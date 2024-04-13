Mersin Büyükşehir Belediyesi Kafeleri Ramazan Bayramı\'nda Vatandaşların Uğrak Noktası Oldu

Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde merkez sahilde bulunan 3'ü mobil olmak üzere 17 kafe, Ramazan Bayramı'nda vatandaşların uğrak noktası oldu. Mersin Büyükşehir Belediyesi Panayır Kafe Müdür Yardımcısı Tuğçe Sonbay, "Panayır kafe olarak çok yüksek bir misafir kitlesine sahibiz. Bayram boyunca günlük yaklaşık 7 bin kişiye ulaşabiliyoruz" dedi.
Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle birlikte Ramazan Bayramı'nın tadını çıkarmak isteyen çok sayıda Mersinli sahile akın etti. Şehir dışından binlerce kişinin de ziyaret ettiği kentte, çocuklu aileler günü sahilde çocuklarıyla oyun oynayıp yürüyüş yaparak değerlendirirken, bazı vatandaşlar da arkadaşlarıyla birlikte Mersin Büyükşehir Belediyesinin kafelerini tercih etti.
Misafirlerimizin buradan mutlu ayrılması için iddialı bir şekilde çalışıyoruz"
Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Tribün Kafe'nin Müdür Yardımcısı Sinan Çopur, hem hesaplı hem de kaliteli hizmet verilmesinden dolayı Mersinlilerin belediyenin kafelerini tercih ettiğini ifade etti. Tüm personelin güler yüzle hizmet ettiğini kaydeden Çopur, "Misafirlerimizi buradan mutlu gönderiyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesinin sahil boyunca birbirinden farklı kafe hizmeti var. Kimisi kahvaltı, kimisi balık, kimisi maç hizmeti sunuyor. Yoğunluğumuz çok güzel gidiyor. Buraya gelen misafirlerimizin mutlu ayrılmasını seviyoruz ve herkesi bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
"Kafelerimizde her kesime ve herkese hitap edebiliyoruz"
Mersin Büyükşehir Belediyesi Panayır Kafe'nin Müdür Yardımcısı Tuğçe Sonbay da sahil boyunca belediyenin 3'ü mobil olmak üzere 17 kafesi olduğunu ve bu kafelerde çeşitli hizmetleri sunduklarını ifade etti. Panayır kafe olarak çok zengin bir yeme ve içme hizmeti sunduklarını aktaran Sonbay, "Panayır kafe olarak çok yüksek bir misafir kitlesine sahibiz. Bayram boyunca günlük yaklaşık 7 bin kişiye ulaşabiliyoruz. Sabah 09.00 ile gece 00.00'a kadar hizmet veriyoruz. Yenişehir kampüsüne yakın olduğumuz için çok fazla üniversite öğrencisi ağırlıyoruz. Yan tarafımızda bulunan Survivor parkurumuzda çocuklar çok keyifli vakit geçirebiliyor. Kafelerimizde gençten yaşlısına büyükten küçüğe herkese ve her kesime hitap ediyoruz. 17 kafemizde de vatandaşlarımız, aynı hizmeti hem kaliteli hem de ucuz bir şekilde alabiliyor. Vatandaşlarımız için memnuniyetle çalışıyoruz" sözlerine yer verdi.
Merkezde sahil bandında yer alan kafeler ile birbirinden farklı hizmetler sunuluyor
Kafeleri ziyaret eden vatandaşlardan Şenay Tuhankaya, Mersin'in güzel bir sahil şeridi olduğunu belirterek, "Çok geniş bir sahil şeridimiz var. Yürüyüş ve bisiklet yolu, çocukların paten kayacakları ve birçok aktivite yapabilecekleri yerler var. Biz sahile indiğimizde ailecek çay, kahve içecek yerler bulabiliyoruz. Yeşil alanlar çok. Mersin'de çok güzel işler yapılıyor" dedi.
Denize yakın olması sebebiyle belediyenin kafelerini tercih ettiğini söyleyen Ezgi Demir de "Büyükşehir'in kafeleri, ortam ve enerji olarak çok güzel. Mersin Büyükşehir Belediyesinin yapmış olduğu hizmetten insanlar memnunlar ve bu yüzden burayı tercih ediyorlar" diye konuştu.
Mersin Üniversitesi'nde son sınıf öğrencisi Pelin Altıntaş ise kafelerin oldukça uygun olduğunu ve bu yüzden tercih ettiğini söyleyerek, "Mersin'in diğer mekanlarına göre belediyenin kafeleri hem daha uygun ve lezzetli hem de burada açık havada oturmak daha güzel" ifadelerine yer verdi. - MERSİN
Son Dakika › Yerel › Mersin Büyükşehir Belediyesi Kafeleri Ramazan Bayramı'nda Vatandaşların Uğrak Noktası Oldu - Son Dakika
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