Mersin Büyükşehir Belediyesi Çölyak Hastalarına 'Glütensiz Gıda Kolisi' Dağıtıyor - Son Dakika
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Mersin Büyükşehir Belediyesi Çölyak Hastalarına 'Glütensiz Gıda Kolisi' Dağıtıyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Çölyak Hastalarına \'Glütensiz Gıda Kolisi\' Dağıtıyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Gıda Kolisi desteğini glütensiz gıda tüketmek zorunda kalan Çölyak hastaları için de uyguluyor. Büyükşehir ekipleri, glütensiz ürünleri içeren gıda kolisini ücretsiz olarak vatandaşlara ulaştırıyor.

28.03.2024 10:33  Güncelleme: 10:44
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Mersin Büyükşehir Belediyesi, 'Ramazan Gıda Kolisi' desteğini glütensiz gıda tüketmek zorunda kalan Çölyak hastaları için de uyguluyor. Bu kapsamda Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından 13 ilçede eş zamanlı gıda kolisi desteğinde bulunan ekipler, Çölyak hastaları için de 'Glütensiz Gıda Kolisi' dağıttı.

Piyasada yüksek fiyatlara satılan ve Çölyak hastalarının erişmekte zorlandığı ürünleri 'Glütensiz Gıda Kolisi' içerisinde ulaştıran Mersin Büyükşehir ekipleri, bu hizmeti vatandaşlara ücretsiz bir şekilde sağlıyor. Gıda kolisinin içerisinde yer alan; kek, kurabiye, çikolata, puding, glütensiz ekmek, şehriye, makarna, yağ ve çay gibi ürünleri, Başkan Vahap Seçer'in sevgi ve selamlarını ileterek vatandaşlara gıda kolisini ulaştıran ekipler, Büyükşehir aracılığı ile hem Ramazan'da dayanışmayı büyütüyor hem de Çölyak hastalarının mutfakta eli ayağı oluyor.

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nda Sosyolog Nurten Kılıç, 13 ilçede glütensiz beslenen hastalara Çölyak gıda kolisi desteğinde bulunduklarını belirtti. Kılıç, şu bilgileri verdi:

"Her yıl olduğu gibi bu yıl da glütensiz gıda kolisi desteğimiz devam ediyor. 13 ilçede de Ramazan gıda kolisi desteğimizi sürdürüyoruz. Gıda kolisinde hem yetişkinlere hem çocuklara yönelik ürünlere öncelik veriyoruz. Vatandaşlarımızla iletişime geçtiğimizde gıda kolisinin içerisinde yer alan ürünlerden memnun olduklarını ve bu ürünlerin marketlerde çok pahalı ürünler olduğunu söylüyorlar. Aynı zamanda Büyükşehir Belediyesi olarak da onların her zaman yanında olduğumuzu hissettiklerini bize söylüyorlar. Büyükşehir Belediyesi olarak yaptığımız projelerle tüm vatandaşlarımızın yanında olduğumuzu onlara gösteriyoruz. Gıda kolisi desteği, Sosyal Hizmetler Dairesi'nin projelerinden yalnızca bir tanesi. Sosyal Hizmetler Dairesi olarak vatandaşlarımıza desteklerimiz artarak devam edecek."

Vatandaşlardan Hatice Hayat Aksoy, evde kendisi ve kızının Çölyak hastası olduğunu dile getirerek, şunları söyledi:

"Çok zor bir süreç. İlk zamanlar evde ekmekleri kendimiz yapıyorduk. Sonra Büyükşehir Belediyesi'nin bu hizmeti olduğunu öğrendik. İlk öğrendiğimizde kızımla birlikte çok ağlamıştık. Kızım dışarıda yemek yemek istiyor, ona yemeğini hep paket yapıyoruz. Ben de nereye gidecek olursam yiyeceklerimi her zaman yanımda taşıyorum. Önceden kendimiz yaparken şimdiki tadı ve lezzeti vermiyordu. Aynısı kesinlikle olmuyor. Bu hizmet bize çok iyi geldi ve moralimizi yükseltti."

Vatandaşlardan Fatma Duman Çiçek ise kızının 8 aydır Çölyak hastası olduğunu ve teşhis konulduğu günden bu yana Büyükşehir Belediyesi'nin gıda kolisi desteğinden faydalandıklarını aktardı. Her şehirde bu hizmetin yapılmadığını kaydeden Çiçek, şöyle devam etti:

"Sosyal anlamda çocuğumuzla bir yere gidemiyoruz. Özellikle kolide bulunan ekmekler bizim için büyük bir nimet. Ben Mersin'de yaşamaktan çok memnunum. Özellikle Başkan Vahap Seçer'den sonra kadınlarla ilgili hizmetlerin ön plana çıkmasından son derece memnunum."

Vatandaşlardan Ayşe Keşli, kendisinin Çölyak hastası olduğunu belirterek, Büyükşehir'in verdiği gıda kolisi desteğinden sonra oldukça rahat ettiğini dile getirdi. Keşli,  şöyle konuştu:

"Biz çok rahat ettik. Bu koliler bize ücretsiz bir şekilde geliyor ve fazlasıyla da veriliyor. Öyle yetmemezlik olmuyor. Bize bu imkanı devlet sağlamadı. Ben raporumla başvurdum ve devlet bize 340 lira aylık bağladı. Ben 340 liraya ne alabilirim. Bir ekmeğin parası 150 lira, un hariç ancak 1 ekmek alabilirim. Ben bu pakette yer alan ürünlere hevesleniyorum. Başkanımız, her zaman olduğu gibi Ramazan ayında da bizimle beraber."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Mersin Büyükşehir Belediyesi Çölyak Hastalarına 'Glütensiz Gıda Kolisi' Dağıtıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mersin Büyükşehir Belediyesi Çölyak Hastalarına 'Glütensiz Gıda Kolisi' Dağıtıyor - Son Dakika
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