Mersin Büyükşehir Belediyesinden aşhane iddialarına açıklama

Mersin Büyükşehir Belediyesi, aşhanede "tek tırnaklı et çıktığı" iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Belediyeden yapılan açıklamada, et alımlarının açık ihale yöntemiyle ve resmi denetim süreçleri kapsamında gerçekleştirildiği belirtildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında yer alan haberler üzerine kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı doğduğu ifade edildi. Açıklamada, aşhaneye et temininin açık ihale yöntemiyle doğranmış et şeklinde yapıldığı ve ihaleyi alan firmanın birçok kamu kurumu ve özel sektöre de et tedariki sağlayan bir firma olduğu kaydedildi.

Belediyeye yapılan et teslimlerinin resmi denetim süreçleri ve yürürlükteki mevzuata uygun şekilde gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, et alımlarının Tarım İlçe Müdürlüğü mezbaha sorumlu veteriner hekiminin gözetimi ve onayıyla düzenlenen mezbaha kesim raporu esas alınarak ve kamera gözetiminde yapıldığı bildirildi.

Açıklamada ayrıca, iddiaların 4 Şubat 2026 tarihinde belediyeye ulaşmasının ardından sürecin yeniden incelendiği, mevcut belgelere ek olarak Tarım ve Orman Bakanlığı Mersin Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü'nün analiz sonuçlarının her alım için talep edildiği ifade edildi. Tedarik sürecinin resmi laboratuvar analizleri doğrultusunda yürütüldüğü aktarıldı.

Belediyeden yapılan açıklamada, halk sağlığının her şeyin üzerinde tutulduğu vurgulanarak tüm işlemlerin ilgili mevzuat ve resmi denetimler çerçevesinde sürdürüldüğü belirtildi. - MERSİN