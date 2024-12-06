Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden Sosyal Politikalar Ofisi İle Yeni İş Birlikleri - Son Dakika
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Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden Sosyal Politikalar Ofisi İle Yeni İş Birlikleri

Mersin Büyükşehir Belediyesi\'nden Sosyal Politikalar Ofisi İle Yeni İş Birlikleri

Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Sosyal Politikalar Ofisi, çeşitli akademik ve STK temsilcilerini ağırlayarak sosyal projelerin geliştirilmesi konusunda iş birliği yapıyor. Ziyaretçiler, sosyal hizmet alanında yapılan çalışmalar hakkında bilgi alırken ortak projeler üzerinde iş birliği yapma hedefini dile getirdi.

06.12.2024 11:39  Güncelleme: 11:40
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Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Sosyal Politikalar Ofisi, çeşitli kurum, kuruluş ve STK'lardan ziyaretçi ağırlamaya devam ediyor. Merkezi, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği öncülüğünde Tarsus, Çağ, Toros ve Mersin üniversiteleri bünyesinde sosyal hizmet alanında çalışan akademisyenler ile Mersin Üniversitesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Mersin Göç Araştırma Merkezi'nden gelen temsilciler ziyaret etti.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in 2019 yılında göreve gelmesinin ardından toplumun her kesimini kucaklayan yönetim anlayışı, tüm Türkiye'ye örnek olmaya devam ediyor. Eğitim, sağlık, tarım, istihdam gibi hayatın her alanında vatandaşların ihtiyaç ve taleplerine yönelik hizmetleri hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, projelerin koordinasyonunu tek bir çatı altında toplayarak yakın zamanda hayata geçirdiği ve dezavantajlı grupların yaşam kalitesini artırmayı hedeflediği 'Sosyal Politikalar Ofisi' ile hem sosyal projelerin duyurulmasını, hem de yeni projeler üretilmesini sağlıyor. Özellikle kentte öne çıkan çeşitli kurum, kuruluş ve STK'lardan temsilcileri ağırlayan ofis, kentte yaşayan vatandaşların hayatına dokunacak sosyal politikaların geliştirilmesinde ve sosyal sorunların çözümünde katkı ve destek sunacak her kesime kapılarını açık tutuyor.

Sosyal Politikalar Ofisi'nin kapıları her kesime açık

Merkezi, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği öncülüğünde Tarsus, Çağ, Toros ve Mersin üniversiteleri bünyesinde sosyal hizmet alanında çalışan akademisyenler ve Mersin Üniversitesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Mersin Göç Araştırma Merkezi'nden gelen temsilciler ziyaret etti. İlk olarak ofis ziyareti yapan temsilciler, Büyükşehir Belediyesi'nin hayata geçirdiği proje ve hizmetler hakkında bilgi edindi. Ortak projelerde yer alma hedefi ile yola çıkan temsilciler, önümüzdeki günlerde birlikte eğitim ve seminer düzenleme konusunda iş birliği yaptı. Ziyarette; göç, yoksulluk, genç, kadın ve çocukların odak noktasında olduğu ortak çalışmalarda birlikte yol alınabileceği dile getirilirken, veri analizinin sağlanması noktasında destek olunabileceği vurgusu da yapıldı.

Ofisin bir başka ziyaretçileri ise Kadirli Belediyesinden gelen heyet oldu. Ziyaretleri sırasında Sosyal Politikalar Ofisi'nin kurulma ve güncel çalışmaları hakkında bilgi sahibi olan temsilciler, Mersin Büyükşehir Belediyesinin sosyal belediyecilik alanında hayata geçirmiş olduğu pek çok hizmeti yerinde görme fırsatı yakaladı.

"Bizimle iletişime geçen tüm belediyelere kapımız açık"

Sosyal Politikalar Ofis Sorumlusu ve Psikolog Yalçın Tütüncüoğlu, Büyükşehir Belediyesinin sosyal belediyecilik uygulamaları konusunda, destek isteyen tüm belediyelere kapılarının açık ve iş birliklerine hazır olduğunu vurguladı. Son olarak Kadirli Belediyesinden bir heyeti ağırladıklarını ifade eden Tütüncüoğlu, "Düzenlediğimiz sosyal politikalar turunda, kompost üretim merkezinden başlayarak ilgili birimlerimizi yerinde gösterdik ve örnek projelerimizden olan Halkkent Sosyal Yaşam Merkezi'mizi ziyaret ettik. Bizimle iletişime geçen tüm belediyelere kapımız açık" dedi.

"Feyz almak adına ziyaret gerçekleştirdik"

Meclis Üyesi Eda Ağzıdeli de hayata geçirecekleri projelerde Mersin Büyükşehir Belediyesinin sosyal belediyecilik alanında yaptığı uygulamalardan feyz almak adına ziyaret gerçekleştirdiklerini dile getirdi. Ağzıdeli, "Buradaki projeleri gördüğümüzde daha çok heyecanlandık. Kadirli'de genel olarak insanlar, 'kadınlar daha çok evde otursun, yemeğini yapsın ve çocuğuna baksın' görüşünde iken, Mersin Büyükşehir Belediyesi kadınlara istihdam sağlamış. Biz de bunu sağlayacağız" diye konuştu.

"Doğumdan ölüme kadar herkese onlarca proje ile hizmet sunulmuş"

Proje Koordinatörü Dicle Haytaoğlu ise sosyal belediyecilik anlayışının Mersin'de zirveye çıktığını belirterek, "Hayata geçirilen ve hazırlık aşamasında olan projelerin hepsi çok güzel. Çünkü anne karnındaki bebekten emekli olan insanlara varıncaya kadar, kısacası doğumdan ölüme kadar o skalanın tamamındaki herkese onlarca proje ile hizmet sunulmuş" dedi. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden Sosyal Politikalar Ofisi İle Yeni İş Birlikleri - Son Dakika

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