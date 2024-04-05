Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, Erdemli Sultan Akın Anaokulu Öğrencileriyle Buluştu

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Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, 'Tiyatro Seyretmeyen Çocuk Kalmasın' projesi ve Dünya Tiyatro Günü kapsamında, 'Dünyanın Eski Zamanlarında' oyununu Erdemli Sultan Akın Anaokulu öğrencileriyle buluşturdu. Nasreddin Hoca, Hacivat ile Karagöz, Meddah, İmam Efendi, Laz gibi birbirinden farklı karakterleri barındıran oyunu minikler beğeniyle izledi.

Mersin Şehir Tiyatrosu'nun oyuncu ve yönetmenlerinden Ozan Erdönmez'in rejisini üstlendiği ve performans sergilediği çocuk oyunu 'Dünyanın Eski Zamanlarında', çocukların beğenisini kazandı. Işıl Kasapoğlu'nun yazdığı; dekor, köstüm ve tasarımını Alev Tol'un yaptığı ve Salim Yücel'in ışığını üstlendiği oyun; Nasreddin Hoca, Hacivat ile Karagöz, Meddah, İmam Efendi, Laz gibi birbirinden farklı karakterleri eğlenceli bir üslupla çocuklara tanıtırken, hem öğretiyor hem de güldürüyor.

SAVAŞ: "TİYATRO İZLEYEREK GELİŞİYORUZ, GELİŞTİRİYORUZ, DEĞİŞİYORUZ"

Çocuklara tiyatroyu sevdirmenin çok önemli olduğuna dikkat çeken Mersin Şehir Tiyatrosu Sanat Yönetmeni Hülya Savaş, "Analiz yeteneği gelişmiş, kalbinin sivri köşeleri törpülenmiş, sevgi ve barış duygusu gelişmiş, paylaşımcı çocuklar yetiştirmenin çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Tiyatro da bunun için bulunmaz bir fırsat. Çünkü tiyatro iyileştiriyor, güzelleştiriyor, kalbimizi yumuşacık yapıyor, aklımızı çalıştırıyor. Tiyatro izleyerek gelişiyoruz, geliştiriyoruz, değişiyoruz. Oyuna çok güzel tepkiler aldık. Hepsi anaokulu öğrencisi, ancak haksızlıklara nasıl itiraz edeceklerini biliyorlar. Anında doğruyu söylemekten yana tepki gösteriyorlar, çok da güzel seyrediyorlar. Dayanışma içinde birbirlerine yardım ederek, doğruyu göstererek izliyorlar. Bu çok muazzam bir şey" dedi.

ERDÖNMEZ: "ÇOCUKLARIMIZ TİYATRODAN ÇOK MUTLU AYRILDI"

'Tiyatro Seyretmeyen Çocuk Kalmasın' projesi kapsamında bugüne kadar 15 bin çocuğa ulaştıklarını belirten Şehir Tiyatrosu oyuncu ve yönetmenlerinden Ozan Erdönmez, bu sayının katlanarak devam ettiğini vurgulayarak, "Çocuklara bu oyunu oynamak, kendi kültürümüzden öğeleri çocuklara iletmek çok kıymetli bir şey. Bugün çocuklarımız çok mutlu ayrıldı. Biz sahnede olduğumuz için zaten çok mutluyuz" dedi.

MİNİKLER TİYATRO İZLEMEKTEN BÜYÜK KEYİF ALDI

Oyunu izleyen Erdemli Sultan Akın Anaokulu öğrencilerinden Halime Efla Kurnaz, "Oyunda Nasrettin Hoca vardı ve hep değişik şeyler söylüyordu. Ben tiyatroyu sevdim, çok güzeldi. Bundan sonra hep tiyatro izlemek istiyorum" diye konuştu.

Miniklerden Ece Feslikan ise "Oyun çok eğlenceliydi. Çok güzeldi" dedi.