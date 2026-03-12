Mersin Büyükşehir Belediyesinden aşhane iddialarına açıklama - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Mersin Büyükşehir Belediyesinden aşhane iddialarına açıklama

Mersin Büyükşehir Belediyesinden aşhane iddialarına açıklama
12.03.2026 17:08  Güncelleme: 17:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin Büyükşehir Belediyesi, aşhanede 'tek tırnaklı et çıktığı' iddialarına karşılık et alımlarının açık ihale yöntemiyle ve resmi denetimler altında yapıldığını açıklayarak kamuoyunu bilgilendirdi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, aşhanede "tek tırnaklı et çıktığı" iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Belediyeden yapılan açıklamada, et alımlarının açık ihale yöntemiyle ve resmi denetim süreçleri kapsamında gerçekleştirildiği belirtildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında yer alan haberler üzerine kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı doğduğu ifade edildi. Açıklamada, aşhaneye et temininin açık ihale yöntemiyle doğranmış et şeklinde yapıldığı ve ihaleyi alan firmanın birçok kamu kurumu ve özel sektöre de et tedariki sağlayan bir firma olduğu kaydedildi.

Belediyeye yapılan et teslimlerinin resmi denetim süreçleri ve yürürlükteki mevzuata uygun şekilde gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, et alımlarının Tarım İlçe Müdürlüğü mezbaha sorumlu veteriner hekiminin gözetimi ve onayıyla düzenlenen mezbaha kesim raporu esas alınarak ve kamera gözetiminde yapıldığı bildirildi.

Açıklamada ayrıca, iddiaların 4 Şubat 2026 tarihinde belediyeye ulaşmasının ardından sürecin yeniden incelendiği, mevcut belgelere ek olarak Tarım ve Orman Bakanlığı Mersin Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü'nün analiz sonuçlarının her alım için talep edildiği ifade edildi. Tedarik sürecinin resmi laboratuvar analizleri doğrultusunda yürütüldüğü aktarıldı.

Belediyeden yapılan açıklamada, halk sağlığının her şeyin üzerinde tutulduğu vurgulanarak tüm işlemlerin ilgili mevzuat ve resmi denetimler çerçevesinde sürdürüldüğü belirtildi. - MERSİN

Kaynak: İHA

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Mersin Büyükşehir Belediyesinden aşhane iddialarına açıklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Babanın çatıdan attığı demir oğlunu canından etti Babanın çatıdan attığı demir oğlunu canından etti
İran’daki okul saldırısını altından ABD çıktı İran'daki okul saldırısını altından ABD çıktı
Dikkat çeken iddia: ABD’nin İran’daki asıl hedefi Hark Adası Dikkat çeken iddia: ABD'nin İran'daki asıl hedefi Hark Adası
AVM’de esrarengiz ölüm Zemin boşluğuna düştü, nedeni bilinmiyor AVM'de esrarengiz ölüm! Zemin boşluğuna düştü, nedeni bilinmiyor
Sidiki Cherif, tüm Angers’i Fenerbahçeli yaptı Sidiki Cherif, tüm Angers'i Fenerbahçeli yaptı
Ali Babacan: Türkiye’de mutfakta yangın var, vatandaş iftar sofrasını kurarken cebine bakıyor Ali Babacan: Türkiye'de mutfakta yangın var, vatandaş iftar sofrasını kurarken cebine bakıyor

17:43
Komşu ülkede kadınları askere çağırmaya başladılar
Komşu ülkede kadınları askere çağırmaya başladılar
17:32
Ve Galatasaray Hakan Çalhanoğlu bombasını patlattı
Ve Galatasaray Hakan Çalhanoğlu bombasını patlattı
17:20
İsrail, Lübnan’da üniversiteyi vurdu Türkiye’den sert tepki
İsrail, Lübnan'da üniversiteyi vurdu! Türkiye'den sert tepki
17:04
İşte adliye çıkışı tacizcisinin öldüren kadının ilk sözleri: Sinirlerime hakim olamadım
İşte adliye çıkışı tacizcisinin öldüren kadının ilk sözleri: Sinirlerime hakim olamadım
16:53
İngiliz gazetesinden Mücteba Hamaney hakkında bomba iddia
İngiliz gazetesinden Mücteba Hamaney hakkında bomba iddia
16:21
İran’ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney’den ilk açıklama
İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney'den ilk açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2026 17:52:47. #7.13#
SON DAKİKA: Mersin Büyükşehir Belediyesinden aşhane iddialarına açıklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.