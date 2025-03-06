Mersin Büyükşehir Belediyesi, Sosyal Politikalara Bütçesini Yüzde 80 Artırdı - Son Dakika
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Mersin Büyükşehir Belediyesi, Sosyal Politikalara Bütçesini Yüzde 80 Artırdı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Sosyal Politikalara Bütçesini Yüzde 80 Artırdı

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, sosyal politikalara ayrılan bütçenin bu yıl 1,5 milyar TL'ye çıkarıldığını açıkladı. Toplumsal cinsiyet eşitliği ve sosyal hakların güçlendirilmesi amacıyla yapılan çalışmaların detayları paylaşıldı.

06.03.2025 10:31  Güncelleme: 10:33
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Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, geçen yıl sosyal politikalara destek için ayrılan bütçenin 830 milyon TL olduğunu belirterek, "Bu yıl, sosyal politikalara ayırdığımız payı yüzde 80 artırarak 1,5 milyar TL'ye çıkardık" dedi.

Büyükşehir belediyesi, toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak ve kentsel hizmetlere erişimde fırsat eşitliği oluşturmak amacıyla hazırladığı 'Yerel Eşitlik Eylem Planı' kapsamında çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda, Başkan Seçer ve eşi Meral Seçer, Kongre ve Sergi Sarayı Meclis Salonu'nda düzenlenen 'Yerel Eşitlik Eylem Planı 2025 İzleme ve Değerlendirme Programı'na katıldı.

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Şerife Hasoğlu Dokucu, programda yaptığı konuşmada, 2019 yılında kurulan Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi'nin bugüne kadar 34 hizmet birimiyle vatandaşlar için pek çok projeye imza attığını söyledi. Kuruldukları ilk yıl Yerel Eşitlik Eylem Planı çalışmalarına başladıklarını ifade eden Dokucu, çalışmaların tümünün toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı çalışmalar olduğunu kaydetti. Dokucu, yaptığı sunumda, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nın faaliyet gösterdiği hizmet alanları hakkında katılımcılara bilgi verdi.

"Sosyal politikalara ayırdığımız payı 1,5 milyar TL'ye çıkardık"

Programda konuşan Başkan Seçer, kadın, çocuk ve aile kavramı üzerine çalışmalara 2019 seçim dönemi öncesinde başladıklarını ifade etti. Yerel Eşitlik Eylem Planı'nın kendileri için, siyaseten ve şekil şartını yerine getirmek için yapılmış iş ve eylemler olmadığına dikkat çeken Seçer, "Bu bir irade, dünya görüşü ve bakış açısıdır. Bir projenin yapılması, hayata geçirilmesi önemlidir ama asıl önemlisi sonuç almaktır" diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesinin Mersinlileri mutlu edecek alt yapı ve üst yapı hizmetlerinin yanı sıra 100'den fazla sosyal politika içerikli projesinin olduğunu belirten Seçer, halkçı belediyeciliğin sosyal belediyecilik ile mümkün olduğunu dile getirerek, "Gelir dağılımında adaletsizliğin, yoksulluğun en derin yaşandığı yerlerin başında Mersin ve Adana gelir. İşte böyle kentlerde sosyal politikalar öne geçer. Eğer vatandaşımın karnı doymuyorsa, acısı dinmiyorsa, eğitimini veremiyorsa; neyleyim yolu, neyleyim parkı, neyleyim konseri. Belediye başkanı, bütçesini yaparken önce vatandaşının mutluluğuna bakacak" dedi. Geçen yıl sosyal politikalara destek için ayrılan bütçenin 830 milyon TL olduğunu ifade eden Seçer, belediye olarak toplumun ihtiyaçlarını önceleyerek bütçe yaptıklarını, bu yıl, sosyal politikalara ayırdıkları payı yüzde 80 artırarak 1,5 milyar TL'ye çıkardıklarını kaydetti.

"Kadınlar çalışsın, üretsin"

Kadınların çalışmasının önemine değinen Seçer, "Kadınlar zincirleri kıracak, ayağındaki prangaları kırıp atacak. Kadına yönelik şiddetle ilgili yıllardır Parlamentoda yasalar çıkıyor, 'Kadın Erkek Eşitliği Komisyonu', 'Fırsat Eşitliği Komisyonu' gibi komisyonlar toplanıyor, çalışıyor ve dağılıyor. Yasalar gerçekleşiyor ama uygulama yok. Her şey ekonomiye dayanır. İkincisi ise eğitimdir. Ekonomi varsa eğitim, sanat, hukuk devleti vardır. Önce kadınlar ayaklarının üzerinde duracak. İşte onun için diyoruz ki biz devletin bir kurumu olarak; evde gizli bir şekilde oturmuş o işgücünü, o potansiyeli, gerçekten o engelleri aşan, enerjisi olan, inancı olan kadınların o enerjisini açığa çıkarmak için biz marş motoru vazifesi yapalım. Sistemin işlemesine ilk hareketi biz verelim. Kadınlar çalışsın, üretsin" diye konuştu.

Sosyal belediyecilik anlayışı ile belediyelerin vatandaşlar için proje ve hizmet üretmesi gerektiğini vurgulayan Seçer, yapılan hizmetlerin 'yardım' kapsamında değerlendirilmemesi gerektiğine dikkat çekerek, "Devlet yardım yapmaz katkı yapar, proje yapar ve mekanizmayı işletir. Biz belediyeler olarak da böyle çalışmak durumundayız. Belediyemiz de böyle çalışıyor" dedi.

Sosyal Politikalar Ofisi'nin çalışmaları anlatıldı

Başkan Seçer'in konuşmasının ardından yoksulluk üzerine uzun yıllardır çalışmalar yapan Sosyal Politikalar Ofisi Genel Koordinatörü Hacer Foggo ve Sosyal Politikalar Ofisi Program Yürütücüsü Melek Bahat tarafından Sosyal Politikalar Ofisi sunumu gerçekleştirildi. Yerel Yönetim Uzmanı Bahar Özden ise Büyükşehir Belediyesinin yerel eşitlik kapsamında güzel çalışmalar yaptığını ve bu çalışmaların titizlikle hayata geçirildiğini gözlemlediklerini kaydetti. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Mersin Büyükşehir Belediyesi, Sosyal Politikalara Bütçesini Yüzde 80 Artırdı - Son Dakika

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