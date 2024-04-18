Mersin Büyükşehir Belediyesi, Tren Seferlerinin Durdurulması Kararına Karşı Önlem Aldı

Mersin ve Adana arasında faaliyet gösteren tren seferlerinin 22 Nisan itibariyle 2 yıl süreyle durdurulması kararının ardından mağduriyet yaşanmaması adına harekete geçen Mersin Büyükşehir Belediyesi, artırılan seferler ve yeni açılan hatlarla önlem aldı.
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), yüksek standartlı demiryolu hattı inşaatı çalışmaları sebebiyle Adana - Mersin arası tren seferlerini 2 yıl süreyle durdurdu. TCDD 6. Bölge Müdürlüğü'nün 15 Nisan Pazartesi günü tren seferleri iptalini resmi yazıyla bildirdiği andan itibaren harekete geçen Mersin Büyükşehir Belediyesi, kısa sürede önlem aldı. 22 Nisan'dan itibaren uygulamaya konulacak sefer iptallerinin ardından ulaşımını tren ile sağlayan vatandaşları düşünen Ulaşım Dairesi Başkanlığı harekete geçti. Mersin-Yenice arasında faaliyet gösteren 141 No'lu hattın ve Tarsus-Yenice arasında faaliyet gösteren 264 No'lu hattın sefer sayısını arttırdı. Aynı zamanda üniversite öğrencilerini de unutmayan Büyükşehir Belediyesi, Tarsus Atatürk Caddesi'nden başlayan ve Tarsus Üniversitesi ile Çağ Üniversitesi'ne kadar ulaşım sağlayan 263 No'lu hattı da ilk kez 22 Nisan'da sefere başlatacak.
2 yıl süreyle kapanan tren seferleri nedeniyle vatandaşların mağdur olmaması için en kısa sürede önlemlerini aldıklarını söyleyen Ulaşım Dairesi Başkanlığı Toplu Taşıma Şube Müdürü Bayram Demir, "Öğrenir öğrenmez kısa zamanda gerekli önlemleri almaya çalıştık. Tek amacımız halkımızın bu istikamette kesinlikle mağduriyet yaşamaması. O yüzden bu güzergahta daha önceden faaliyet gösteren 141 No'lu Mersin-Arıklı hattımızın 10 olan sefer sayısını 18'e çıkardık. Böylece normalde 2 saatte bir sefer yapan hattımız sabahları yarım saat, öğlen aralarında saat başı Yenice bölgesinden Mersin'e kadar kesintisiz bir şekilde gelecek" dedi.
Mağduriyet en aza indirilsin diye seferler arttırıldı, yeni hatlar açıldı
İstikamette hizmet veren yerel firmalarla da görüştüklerini belirten Demir, "Dört ayrı yerel firmamızın da seferlerini sıklaştırmalarını ve güzergahları revize etmelerini sağladık" sözlerine yer verdi. Sadece Mersin merkeze değil Yenice ve Tarsus arasında faaliyet gösteren 264 No'lu hattın seferlerini de artırdıklarını belirten Demir, "Bu hattımız Üzümlü kavşağından kalkıp Kleopatra Kapısına, Makam, Demir Kapı ve Yenice istikamete gidiyor. Günlük 10 olan sefer sayısını takviye ile beraber 23 sefere çıkarttık" diye konuştu.
Tarsus'a yeni hatlar açıldı
Sefer artırmanın yanı sıra yeni bir hat da açtıklarını müjdeleyen Demir, açılan 263 No'lu hattın detaylarını şöyle anlattı: "Tarsus'un içinde ilk defa faaliyete alacağımız 263 No'lu hattımız Tarsus Üniversitesi-Atatürk Parkı-Çağ Üniversitesi şeklinde adlandırıldı. 2 araçlık bu hattımız günde 10-12 sefer faaliyeti gösterecek. Böylece Tarsus'un merkezinden ilk defa Çağ Üniversitesi'ne de öğrencileri taşımış olacağız. 2 üniversite arasındaki ve bu hatların arasında yer alan mahallelerde yaşayan vatandaşlarımızın ulaşımını sağlamış olacağız."
Vatandaşların bütün bu seferleri 'Teksin' uygulaması üzerinden takip edebileceğini hatırlatan Demir; hareket saatleri, ücret tarifeleri ve kalkış saatlerine ilişkin bilginin de yer aldığını belirtti. Demir aynı zamanda 'ulasim.mersin.bel.tr' adresinde de bu bilgilere ulaşılacağını kaydetti.
Adana'dan Mersin'e gelen yolcuların da mağdur olmaması için gerekli çalışmaları yaptıklarını söyleyen Demir, "Gerek Adana Büyükşehir Belediyesi gerekse Karayolları Genel Müdürlüğü ile toplantılara devam ediliyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak halkımızın her an toplu taşıma hizmetine yardımcı olmak için gayret ediyoruz" sözlerine yer verdi. - MERSİN
Son Dakika › Yerel › Mersin Büyükşehir Belediyesi, Tren Seferlerinin Durdurulması Kararına Karşı Önlem Aldı - Son Dakika
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