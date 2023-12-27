Mersin Büyükşehir Belediyesi Minikbüs Projesi ile Öğrencilere Gezi Düzenliyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından kentte belirlenen okulların öğrencileri, 'Minikbüs Projesi' kapsamında hafta içi her gün bir geziyle hem eğleniyor, hem de öğreniyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı öncülüğünde Gençlik ve Spor Hizmetleri, Kadın ve Aile Hizmetleri, Tarımsal Hizmetler ve Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ortaklığında sürdürülen proje ile öğrenciler unutamayacakları bir gün geçiriyor.

Öğrenciler proje kapsamında; Macit Özcan Spor Kompleksi, ören yerleri, müze ve sinemanın yanı sıra, Tarsus Doğa Parkı'nı ve Halkkent'te bulunan Engelsiz Yaşam Birimi'ni gezme şansı yakalıyor. Keyifli bir hafta geçiren öğrenciler kültürel faaliyetler ile eğlenirken, spor faaliyetleri ile hem sağlıklı bir gün geçiriyor, hem de sporu severken bilinçleniyor.

Projenin 2. yılında olduklarını kaydeden Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde Sosyal Hizmet Uzmanı olarak görev yapan Ceyda Dinçer, Milli Eğitim Müdürlüğü (MEB) ile yapılan protokol kapsamında, etkinliklere devam ettiklerini söyledi. Haftanın 5 günü 5 farklı lokasyonda öğrencilere unutulmaz bir hafta geçirttiklerini kaydeden Dinçer, Macit Özcan Spor Kompleksi'nde öğrencilere sportif faaliyetlerin tanıtımını yaparken, eş zamanlı olarak 4 farklı noktada etkinliklerin devam ettiğini söyledi.

"MİNİKBÜS PROJESİ, YIL BOYUNDA DEVAM EDEN KAPSAMLI BİR PROJE"

Bir grup öğrencinin Tarsus Doğa Parkı'nda, bir grubun ören yeri gezisinde, bir grup öğrencinin müze ve sinema gezisinde olduğunu kaydeden Sosyal Hizmet Uzmanı Ceyda Dinçer, bir grubun ise Halkkent'te bulunan Engelsiz Yaşam Birimi'nde eğitim aldığını kaydetti. Projenin amacından bahseden Dinçer, "Projemizin odağında, öğrencinin sosyal-kültürel gelişimi olduğu için, yoğun bir etkinlik programımız olduğundan bahsedebiliriz. Amacımız, dönem başında programa aldığımız öğrencinin dönem sonuna gelindiğinde planlanan bütün etkinliklere katılarak kültür, sanat, spor gibi alanlarda deneyim sahibi olması ve verilen eğitimlerle gelişiminin desteklenmesidir. Bu yüzden Minikbüs projesi tek seferlik bir gezi programı değil, yıl boyunca devam eden kapsamlı bir organizasyondur" sözlerine yer verdi. Dinçer, 2023 itibariyle 4 bin 388 öğrencinin geziyi tamamladığını belirterek, "Mart ayı itibariyle 2. etabımıza başlayacağız" dedi.

Macit Özcan Spor Kompleksi'ni gezen ve spor yapmayı çok sevdiğini kaydeden 11 yaşındaki öğrenci Feryal Güznel Karakuş, "Bu kompleksi çok güzel buldum ve çok eğlenceli bir yer. Herkesin buraya gelmesini tavsiye ederim" dedi. Spor yaşamına böyle büyük bir tesiste devam etmek istediğini kaydeden Karakuş, "Gelecekte sporla profesyonel bir şekilde ilgilenmek ve maçlara çıkmak istiyorum. Voleybol oynayan herkesin hayali bu olabilir" ifadelerini kullandı.

Futbol oynamayı çok sevdiğini söyleyen öğrenci Mustafa Kırçalı ise, "Sadece okulun bahçesinde futbol oynama şansım oluyordu. Buraya gelerek büyük bir saha gördük. Böyle bir yerde oynamak isterdim" diyerek, spor yapmak isteyen tüm çocukları Macit Özcan Spor Kompleksi'ne davet etti.

Futbol oynamayı çok sevdiğini belirten öğrenci Helen Sude Erbek, profesyonel olarak oynamaya hazırlandığını söyledi. Sınıf takımında başarılı bir şekilde maçlar yaptıklarını kaydeden Erbek, "Bence kız çocukları da futbol oynamalı, çok eğlenceli" dedi.

Geziden çok keyif aldığını söyleyen öğrencilerden Sılanur Yiğit ise, herkesin kompleksi görmesi gerektiğini belirterek, "Çoğu insan ücretli olduğunu düşünüp gelmiyor, ama mutlaka gelmeliler" şeklinde konuştu.