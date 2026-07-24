Mersin\'e 1.5 Milyar TL\'lik Dev Kavşak

(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi, yaklaşık 1,5 milyar TL yatırımla hayata geçirilecek Vatan Caddesi- Kuyuluk Farklı Seviyeli Bütünleşik Kavşak Projesi'nin temelini attı. Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, iki katlı olarak inşa edilecek kavşağın 2026 yılı sonuna kadar tamamlanacağını açıkladı.

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, Mersin ulaşımına önemli katkı sağlayacak Vatan Caddesi-Kuyuluk Farklı Seviyeli Bütünleşik Kavşak Projesi'nin temel atma törenine katıldı.

Törende konuşan Seçer, Büyükşehir tarafından "Mega Yaz" olarak adlandırdıkları yatırım döneminde birçok projeyi yurttaşlarla buluşturduklarını ve buluşturmaya devam edeceklerini vurguladı. Altyapı ve üstyapı çalışmaları ile Mersin'in dünya kenti olması için çalıştıklarını ifade eden Seçer, kentin sosyolojik olarak Türkiye'nin özeti olduğunu belirtti.

Mersin'in refah, birlik ve beraberlik içinde yaşanılan bir kent olduğuna değinen Seçer, "Arkadaşlarımızla birlikte çalışmalarımızı onur ve keyifle yapıyoruz. Umut ediyorum gelecek günlerde hayata geçireceğimiz projeler ve hizmetlerle Mersinimizi çok daha güzel noktalara getirmiş olacağız" dedi.

Vatan Caddesi-Kuyuluk Farklı Seviyeli Bütünleşik Kavşağı'nın Mersin'in bugüne kadar yapılmış en büyük kavşağı olacağını dile getiren Seçer, iki katlı olarak tasarlanan kavşağın farklı seviyeleri birleştireceğini söyledi. Göreve geldikleri günden bu yana Büyükşehir'in Anıt, Sevgi ve Göçmen katlı kavşaklarını başarıyla tamamladıklarını belirten Seçer, Hal Katlı Kavşağı'nın da yakın zamanda hizmete açıldığını hatırlattı.

"EN GEÇ 2026 YILI SONUNDA KADAR HİZMETE GİRECEK"

5'inci katlı kavşağı Mersin'e kazandırdıklarını kaydeden Seçer, "4 adet katlı kavşak ve Yenişehir 18. Cadde kuzey-güney hattında Mersin merkezin ilk tüp geçidini yapmamızın ardından bugün temel atarak 6'ncı çalışmayı başlattık. Standart büyüklükteki bir katlı kavşağı maksimum 3 ay içerisinde bitiriyoruz. Arkadaşlarımız Hal Katlı Kavşağı'nı 4 ay içerisinde 7/24 mesai yaparak bitirdiler. Bu katlı kavşağımız da en geç 2026 yılı sonuna kadar hizmete girmiş olacak" diye konuştu.

Göreve gelmelerinin ardından Mersin'in imar planı sorunlarının büyük ölçüde çözüldüğüne dikkati çeken Seçer, yurttaşların trafik sorunlarına da başarılı projelerle son verileceğini ifade etti.

Projenin teknik detaylarından söz eden Seçer, bin 720 metre uzunluğundaki kavşağın bin 10 metresinin battı-çıktı şeklinde olduğunu ve yol genişliğinin 35 metre olduğunu belirtti. Hal Katlı Kavşağı'nın yapısından örnek vererek Vatan Caddesi-Kuyuluk Farklı Seviyeli Bütünleşik Kavşağı'nın büyüklük farkını anlatan Seçer, "Hal Katlı Kavşağı'na 740 fore kazık çakıldı. Vatan-Kuyuluk Farklı Seviyeli Bütünleşik Kavşağı'nda ise bu sayı bin 285 adet olacak. 28 kilometreye denk gelen fore kazık çalışmalarını yapacağız ve bu da afetlere dayanıklılık sağlayacak" ifadelerini kullandı.

"YOL ÇALIŞMALARINA 7 YILDA 30 MİLYAR TL HARCADIK"

Projenin yaklaşık 1,5 milyar TL'lik bir yatırım bedeline sahip olduğunu belirten Seçer, göreve geldikleri günden bu yana yol yapım çalışmalarına 30 milyar TL'den fazla bütçe harcandığını dile getirdi. Mezitli ilçesi için birden fazla proje üzerinde çalıştıklarını kaydeden Seçer, yurttaşların da çalışmaları özenle takip etmesi gerektiğini vurguladı.

