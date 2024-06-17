Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlere Turizm Eğitimi Verdi

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Mersin Büyükşehir Belediyesince, gençlerin istihdamda daha fazla yer almaları için hayata geçirilen 'Mersin'in Gençlerinin Turizm Sektörü İçin Güçlendirilmesi Projesi' (MERTUSEG) kapsamında, projeden faydalanan öğrenciler için 'MERTUSEG Turizm Çalıştayı' düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesi ve Avrupa Birliği iş birliğinde hayata geçirilen MERTUSEG projesi kapsamında, 5 ay boyunca gençlere turizm ve konaklama sektörlerine yönelik mesleki eğitim verilerek istihdama katılmaları sağlandı. Mersin'de yaşayan,18-29 yaş arasında olan ve iş hayatında veya eğitimde yer almayan toplam 45 gence, ön büro (resepsiyonist), servis elemanı ve kat hizmetleri (housekeeping) alanlarında mesleki eğitim verildi. 5 ay boyunca ücretsiz bir şekilde turizm alanında hem teknik hem de uygulamalı eğitim gören öğrenciler, gerçekleştirilen çalıştayla birlikte eğitim sürecinde öğrendikleri bilgileri pekiştirme ve alanında yetkin kişilerin deneyimlerinden faydalanma imkanı buldu.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleşen çalıştaya; farklı şehirlerden ve Mersin'den turizm ile ilgili STK'ların temsilcileri, otel yöneticileri, akademisyenler ve projeden faydalanan gençler katıldı. Alanında uzman kişilerin sunumlar gerçekleştirdiği çalıştayda, gençlerle birlikte gruplar oluşturularak, turizmin farklı alanlarıyla ilgili bilgi alışverişinde bulunuldu. Turizmin önde gelenlerinin deneyimlerini aktardığı çalıştayda, gençler de turizmle ilgili merak ettiklerini sorarak emin adımlarla istihdama katılma fırsatı yakaladı.

"Öğrencilerin yarısından fazlası istihdam edildi"

Mersin Büyükşehir Belediyesi MERCEK Meslek Eğitim Merkezleri Koordinatörü Gül Kadem Maya, MERTUSEG projesi kapsamında 45 öğrenciye turizm alanında eğitim verdiklerini ve öğrencileri istihdama yönlendirmek adına kariyer günleri ve çalıştay gerçekleştirdiklerini belirtti. MERTUSEG Turizm Çalıştayı kapsamında İstanbul, Sakarya ve Kayseri'den Mersin'e gelen alanında yetkin kişilerin öğrencilerle buluştuğunu aktaran Maya, "Bugün burada gençlerimize deneyimlerinden bahsederek ön büro, kat hizmetleri, genel turizm ve servis hizmetleri alanlarında neler katabilirler, deneyimleri neler ve çocukları nasıl yönlendirebilirler bunların paylaşımlarını yaptık" dedi. Çalıştayın içeriğinden de söz eden Maya, "Masalarda çalışmalar planladık. Her alanda hangi problemler ortaya çıkıyor, güçlendirilmesi gereken yönler nelerdir, çocukların daha fazla destek alacakları sorular üzerinden çalışmalar yaptık" ifadelerine yer verdi.

MERTUSEG eğitimlerini MERCEK Hal Şubesinde gerçekleştirdiklerini söyleyen Maya, eğitimlerin 5 ay sürdüğünü de aktararak, "Turizm alanında uygulama odaları oluşturduk, kat hizmetlerinden bir otel odası konsepti gerçekleştirdik. Ön büroda da 15 bilgisayarlı, uygulama yaptığımız bir bilişim sınıfı oluşturduk. Bu alanda, ne eğitimde ne de istihdamda olmayan 45 gencimizin eğitimlerine katkı sunduk. Şu anda da yarısından fazlası istihdam edilmiş durumda. Geri kalanlar da artık aranan personel oldular" diye konuştu.

"Böyle projeler hep yapılmalı ve devam edilmeli"

MERTUSEG eğitimlerinden yararlanan ve çalıştaya katılan öğrencilerden Berke Can Fındıklı ise dolu dolu bir eğitim süreci yaşadıklarını belirterek, "Mesleki eğitimler aldık, İngilizce öğrendik, teknik geziler düzenledik. Antalya'ya gitme fırsatımız oldu, işletmeleri ve işleyişleri gördük" şeklinde konuştu. Çalıştayın da çok keyifli ve bilgilendirici olduğunu vurgulayan Fındıklı, "Hocalarımızın da desteği sayesinde çok güzel geçti. Çok güzel bir proje. Bize iş olanağı sundular. Bence böyle projeler hep yapılmalı, devam edilmeli" ifadelerine yer verdi. - MERSİN