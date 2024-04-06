Mersin Büyükşehir Belediyesi Ramazan Ayında 227 Bin Kişiye İftar Verdi

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Mersin Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayının gelmesiyle her ilçede kurduğu iftar sofrasında toplam 227 bin 550 kişilik iftar yemeği ikram etti. Ekipler, Kadir Gecesi'nde de cami önlerine kurulan stantlarda vatandaşlara 10 bin lokma tatlısı dağıttı.

Sosyal Hizmetler Dairesi ekipleri, Ramazan ayının gelmesiyle vatandaşları iftar sofralarında buluşturdu. 13 ilçede ayrı ayrı iftar sofraları kuran Büyükşehir Belediyesi ekipleri, dezavantajlı mahalleler ile mahalle mutfaklarında da ücretsiz iftar yemeği dağıtımı gerçekleştirdi. Ekipler, ayrıca yaş almış, hasta ve evinden çıkamayan vatandaşların rutin yemek dağıtımını da sürdürdü. Ramazan ayı boyunca toplam 227 bin 550 kişilik iftar yemeği ikram edildi. Muhtarlar ve STK temsilcilerinin de katıldığı iftar yemekleri, Ramazan ayı ruhunun kentin dört bir yanına yayılmasına katkı sundu.

"10 bin lokma tatlısı ikram edildi"

Kutsal gün ve gecelerde gelenekleri yaşatmayı sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Kadir Gecesi dolayısıyla 10 bin lokma tatlısı ikram etti. Sosyal Hizmetler Dairesi ekipleri tarafından, kent genelinde cami ve cemevi önü olmak üzere 22 noktada kurulan stantlarda vatandaşların hem Kadir Gecesi hem de yaklaşan Ramazan Bayramı kutlandı.

Ekipler, Mersin merkezin yanı sıra Erdemli, Silifke, Anamur, Bozyazı, Gülnar, Aydıncık, Mut, Çamlıyayla ve Tarsus ilçelerinde 10 bin lokma tatlısı dağıttı. - MERSİN