Gelecek dönem yatırımlarından bahseden Seçer; Mezitli Deresi Üzeri Köprü Projesi, 2. Çevre Yolu'na Paralel Alternatif Yol, Deniz Mah. Gazipaşa Caddesi Batı Tarafının D-400'e Bağlanması Projesi, 2. Çevreyolunun Uzatılması, 3. Çevre Yolu'nun devamı ve Sahil Yolu Yenileme Projesi'nin programa alındığını ve en kısa sürede yapılacağını kaydetti. Mersin'deki artan nüfus kaynaklı oluşan trafik sıkışıklığının azaltılması adına daha birçok projeyi hayata geçireceklerinin altını çizen Seçer; Yenişehir Sayapark Farklı Seviyeli Kavşak, Yenişehir Beşyol Kavşağı Tüp Geçit ve Mersinli Ahmet Bulvarı Katlı Kavşağı ile trafiği uzun yıllar boyunca rahatlatacak katlı kavşak çalışmalarını da anlattı.

HAL KATLI KAVŞAĞI İLE KUYULUK KATLI KAVŞAĞI ARASI 15 DAKİKAYA DÜŞECEK

Seçer, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılması planlanan Akbelen Katlı Kavşağı'nın hayata geçirilmesi halinde, Hal Katlı Kavşağı ile Kuyuluk Katlı Kavşağı arasındaki mesafenin 15 dakikaya düşeceğini söyledi.

Akbelen Katlı Kavşağı yapımına dair Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun açıklama yaptığını aktaran Seçer, "Sayın Bakan Mersin'le ilgili çok değerli açıklamalar yaptı ve biz de memnun olduk. Sayın Bakan, 2026 yılında Akbelen Katlı Kavşağı'nın yapımını tamamlayacaklarının sözünü verdi. Beni de takip ediyorsunuz, edeceksiniz, Sayın Bakan'ın da yaptığı çalışmaları hep beraber Mersinliler olarak takip edeceğiz" diye konuştu.

Mersin Büyükşehir'in yanlış yaptığı noktada vatandaş, Meclis üyeleri ve basın tarafından eleştirilmesi gerektiğini söyleyen Seçer, demokrasilerde kurumların eleştiriler ile geliştiğini ifade etti. Değerli çalışmaların da takdir edilmesi gerektiğini vurgulayan Seçer, "Akbelen Katlı Kavşağı da umut ediyorum teşekkür edeceğimiz çalışmalardan bir tanesi olacak" dedi.

Yapılan ve yapılacak olan katlı kavşaklara ek olarak 4. Çevre Yolu Devamı Yol ve Viyadük, Yenişehir 38.Cadde Tüp Geçit, Yenişehir 21. Cadde Yeni Yol Açma ve Mersin Akdeniz-Tarsus Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Bağlantı Yolu'nun da programa alındığını belirten Seçer, Mersin Büyükşehir tarafından ilk kez viyadük çalışması yapılacağını duyurdu.

İLK VİYADÜK VE İLK 50 METRELİK BULVAR PROJESİ HAYATA GEÇİYOR

Mersin Akdeniz-Tarsus OSB bağlantı yolunun 20 kilometre olacağını ve D-400 Yolu'na alternatif bir yol olacağını kaydeden Seçer, bu yolun da Mersin'in ilk 50 metrelik bulvarı olacağını vurguladı.

Seçer, D-400 Karayolu'ndaki düzenleme çalışmalarıyla ilgili de konuştu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın bölgedeki sorumluluğuna dikkati çeken Seçer, yolun Adana sınırına kadar olan kısmında yapılacak yenilemenin kent trafiğini rahatlatacağını belirtti. Çalışmaların bir an önce tamamlanması temennisinde bulunan Seçer, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı çalışıyor, umarım orayı yenileyecekler. Artık Mersin'e yaraşır bir D-400 Karayolumuz olacak. Hem Tarsus'a bağlantı hem o yol Adana sınırına kadar devam ediyor ve trafiğin de rahatlamasına yardımcı olacak" dedi.

