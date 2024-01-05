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Mersin Büyükşehir Belediyesi, Köylerde Hayvancılığı Desteklemek İçin Projesini Sürdürüyor - Son Dakika
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Mersin Büyükşehir Belediyesi, Köylerde Hayvancılığı Desteklemek İçin Projesini Sürdürüyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin kırsalda yaşayan ve geçimini hayvancılıkla sağlayan vatandaşlara destek olmak amacıyla başlattığı ‘Hadi Gel Köyümüze Destek Verelim Projesi’, 4. yılını tamamladı. 4 yılda 240 üreticiye binlerce küçükbaş hayvan dağıtan Büyükşehir Belediyesi, 5. yılda dağıtacağı 1500 hayvanın tamamını, daha önce üreticilere verdiği hayvanların kuzularından temin edecek. Böylece hem projenin sürdürülebilirliği hem de üreticilerin diğer üreticilerin kalkınmasına desteği sağlanacak.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Köylerde Hayvancılığı Desteklemek İçin Projesini Sürdürüyor
05.01.2024 - 09:31,  Güncelleme: 09:43
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Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin kırsalda yaşayan ve geçimini hayvancılıkla sağlayan vatandaşlara destek olmak amacıyla başlattığı 'Hadi Gel Köyümüze Destek Verelim Projesi', 4. yılını tamamladı. 4 yılda 240 üreticiye binlerce küçükbaş hayvan dağıtan Büyükşehir Belediyesi, 5. yılda dağıtacağı 1500 hayvanın tamamını, daha önce üreticilere verdiği hayvanların kuzularından temin edecek. Böylece hem projenin sürdürülebilirliği hem de üreticilerin diğer üreticilerin kalkınmasına desteği sağlanacak.

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde hayata geçirilen ve 4. yılını tamamlayan proje sayesinde, binlerce küçükbaş hayvan 240 üreticiye ulaştı. İlçe ilçe yapılan dağıtımlar sayesinde ailelerin geçinmesi sağlanırken, hayvan popülasyonunun artmasına da katkı sunuluyor. Küçükbaş hayvanlarla birlikte yem ve aşı desteği de sunan Büyükşehir Belediyesi'nin bu projesi sayesinde, yüzlerce aile köyünü ve hayvancılığı terk etmekten vazgeçti. Gün geçtikçe artan girdi maliyetleri, üreticileri zor duruma sokup hayvancılığı bırakmaya zorlarken, Büyükşehir Belediyesi'nin bu projesi kırsalda yaşayan ailelerin imdadına yetişti.

O ailelerden biri Nacarlı Mahallesi'nde yaşayan Zıvdır ailesi, diğeri de Tarsus'un Yeşiltepe Mahallesi'nde yaşayan Erdem ailesi oldu. 2 aile de başkalarının hayvanlarına bakarak geçimini sağlıyordu. Şimdiyse her 2 ailenin, Büyükşehir sayesinde kendi sürüsü oldu. Aldıkların hayvanların yavrularını vererek hem projenin sürmesini, hem de başka ailelerin sürülerini kurmasına destek olan üreticiler, vesile olmaktan son derece mutlu.

BEBEK: "PROJEMİZİN 4. YILINI TAMAMLADIK"

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nda görevli Ziraat Mühendisi Dr. Dilek Tüney Bebek, 'Hadi Gel Köyümüze Destek Verelim' projesinin 4. yılını tamamladıklarını söyleyerek, "Projemiz kapsamında 3. yılda 556 baş, dördüncü yılda 1212 baş damızlık hayvanı, kendi yetiştiricilerimizin ürettiği damızlıklardan temin ettik. Projemizin 5. yılında dağıtacağımız 1500 hayvanın tamamını ise, kendi yetiştiricilerimizin ürettiği damızlık hayvanlardan toplamayı planlıyoruz" dedi.

