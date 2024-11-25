Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden Yetiştiricilere 438 Bin Kilogram Yem Desteği - Son Dakika
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Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden Yetiştiricilere 438 Bin Kilogram Yem Desteği

Mersin Büyükşehir Belediyesi\'nden Yetiştiricilere 438 Bin Kilogram Yem Desteği

Mersin Büyükşehir Belediyesi, 2024'te 689 yetiştiriciye 438 bin 200 kilogram yem desteği sunarak tarım ve hayvancılığı desteklemeye devam ediyor. Özellikle Mut ilçesinde sağlanan yüzde 50 hibeli yem desteğiyle et ve süt üretimini artırmayı hedefliyor.

25.11.2024 10:01  Güncelleme: 10:05
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Mersin Büyükşehir Belediyesi, 2024 yılı itibarıyla 689 yetiştiriciye 438 bin 200 kilogram yem desteği sunarak, artan maliyetler karşısında üreticilerin yanında yer alıyor. Özellikle Mut ilçesinde yüzde 50 hibeli yem desteğiyle üretim verimliliğini artırmayı hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, sürdürülebilir tarım ve hayvancılığı desteklemeye devam ediyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesinin, Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı koordinesinde üreticilere ve yetiştiricilere sağlamış olduğu destekler, tarımsal ve hayvansal üretimin sürdürülebilirliğini sağlarken, bölge ekonomisine de katkı sağlamaya devam ediyor. Her geçen gün alım gücünün azaldığı ve tarımsal girdilerin oldukça yükseldiği bu dönemde, üretim yapmakta zorlanan üreticiler ve yetiştiriciler, Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan desteklerle hem mali yükünü hafifletiyor hem de kendini yalnız hissetmiyor. Tarımsal ve hayvansal desteklerini sürekli artıran ve çeşitlendiren Büyükşehir Belediyesi, son olarak Mut'taki hayvan yetiştiricilerine yüzde 50 hibeli mısır flake yem desteğinde bulundu. Kış aylarının gelmesi ile birlikte düşen et ve süt üretimini artırmayı hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, 2024 yılı içerisinde Mut'ta 329 yetiştiriciye 212 bin 800 kilogram yem desteği sağladı. Belediyenin yılbaşından bu yana kent genelinde destek verdiği yetiştirici sayısı ise 689 olurken, toplamda 438 bin 200 kilogram yem desteği sağlandı.

"Üreticilerimizin ve yetiştiricilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz"

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığında ziraat mühendisi olarak görev yapan Ayşe Yanpar Gök, büyükbaş hayvan yetiştiricilerini kapsayan 'Yüzde 50 Hibeli Mısır Flake Yem Desteği' projesiyle ilgili bilgi vererek, "Projemiz, damızlık sığır yetiştiricileri ve süt üreticileri birliklerine kayıtlı olan, 3 ile 10 arası büyükbaş sağmal hayvana sahip yetiştiricilerimizi kapsamaktadır. Proje kapsamında bu yıl Erdemli, Silifke Gülnar ve Mut ilçelerindeki yetiştiriciler destekten faydalandı. Mut ilçesinde 329 yetiştiriciye 212 bin 800 kilogram, Mersin'deki toplam 4 ilçede ise 689 yetiştiriciye 438 bin 200 kilogram yem desteği sağlamış olacağız" diye konuştu.

Proje ile kış aylarının gelmesi ile birlikte düşen et ve süt üretimini artırmayı hedeflediklerini söyleyen Gök, "Yetiştiricilerin yem masrafları çok fazla. Bu yüzden hayvan yetiştiricileri artık hayvancılığı bırakma aşamasına geldiler. Bundan dolayı, Büyükşehir Belediyesi tarafından verilen yem destekleri onları çok rahatlattı. Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı olarak üreticilerimize ve yetiştiricilerimize bitkisel ve hayvansal desteklerimizi yerli yerinde sağlamaya devam ederek yanlarında olacağız" ifadelerini kullandı.

Verilen destekler, üretici ve yetiştiricinin girdi maliyetlerini düşürüyor

Mersin Büyükşehir Belediyesinin sağladığı mısır flake yem desteğinden daha önce de faydalandığını söyleyen yetiştiricilerden Halil Işık, "Yapılan destekler sayesinde masraflarımız normale iniyor. Böylece biz de işimizi severek yaparız ve biraz daha ileri gidebiliriz. Başkanımız bizleri seviyor, biz de onu seviyoruz" dedi. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden Yetiştiricilere 438 Bin Kilogram Yem Desteği - Son Dakika

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