"MERSİN BÜYÜKŞEHİR, MALİ DİSİPLİNİ SON DERECE İYİ BİR BELEDİYEDİR"

Gelecek yıllarda yapılacak yol yapım, katlı kavşak, viyadük ve bulvar çalışmalarının toplam maliyetinin 20 milyar TL olacağını söyleyen Seçer, "Mersin Büyükşehir Belediyesi mali disiplini son derece iyi bir belediyedir. Çünkü başkanıyla, liyakatli kadrolarıyla ve gerçekten emektar çalışanlarıyla işini iyi bilen insanlardan oluşan bir ekip. Doğal olarak da Mersinliler bundan memnuniyet duyuyor. Biz de bu memnuniyeti duyunca mutlu oluyoruz" sözleriyle çalışmaların aynı disiplinle devam edeceğini vurguladı.

Trafik akışını rahatlatmak için trafik ışıklarında bekleme sürelerini kısaltacak sinyalizasyon çalışmaları için alanında uzman bir firma ile görüştüklerini de kaydeden Seçer, "Bize hem teknik hem de fiziki olarak orada yapacağımız çalışmaların raporlarını hazırlıyorlar. Biter bitmez de arkadaşlarımız o çalışmaları gerçekleştirmiş olacak" dedi.

MEZİTLİLİLERE KENT MEYDANI MÜJDESİ

Mezitlililerin talep ettiği kent meydanı için 7 yıldır süren imar çalışmalarının tamamlanmasını beklediklerini ifade eden Seçer, "Eylül-Ekim gibi yine hep beraber temelini atacağız. Kent meydanı 36 bin metrekarelik bir alan. Bunun yaklaşık 18 bin metrekaresi yeşil alan, 175 araçlık otoparkı olan bir kent meydanı olacak" ifadelerini kullandı.

Seçer, MESKİ'nin Mezitli'de devam eden 32 milyon Euro'luk çalışması olduğunu anımsatarak, "1.7 milyar liralık bir proje. 75. Yıl, Cumhuriyet, Davultepe, Deniz, Hürriyet, İstiklal, Seymenli ve Tece mahallelerinde mevcut içme suyu hattı şebekesi ekonomik ömrünü doldurmuş durumda. Bunları yeniliyoruz. Çok büyük depolar yaptık. Sanıyorum Eylül-Ekim ayı gibi onun da açılışını beraber yapacağız. Değerli bir hizmet. Bu belki 30-40 sene sonra yeniden ihtiyaç duyulacak bir çalışma" ifadelerine yer verdi. Büyükşehir Belediyesi olarak vatandaşların tüm taleplerine yanıt verdiklerini hatta bazen sorumluluk alanlarına girmeyen bölgelerin de taleplerini aldıklarını sözlerine ekleyen Seçer, "Yaptığımız çalışmalar başta Mezitlimize, Mersinimize hayırlı, uğurlu olsun" diye konuştu.

Programda, Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer de birer konuşma yaptı. Konuşmaların ardından Başkan Seçer ile protokol üyeleri butona basarak Vatan Caddesi-Kuyuluk Farklı Seviyeli Bütünleşik Kavşak Projesi'nin temel atma törenini gerçekleştirdi. Butona basılmasıyla eş zamanlı olarak alanda iş makinesiyle ilk temel kazısı yapıldı.

Temel atma töreninin ardından Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Ahmet Serkan Ataman, Başkan Seçer ve protokol üyelerine proje alanında kurulan harita üzerinden kavşağın güzergâhı, teknik detayları ve yapım sürecine ilişkin kapsamlı bilgi verdi.

PROJE HAKKINDA

Vatan Caddesi ile Fındıkpınarı Caddesi kesişimini kapsayan proje, iki katlı kavşak ile iki yaya geçiş köprüsünün entegre edildiği farklı seviyeli bütünleşik kavşak olarak hayata geçirilecek. Proje kapsamında doğu-batı yönünde battı-çıktı sistemiyle kesintisiz ulaşım sağlanırken, Vatan Caddesi ile Fındıkpınarı Caddesi'nin kuzey-güney yönündeki trafik akışı da mevcut sürekliliği korunarak kesintisiz şekilde devam edecek. Böylece bölgedeki trafik yoğunluğunun önemli ölçüde azaltılması ve ulaşımın daha güvenli hale getirilmesi hedefleniyor. Mersin'in ulaşım altyapısına önemli katkı sunacak dev yatırımın, kent içi trafik akışını hızlandırmasının yanı sıra sürüş güvenliğini artıracak ve bölgenin ulaşım kapasitesini uzun yıllar boyunca karşılayacak.