ZIVDIR: "ÖNCEDEN BAŞKASININ HAYVANLARINA BAKIYORDUK, ŞİMDİ KENDİ HAYVANLARIMIZA BAKIYORUZ"

Nacarlı Mahallesi'nde yaşayan ve Büyükşehir'in küçükbaş hayvan desteğinden faydalanan Zeynep Zıvdır, 3 yıldır hayvanlarına sevgiyle bakıyor. Büyükşehir'den hayvanları almadan önce, başkalarının koyunlarına bakarak geçimlerini sağladıklarını belirten Zıvdır, "Durumumuz yoktu. Eşimi işten çıkarmışlardı. İş bulamadı, sonra birinin yanında çobanlığa başladı. Büyükşehir Belediyemizin bu projesini duyunca biz de alalım dedik. Önceden başkasının hayvanlarına bakıyorduk, şimdi kendi hayvanlarımıza bakmaya başladık" diye konuştu.

Zıvdır, koyun ve keçileriyle geçen bir gününü anlatarak, "Sabahları kalkıyor ve hayvanları yayıltmaya götürüyoruz. Sonra dönüp yavrularla ilgileniyoruz. Yemliyoruz, sularını veriyoruz" dedi. Geçimlerini bu hayvanlar sayesinde sağladıklarını kaydeden Zıvdır, "Sütünden, peynirinden kazancımız oluyor. Kurbanlıklar oluyor. Yavrulardan 10 tanesini Büyükşehir Belediyemize verdik. İkinci kez yavruladılar. Onları da vereceğiz" diye konuştu.

ENDER: "KUZULARIMIZ BÜYÜYOR, YETİŞTİRİYORUZ"

Tarsus'un Yeşiltepe Mahallesi'nde oturan Kübra Ender de Büyükşehir Belediyesi'nin desteklediği bir diğer yetiştirici. Eşiyle birlikte 2 çocuğuna ve 'çocuğum gibi oldular' dediği koyunlarına bakan Ender, tüm gününü onlarla geçiriyor. Kübra Hanım, projede ilk hayvan alan üreticilerden. Daha önce başkasına ait koyunlara baktıklarını söyleyen Ender, "Önce de koyun bakıyorduk, ama bizim değildi. Eşim başkasının koyunlarına bakıyordu. Geçimimizi o şekilde sağlıyorduk.  Şu an yine koyunculuğa devam ediyoruz. 4 yıl önce 25 tane koyun aldık. İlk sene 10, ikinci sene 10, üçüncü sene 5 tane olmak üzere toplamda 25 koyunu vereceğiz Büyükşehir Belediyemize. Kuzularımız büyüyor, yetiştiriyoruz. Kışın doğuran hayvanlar yazın büyüyor. Onları satıyor ve geçimimizi sağlıyoruz" ifadelerini kullandı.

"BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SAYESİNDE SÜRÜMÜZ BÜYÜDÜ"

Proje kapsamında doğan yavruların bir kısmını veren Ender, "İnsan koyunlarıyla duygusal bağ kuruyor. Yetiştirip satmak biraz zor geliyor. Verince üzülüyoruz" diye konuştu. Sürüye ailece baktıklarını belirten Kübra Ender, "Eşim koyunları gütmeye gittikten sonra, ben buradaki işlere bakıyorum. Hayvanların suyu, yemi, yoncasını veriyorum. Bunlar çocuklarımıza geçim kaynağı. Benim kızım Meryem koyunları çok seviyor. Onlara isim takıyor. Aralarından çıkmak istemiyor" dedi.

Sahip olduklarını Büyükşehir Belediyesi'ne borçlu olduklarını belirten Ender, "Belediye, verdiği koyun, yem ve aşılarla bizi kalkındırdı. Daha bir rahatladık, masrafımız azaldı. Büyükşehir Belediyesi sayesinde sürümüz büyüdü. Kendi sürümüzün sahibi olduk. Büyükşehir Belediyesi sayesinde çiftlik sahibi olduk. Büyüyoruz, kalkınıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA
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Son Dakika Yerel Mersin Büyükşehir Belediyesi, Köylerde Hayvancılığı Desteklemek İçin Projesini Sürdürüyor - Son Dakika


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