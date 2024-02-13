Mersin Büyükşehir Belediyesi \'Kır Çiçekleri\' Projesiyle Sporda Başarıya Ulaşıyor

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Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı'nın 'Kır Çiçekleri' projesi kapsamında yetişen spora yetenekli kız çocukları, katıldıkları spor organizasyonlarında önemli dereceler almaya devam ediyor. Kır Çiçekleri sporcuları, 7 Türkiye derecesi ile Mersin'e döndü.

Katıldıkları yarışmalarda aldıkları şampiyonluklar ve önemli derecelerle geleceğin şampiyonları olma yolunda ilerleyen Büyükşehir'in 'Kır Çiçekleri', Mersin'i temsil etmeye devam ediyor. Bursa ve Ankara'dan önemli dereceler elde ederek kente dönen Kır Çiçekleri, bugüne kadar elde ettikleri şampiyonluk ve bireysel derecelere yenilerini ekledi.

3-4 Şubat 2024 tarihleri arasında Bursa Osmangazi Atletizm Salonu'nda gerçekleştirilen 'U16 Turkcell Türkiye Atletizm Şampiyonası'na katılan Kır Çiçekleri, birçok önemli derece elde etti. Kır Çiçekleri sporcularından Nidanur Turhan, gülle atmada 11.47 ile Türkiye şampiyonu oldu. Songül Karol da 300 metrede 43.74'lük derecesi ile Türkiye 4'üncüsü oldu. Zeynep Karaoğlan, Gülseren Feyza Uysal, Semiha Savaş ve Ayşegül Karataş'ın yer aldığı 2009 doğumlu kızlardan oluşan 4x200 metre bayrak takımı ile Songül Karol, Miraç Tarhan, Elif Azra Senateş ve Gizem Keskin'in yer aldığı 2010 doğumlu kızlardan oluşan 4x200 metre bayrak takımı Türkiye 3'üncüsü oldu. Kır Çiçekleri sporcuları, 7 Türkiye derecesi ile Mersin'e döndü. 1 Şubat 2024 tarihinde de Ankara'da düzenlenen 'Yıldızlar Türkiye Halter Şampiyonası'nda (18 yaş altı) 49 kiloda yarışan Kır Çiçeği sporcusu Reyhan Opçin, 21 sporcu arasında Türkiye 4'üncüsü olma başarısı gösterdi.