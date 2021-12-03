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Mersin Büyükşehir Belediyesi, 'Engelleri Çalışarak Aşıyoruz' etkinliği düzenledi - Son Dakika

Mersin Büyükşehir Belediyesi, 'Engelleri Çalışarak Aşıyoruz' etkinliği düzenledi

03.12.2021 17:23
Mersin Büyükşehir Belediyesi, 'Engelleri Çalışarak Aşıyoruz' etkinliği düzenledi

Mersin Büyükşehir Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Gününde özel gereksinimli çocuklar ve aileleri için "Engellileri Çalışarak Aşıyoruz" etkinliği düzenledi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Gününde özel gereksinimli çocuklar ve aileleri için "Engellileri Çalışarak Aşıyoruz" etkinliği düzenledi. Etkinlikte, özel gereksinimli çocuklar piyanodan halk oyunlarına kadar birbirinden güzel performanslarını sergilerken, çocukların mutluluğunu paylaşan Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, özel gereksinimli bireylerin hayatını kolaylaştırmak için tüm imkanlarını seferber ettiklerini söyledi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Kongre ve Sergi Sarayında engelli bireyler için etkinlik gerçekleştirdi. Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi koordinesinde düzenlenen ve çocukların sahne performanslarıyla renkli görüntülere sahne olan etkinliğe, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ve engelli aileleri katıldı.

Büyükşehir Belediyesinin engelli hizmetleri tanıtım videosunun gösterilmesiyle başlayan programda, özel çocuklar birbirinden güzel yeteneklerini sergiledi. Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası müzisyeni Cem Görkem Gündoğdu, çalışma arkadaşı Hazal Deniz Kahraman'la birlikte piyano çaldı. Akdeniz Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencilerinin ritim, Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Yaşam Parkı öğrencilerinin vals, dans ve halk oyunları, Büyükşehir Belediyesi Mola Evi öğrencilerinin Reyhani oyununu sergilediği etkinliğin kapanışını Büyükşehir Belediyesi Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencileri Kafkas dansı ile yaptı. Akdeniz Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencilerinin ritim performansı sırasında Başkan Seçer de özel gereksinimli bireylerle birlikte karşılıklı oynayarak çocukların mutluluğuna ortak oldu.

Başkan Seçer'den salondakilere 'aşı olun' çağrısı

Etkinlikte konuşan Başkan Seçer, Büyükşehir Belediyesinin yaptığı çalışmalar kapsamında Mersin'de yaklaşık 32 bin özel bireyin kayıt altına alındığını söyledi. Pandemi sürecinin herkesi etkilediğini vurgulayan Seçer, özel gereksinimli bireylerin bu süreçte uzun süre evde kaldığını anımsatarak, salondakilere aşı olup olmadıklarını sordu. Aşısını olduğunu ve kendisini bu yüzden daha güvende hissettiğini kaydeden Seçer, "Aşı olmayan yurttaşlarımızın da bir an önce aşı olmalarını istiyorum" dedi.

Seçer, özel bireylere sağladıkları destekleri anlattı

Büyükşehir Belediyesi olarak özel gereksinimli bireyler için sürdürdükleri çalışmaları anlatan Seçer, Toroslar ilçesi Halkkent Mahallesindeki Engelsiz Yaşam Merkezinden bahsederek, "Birçoğunuz biliyorsunuz ve oradaki hizmetlerimizden de yararlanıyorsunuz. Ancak pandemi süreci içerisinde oradaki hizmetlerimizde meydana gelen aksaklıkları aşmak için online ya da özel çocuklarımızın, bireylerimizin evlerine giderek, onlara o hizmetleri ulaştırmaya çalıştık" diye konuştu.

Psiko-Sosyal Destek Hizmeti ve Ücretsiz Duyu Bütünleme Terapisi gibi hizmetlerin devam ettiğini belirten Seçer, transfer aracı hizmetinden de bahsetti. Medikal malzeme desteği, mesleki ve hobi kursları gibi birçok hizmetin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da devam edeceğini dile getiren Seçer, medikal malzemeler için bakım onarım hizmetini sürdürdüklerini kaydetti. Başkan Seçer, akülü araç taleplerine de değinerek, "Yurttaşlarımızın akülü araç talepleri oluyor. Uygunluğuna göre bunların tamamını karşılamaya gayret ediyoruz ve karşılıyoruz da. Bu araçlar için de akülü araç şarj istasyonlarımız 10 noktada bu hizmetlerini yapmaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.

"Mola Evlerinin sayısını artıracağız"

Başkan Seçer, Yenişehir ilçesindeki Engelsiz Yaşam Parkında özel bireyler için terapi amaçlı yüzme kursu, gelişimsel oyun terapileri, fitness eğitimleri, survivor hareket parkuru, bocce oyun parkuru, halk oyunları, dans, resim ve satranç kursları ile el sanatları atölyelerinin de bulunduğunu söyledi. Engelsiz Yaşam Merkezindeki Mola Evinin yanı sıra Tarsus Kültür Parkta bir Mola Evi açtıklarını ifade eden Seçer, "Mersin merkezde, Adnan Menderes'teki Kültür Park içerisinde bir Mola Evi yapımı çalışmalarımız sürüyor. Proje çalışmaları bitmek üzere. Önümüzdeki günlerde orada da bir Mola Evi açacağız. Yine arkadaşlarımız Erdemli'de böyle bir çalışmayı başlattı. Kısa süre içerisinde onu tamamlayacaklar. Mola Evlerinin sayısını artıracağız" diye konuştu.

