Mersin Büyükşehir Belediyesi İmar Denetimlerini Artırıyor - Son Dakika
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Mersin Büyükşehir Belediyesi İmar Denetimlerini Artırıyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi İmar Denetimlerini Artırıyor
20.06.2025 14:37  Güncelleme: 14:39
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Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, imar denetimlerine ilişkin yaptığı açıklamada emsal fazlası ya da mevzuata aykırı binalara göz yummayacaklarını ve gerekirse yıkım dahil her türlü işlemi yapacaklarını duyurdu. Ayrıca, 55 Mahalle Mutfağı ile sosyal belediyecilik anlayışını sürdürdüklerini belirtti.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, imar konusunda büyükşehir olarak denetim yetkilerini etkin kullandıklarını vurgulayarak, "Bu konuda çok ciddiyiz. Emsal fazlası ya da mevzuata aykırı binalara göz yummayacağız. Gerekirse yıkım dahil her türlü işlemi yaparız" dedi.

Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 2025 yılı Haziran ayı olağan toplantısının 2. birleşimi, Belediye Başkanı Vahap Seçer başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda komisyonlara havale edilen 26, birimlerden gelen 5 olmak üzere toplam 31 madde görüşüldü.

Meclis toplantısında gündem dışı söz alan Başkan Seçer, eğitim yılını tamamlayan öğrencilere ve emek veren öğretmen ile velilere teşekkür ederek, "Çocuklarımızın daha iyi eğitim almaları, daha güvenli bir gelecekte ve daha mutlu bir şehirde yaşamaları için çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. Yaz tatili boyunca çocuklara yönelik kültür, sanat, spor ve doğa temelli etkinlikler düzenleyeceklerini kaydeden Seçer, öğrenmenin hayatın her alanında sürdüğünü vurguladı.

"Mahalle Mutfağı sayımız 55'e çıktı"

Sosyal belediyecilik anlayışıyla hizmet veren Mahalle Mutfaklarının sayısının artırıldığını açıklayan Seçer, "Bu hafta itibarıyla 8 yeni noktada daha hizmete başladık. Böylece toplamda 55 Mahalle Mutfağımız oldu. Bu mutfaklarda 3 çeşit yemek 25 TL'ye sunuluyor" diye konuştu.

Yeni açılan Mahalle Mutfaklarının; Tarsus'ta Yeni ve Fevziçakmak mahalleleri, Erdemli'de Alata Mahallesi, Akdeniz'de Hal Mahallesi, Toroslar'da Toroslar ve Mithattoroğlu mahalleleri, Yenişehir'de Batıkent Mahallesi ve Mezitli'de Deniz Mahallesi olduğu bildirildi.

MESKİ tesislerine ceza: "Soruşturma başlattık"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından MESKİ'ye ait 3 atıksu arıtma tesisine kesilen idari para cezalarına da değinen Seçer, Karaduvar ve Mezitli tesislerinde yasal deşarj sınırlarının aşıldığını, Silifke'de ise Göksu Nehri'ne arıtılmadan su verildiğinin tespit edildiğini hatırlattı. Seçer, konuyla ilgili iç denetim ve soruşturma süreci başlattıklarını ifade etti.

"Bu kentte imar kirliliğine müsaade etmeyiz"

İmar uygulamalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Seçer, bazı bölgelerde ruhsat aşamasında yeterli denetim yapılmadığı yönündeki eleştiriler üzerine konuştu. İlçe belediyelerinin ruhsat ve denetimden sorumlu olduğunu belirten Seçer, büyükşehir olarak denetim yetkilerini etkin kullandıklarını vurgulayarak, "Bu konuda çok ciddiyiz. Emsal fazlası ya da mevzuata aykırı binalarda göz yummayacağız. Gerekirse yıkım dahil her türlü işlemi yaparız. Bu kentte imar kirliliğine müsaade etmeyiz. Buradan müteahhitlere de bir kez daha duyurmak istiyorum; kesinlikle bunlara göz yummayacağız ve denetimleri de artıracağız. Biz bu işin sonunu bırakmayacağız" dedi.

İmar planlarının belirli nüfus yoğunluğu analizlerine göre yapıldığını hatırlatan Seçer, "13 bin metrekare bina yapılacak yere 21 bin metrekare inşaat yapmak hangi vicdana sığar?" diyerek uyarılarda bulundu.

"Eğitim kurslarımız devam edecek"

Büyükşehir Belediyesinin Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezleri hakkında da bilgi veren Seçer, MEB'in uyarısı doğrultusunda bu yıl mezun öğrencilere hizmet verilemeyeceğini, yerine 10. ve 11. sınıfların alınacağını söyledi. Mevcut 350 öğretmenle eğitimin sürdürüleceğini belirten Seçer, ayrıca 8 yeni yabancı dil öğretmeninin alınacağını da duyurdu.

"Kaldırım işgallerine son verin"

Esnafa yönelik bir çağrıda bulunan Seçer, kaldırım işgallerine son verilmesi gerektiğini belirterek, "Kaldırımlar halka ait alanlardır. Vatandaşlarımız bu görüntülerden rahatsız. Bu konuda gerekli önlemleri alacağız" diye konuştu.

Kent Estetiği Yönetmeliği kabul edildi

Daha önceki dönemlerde kabul edilmeyen "Kent Estetiği ve Sürdürülebilir Kent Kurulu Yönetmeliği" ise oy birliğiyle kabul edildi. Seçer, düzenlemenin 2019'dan bu yana planlandığını belirterek, "Artık daha derli toplu bir Mersin için çalışmalarımızı hızlandıracağız" şeklinde konuştu.

Toplantı, görüşülen maddelerin oylanmasının ardından sona erdi. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Mersin Büyükşehir Belediyesi İmar Denetimlerini Artırıyor - Son Dakika

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