelerin sorunlarını yakından görmeleri. Çocuk Meclisinde çocuklarımız, demokrasi bilincini öğreniyorlar. Yaşadıkları kenti tanıma fırsatları oluyor. Hemşehrilik bilinci oluşuyor ve birey olduklarını hissediyorlar" diye konuştu.

"Çocuk Meclisinin ilçelerde yapılması ile ilçeleri daha yakından tanıyoruz"

Çocuk Meclisi Başkanı Meriç Yeşilçayır, mecliste görüştükleri konuları değerlendirerek, "Çok güzel önergelerimiz oldu. Huzurevine folklor ekibi gönderme ve Anıtkabir gezisi önergemizi sunduk. En önemlisi de kadın cinayetlerini azaltmak adına parkları aydınlatmamız gerektiğiyle ilgili arkadaşımızın verdiği önergeydi" dedi. Çocuk Meclisinin ilçelere taşınmasının da önemli olduğunu söyleyen Yeşilçayır, "Meclisin diğer ilçelerde, özellikle de kırsal bölgelerde yapılması ve o bölgelerin de görülmesi gerekiyor. Hem o bölgelerin taleplerini daha yakından alıyoruz hem de arkadaşlarımızla o bölgenin doğal güzelliklerini görmüş oluyoruz" diye konuştu. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Mersin Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisi 2025 Yılına Silifke'de Merhaba Dedi - Son Dakika

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