CNG'li 87 otobüsü belediye filosuna kazandırdıklarını hatırlatan Seçer, 2022 yılında ise 100 yeni otobüsün geleceğinin müjdesini verdi. İlçelerde kırsal mahallelerde yapılacak seferlerde kullanılmak üzere 68 yeni otobüsün daha geleceğini belirten Seçer, "2022 yılı içerisinde Mersinimizde daha konforlu, daha modern, daha yeni ama her şeyden önemlisi özel bireylerimizin kullanımı için son derece uygun otobüslere kavuşacağız" dedi.

Ayrımcılığı reddettiklerinin de altını çizen Seçer, "Biz büyük bir aileyiz. Her birimiz bu ailenin bir bireyiyiz. Hepimiz ülkemizin, şehrimizin imkanlarından eşit bir şekilde yararlanma hakkına sahibiz. Biz ayrımcılığı reddederiz. Cinsiyet ayrımcılığı, etnik ayrımcılık, insanların engelli engelsiz ayrımı. Bu tip ayrımları reddediyoruz. Hepimiz Türkiye Cumhuriyeti'nin eşit yurttaşlarıyız" ifadelerini kullandı.

"Gençlik Kampı ziyaretlerini sıklaştıralım"

Seçer, 29 Ekim'de Ankara'ya bir gezi düzenlediklerini ve özel bireylerin Anıtkabir'i ziyaret ettiğini anımsatarak, önümüzdeki sene 29 Ekim'de bu gezinin yeniden organize edilmesi için Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanı Hülya Atila'dan hazırlıklara şimdiden başlamasını istedi. Seçer, çocukları gelecek sene yapılacak geziye davet ederken, bir daveti de Tarsus Gençlik Kampı için yaptı. Belediyenin birçok biriminin özel bireyler için ortak çalışmalar yapabileceğini belirten ve etkinlikte bulunan daire başkanlarına seslenen Seçer, "Özellikle Gençlik Kampı ziyaretlerini sıklaştıralım. Havanın güzel olduğu hafta sonlarında aileleriyle beraber çocuklarımızı oraya götürelim. O çamurun, suyun, doğal hayatın içerisinde tüm streslerini oraya boşaltsınlar" şeklinde konuştu.

"Bizler sizler için varız"

Oyuncak yapımında faaliyet gösteren atölyelerinin olduğunu da dile getiren Seçer, "Bizler sizler için varız. Sizlerin hayatını kolaylaştırmak için bütün imkanlarımızı seferber ettik. Biz de her şeyin her alanda en mükemmelini yapmaya çalışıyoruz. Mersin'e her şey yaraşır. Siz özel bireylerimize hele ki çocuklarımıza her şey çok daha fazla yaraşır. Çok daha iyi olacağız, çok daha güzel hizmetler yapacağız. Mersin'de huzur, birlik ve beraberlik içerisinde daha mutlu bir hayat süreceğiz" dedi.

"Çok sevdim Mola Evini"

Özel gereksinimli bireyleri temsilen konuşan 21 yaşındaki hidrosfeli hastası Yaren Saraçer de "Liseyi bitirdikten sonra evdeydim hep. Sadece özel eğitim ve fizik tedaviye gidiyordum. Daha sonra hep evde olduğum için annem bana Mola Evini önerdi. İlk başta gitmek istemedim. Daha sonrasında öğretmenlerimin desteğiyle gelmeye başladım. Yine aynı olur sandım ama çok sevdim Mola Evini. Kendimi burada engelli hissetmiyorum. Arkadaşlarımı seviyorum. Evden çıkmayan engelli arkadaşlarım varsa onlar da buraya gelsinler" diye konuştu. - MERSİN

Mersin Büyükşehir Belediyesi, 'Engelleri Çalışarak Aşıyoruz' etkinliği düzenledi
Mersin Büyükşehir Belediyesi, 'Engelleri Çalışarak Aşıyoruz' etkinliği düzenledi
Mersin Büyükşehir Belediyesi, 'Engelleri Çalışarak Aşıyoruz' etkinliği düzenledi
Mersin Büyükşehir Belediyesi, 'Engelleri Çalışarak Aşıyoruz' etkinliği düzenledi
Mersin Büyükşehir Belediyesi, 'Engelleri Çalışarak Aşıyoruz' etkinliği düzenledi
Mersin Büyükşehir Belediyesi, 'Engelleri Çalışarak Aşıyoruz' etkinliği düzenledi
Mersin Büyükşehir Belediyesi, 'Engelleri Çalışarak Aşıyoruz' etkinliği düzenledi

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Mersin Büyükşehir Belediyesi, 'Engelleri Çalışarak Aşıyoruz' etkinliği düzenledi - Son Dakika


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