Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın Sağlığı Danışma Merkezi\'nde Ücretsiz Hizmetler Sunuyor

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Mersin Büyükşehir Belediyesi, Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Kadın Sağlığı Danışma Merkezi ile 18-65 yaş arası bütün kadınların sağlıklı kalabilmesi için hizmetlerine devam ediyor. Merkezde fizyoterapinin yanı sıra diyetisyen ve psikolog desteği de ücretsiz sağlanıyor.

Mersin Büyükşehir'in uzmanları eşliğinde psikolojik, beslenme eğitimi ve egzersiz danışmanlığının yanı sıra fizyoterapi hizmetinden faydalanabilen kadınlar, eklemlerde kireçleme, duruş bozukluğu, skolyoz, kamburluk gibi rahatsızlıklarının doktor tarafından tespit edilmesinin ardından Kadın Sağlığı Danışma Merkezi'nde rahatsızlıklarından kurtuluyor. Merkezde verilen hizmetlerden ücretsiz şekilde faydalanan kadınlar, programlar sayesinde hem ruhsal hem de bedensel ilerleme kaydediyor.

Kas iskelet sistemi rahatsızlığı doktor tarafından tespit edilen kadınlara hizmet verdiklerini belirten Sağlık İşleri Daire Başkanlığı'na bağlı Kadın Sağlığı Danışma Merkezi'nde görevli fizyoterapist Ayşe Deniz, şu bilgileri verdi:

"Biliyorsunuz son dönemde eklemlerde kireçleme, duruş bozukluğu, skolyoz, kamburluk gibi rahatsızlıklar çok fazla. Bunlara yönelik destek hizmeti vermekteyiz. Öncelikle bir fiziksel değerlendirme varsa ona yönelik bir egzersiz programı belirliyoruz. Haftada iki gün düzenli bir şekilde 2 ay boyunca hizmet veriyoruz. Aynı zamanda birimizde psikoloğumuz ve diyetisyenimiz var. Ekip çalışması şeklinde ilerliyoruz."

185'i arayarak randevu alınabileceğini aktaran Deniz, bütün kadınların talep etmesi çağrısında bulundu.

Merkezden yararlanan Mersinli kadınlar da hizmete ilişkin şunları söyledi:

-Fatma Erdoğan: "Benim eklemlerimde problem var. Fizik tedaviye uzun süre gittim, ağır tedaviler gördüm. Geçen yıl Ayşe hanımla karşılaştım, başladım çok memnunum. Bacaklarım rahatladı. Her kadın gelsin, sağlığı için. Burada fizyoterapiste uğrasınlar, psikoloğa uğrasınlar, diyetisyene uğrasınlar. Gerçekten harika bir yer. Kapıdan girerken güler yüzle karşılanmak çok önemli bir şey. Hijyenik bir ortamda çalışıyorsun."

- Elif Çakır: "Kolumda ve bacağımda ağrılarım vardı. Bugün son seansım ve ağrıların hiçbiri kalmadı. Mutlu geldim, mutlu gidiyorum. Güler yüzleriyle karşılaştım. Bugün son seansım ve faydasını çok gördüm. Herkese tavsiye ediyorum. Buna benzer kadın merkezlerinin sık açılmasını istiyorum. En azından şubeler çoğalırsa belki tekrar geldiğimizde daha çok sıra gelecek diye düşünüyorum."

-Duygu Özçoban: "Güler yüzlü hocalarımızın eşliğinde birebir yapılan hareketlerle çok iyi hissederek buradan çıktığımı söyleyebilirim. Kadınlar için yapılmış çok güzel bir hizmet. Umarım diğer yerlerde de açılır. Çünkü burada hareketi yanlış yapma şansınız yok, hocalarım zaten hep yapılan hareketleri tek tek izleyerek yaptırdıkları için yanlış yapmama duygusu çok iyi hissettirdi bana. Ağrılarda azalma oldu, bundan sonra da umarım evde devam edeceğiz."