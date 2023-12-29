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Mersin Büyükşehir Belediyesi, Sahil Şeridindeki Otoparklarla Trafik Sorununu Çözdü - Son Dakika
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Mersin Büyükşehir Belediyesi, Sahil Şeridindeki Otoparklarla Trafik Sorununu Çözdü

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Tevfik Sırrı Gür Anadolu Lisesi yanında bulunan katlı otopark ve diğer 4 otopark ile Akdeniz ilçesindeki sahil şeridinde vatandaşların araçlarını güvenle park edebileceği adresler oluşturdu. Otoparklar, kent meydanında yaşanan trafik ve park sorununu büyük ölçüde ortadan kaldırarak çarşı içini canlandırdı ve vatandaşların yüzünü güldürdü. Otoparklar, günlük ortalama 500 araca hizmet veriyor ve kent trafiğine ciddi bir rahatlama sağlıyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Sahil Şeridindeki Otoparklarla Trafik Sorununu Çözdü
29.12.2023 - 09:36,  Güncelleme: 09:37
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Mersin Büyükşehir Belediyesi başta Tevfik Sırrı Gür Anadolu Lisesi yanında bulunan katlı otopark olmak üzere, Akdeniz ilçesinde yer alan sahil şeridindeki 5 adet otoparkı ile merkezde vatandaşların araçlarını güvenle park edeceği adres haline geldi. Otoparklar, özellikle mesai saatleri içerisinde kent meydanında yaşanan trafik ve park sorununu büyük ölçüde ortadan kaldırması ile hem çarşı içini eski cazibesine kavuşturdu hem de vatandaşın ve esnafın yüzünü güldürdü.

Büyükşehir'e ait Akdeniz ilçesinde sahil şeridinde yer alan Cumhuriyet Meydanı karşısında 'Cumhuriyet otoparkı', Ulu Cami karşısında 'Atatürk otoparkı', merkez Vakıfbank karşısında 'Kongre otoparkı', eski valilik karşısında 'Liman otoparkı' ve Kurtuluş kavşağı kenarında 'Liman-2 otoparkı' ile kent meydanında kapasite yetersizliği nedeniyle yaşanan park sorunu giderildi ve ciddi bir rahatlama yaşandı.

KAYA: "KENT MEYDANINDA YER ALAN OTOPARK SAYESİNDE TRAFİK YOĞUNLUĞU AZALDI"

Mersin Büyükşehir Belediyesi İmar İnşaat ve Ticaret A.Ş.'de MerPark Sorumlusu olarak görev yapan Ersin Uğur Kaya, Silifke Caddesi Tevfik Sırrı Gür Anadolu Lisesi yanında bulunan katlı otoparkın 385 araç kapasiteli olduğunu dile getirdi. Katlı otoparkın kent meydanındaki trafik yoğunluğunu azalttığı için esnaftan tam not aldığını söyleyen Kaya, otoparkın 7/24 açık olarak hizmet sunduğunu belirtti.

Günlük araç giriş ve abonman sayısıyla ilgili bilgi veren Kaya, "Günlük araç giriş sayımız 200 ile 250 arasında değişiyor. Bunların içerisinde abone araçlarımız yok. Ekstra olarak 170 adet abone aracımız bulunuyor. Buradaki en büyük avantajımız abone olan araçlarımızın bütün MerPark'a bağlı diğer 5 adet otoparkımızı da kullanabiliyor olması" dedi. Katlı otoparkın yapısal özelliklerine değinen Kaya, "2 asansörü, yangın söndürme sistemi, karbonmonoksit uyarı sistemleri, 4 taraflı acil çıkış merdivenleri ile birlikte şu anda Mersin'in en büyük ücretli otoparkı" diye konuştu.

"VATANDAŞLARIMIZA; RAHAT, HUZURLU VE GÜVENLİ BİR ORTAMDA ARAÇLARINI PARK ETME İMKaNI SUNDUK"

Kent merkezinde sahil bandında MerPark'a bağlı 5 adet daha otoparkın bulunduğunu kaydeden Kaya, "Günlük ortalama 700 vatandaşımızın aracına hizmet sunuyoruz ve yüzde 80 gibi, çok büyük oranda kent trafiğine çözüm bulduk diyebiliriz. Bununla birlikte esnaflarımızın da dükkanlarının önündeki yoğunlukları azalttık. Ek olarak da vatandaşlarımıza gayet rahat, huzurlu ve güvenli bir ortamda araçlarını park etme imkanı sunduk" dedi.

Sahil bandında bulunan 5 adet otoparkın günlük ortalama 300 vatandaşa hizmet sunduğunu belirten Kaya, otoparklar sayesinde Akdeniz ilçesinde ki sahil bandında yaşanan park sorununun büyük ölçüde azaldığını söyledi.

Kaynak: ANKA
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